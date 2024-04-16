FAIRWEI 海上打Golf超爽

得一想二，不滿足於現狀，是許多人取得成功的關鍵，遊艇設計也如是，懂得為用家的消閒需要想多一步，才有力於芸芸概念遊艇中脫穎而出！正如今次介紹的「FAIRWEI」，試圖把兩大富豪熱衷的玩意——坐遊艇、打Golf結合起來，給出海度假的樂趣提升至新的境界。

銀色子彈 由瑞典設計公司Gray Design構思的概念遊艇「FAIRWEI」，名字跟高爾夫球道「Fairway」同音，顯示它是為了滿足高爾夫球與遊艇的共同愛好者而設！

先從外觀說起，「FAIRWEI」長105米，寬18米，窄長的船體加上反光銀色塗層，散發出銳利感，從高處望去，猶如一枚劃破海面的銀色子彈！

移動球場 設施方面，「FAIRWEI」稱得上是一座可移動的高爾夫球場，分別在於背景由綠意盎然的果嶺換成一望無際的大海，設計師利用各種高爾夫揮桿分析軟件和擊球距離計算器，使玩家享受到跟陸上無異的打球體驗。另外，飛橋甲板設有發球區，船尾和側面甲板則備有切桿和推桿果嶺，可用作短桿練習。值得一提，所有高爾夫球和漂浮目標均以天然物料製造，48小時內會完全降解，不會對海洋造成污染，設想周到。

設施完備 一加一大於二，是「FAIRWEI」的另一賣點！除了打Golf之外，遊艇上有5間客房，布置以米色為主，走簡約路線，讓人可舒適地放鬆心情。其他設施包括室內泳池、水療中心、日光浴區、直升機停機坪等等，應有盡有。

性能方面，「FAIRWEI」配備混合推進系統，使用Caterpillar發電機和鋰離子電池，續航力更持久，足以應付1,300海里的航程。

同場加映 JOY 玩入樽

由荷蘭船廠Feadship打造的「JOY」，設計理念是為出海體驗帶來更多樂趣，因而採用全排水船體，其長度為70米，寬度達11.5米，使船上有寬敞空間容納多項娛樂設施，如附設電影屏幕的海灘俱樂部、花園、健身房、按摩浴池等等。值得一提，前甲板特設籃球場，在先進穩定系統的加持下，玩上籃、入樽也不怕失平衡！

性能方面，「JOY」由雙MTU發動機提供動力，巡航速度為12節，最高速度達16節，航程可達4,500米。

OK 打網球

原為半潛式運輸船的「OK」，經由設計師Timur Bozca以現代風格重新詮釋，再由土耳其船廠Karmarine負責改裝，成為現時世上最大型的遊艇之一！由於船身長達146米，寬度亦有32.01米，其露天甲板的面積超過3,000平方米，有足夠空間容納多元化娛樂設施，包括室內泳池、戶外影院、植物園、水族館，就連舉行網球比賽都冇問題！

M/Y RISE 踩滑板

由力主Smart-Luxury概念的西班牙設計工作室Hidden Portside所構思，其設計理念是要為天才橫溢的極限運動員打造一個可以盡情發揮才華的海上表演平台。從預想圖所見，這艘概念遊艇「M/Y RISE」的乳白色船身相當修長，賣相優雅，獨特之處在於主甲板有一個碗形滑板場，設計具挑戰性，可進行滑板競技，亦可作為極限單車場，給海上的娛樂體驗提供更多可能性。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

從高處望去，「FAIRWEI」的造型猶如一枚劃破海面的子彈。

（Gray Design） 除了打Golf之外，還有室內泳池、水療中心等設施。（Gray Design） 船上備有多項娛樂設施，包括健身房。（Feadship） 露天甲板可容納多項娛樂設施，舉行網球比賽也綽綽有餘。（BOZCA Limitless Design） 船尾和側面的甲板均備有切桿和推桿果嶺，方便練習短桿，或進行一場海上競賽。（Gray Design） 長70米的「JOY」，採用全排水船體，最多可以容納12位客人。（Feadship） 主人套房的睡床面向多幅落地玻璃，景觀開揚。（Feadship） 一身乳白色的「M/Y RISE」，賣相優雅。（ig@hidden.portside） 內部布置走簡約路線，以帶暖意的米色為主調。（Gray Design） 受惠於先進的穩定系統，在前甲板進行籃球賽也冇問題。（Feadship） 船身長146米的「OK」，由半潛式運輸船改裝而成。（BOZCA Limitless Design） 主甲板上特設碗形滑板場。（ig@hidden.portside）