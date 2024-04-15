副刊

生津茶湯 提升佳餚風味

春日來一杯應季香茶，清爽宜人。 春日來一杯應季香茶，清爽宜人。
春日來一杯應季香茶，清爽宜人。
春日潮濕悶熱，適時來一杯芳香茶湯，提神醒胃、生津解渴。坊間的茶葉品種繁多，除了個別品嘗外，用來配菜亦得宜。今次為大家介紹當季推出的茶葉，還有芬芳清爽的花茶，用來配高質中菜，又或西餐甜點，複雜茶湯和合適茶餚搭配，瞬間提升品味體驗。
春季普洱
茶樹經過冬天的休養生息和滋潤，令茶葉養分充足，於春天採收，春茶的香氣和滋味都得以提升。據荃灣西一間酒店高級中菜廳副經理兼茶藝師吳志泉指，春季除龍井和碧螺春等當季綠茶外，原來普洱同樣分春、秋兩季。春茶重滋味，秋茶重香氣，當中又以春茶品質為佳。在普洱的世界裏，易武是出產普洱最具代表性的地區之一，當地的青普洱重花香和蜜香，茶色明黃透亮，口感柔和順滑，沖泡10遍後依然能保持茶香，適合配冷盤和海鮮，鮮爽茶湯和富酒香的醉鮑魚，味道相輔相成。另一款冰島古樹普洱青茶，來自雲南普洱貴族產區冰島老寨，產量稀少，價值較一般普洱高約8至10倍，茶湯鮮亮清澈，入口瞬間回甘，之後化作冰糖的甜味，口感細膩複雜，配選用意大利黑醋和沖繩冰糖等製作的陳皮意大利黑醋骨，酸甜的味道和茶的冰糖甜味互相刺激味蕾，餘韻悠長。
清新爽口
西湖龍井被譽為綠茶之王，如明前龍井是指在清明節前採摘最嫩的一芽兩葉，豆香迷人，滋味最佳，價值較高，清明節後採收的的雨前龍井，味道和香氣都較淡薄，價值亦較低。泉哥指大家飲龍井，不一定要鬥高價，從有信譽保證的專門店選購的龍井同樣出色，和帶濃郁氣息的黑白芝麻卷搭配，一濃一淡，香氣淡雅而富豆香味，配合得恰到好處。
春茶以外，春夏交替，天氣開始炎熱時，一些清爽優雅的茶，同樣令人愉悅。好似大紅柑陳皮白牡丹以野生福建白茶配陳皮，陳2年的大紅柑陳皮帶有濃鬱果香，和經輕度發酵的福建白牡丹融和，清香鮮爽，配滲花香的桂花香茉莉茶熏雞，香氣複雜。貢珠香片以綠茶茶芽加鮮茉莉花反覆熏製，屬頂級香片花茶，和鮮味十足的星斑金魚餃搭配，淡雅清鮮，茶香逼人。
（查詢電話：2280 2923）
抒發冬鬱
春日生機勃勃，花卉開始盛放，品味芬芳的花茶似乎順理成章。尖東一間花．菓．和洋料理餐廳主理人兼生活美學策展人關琬潼（Shadow）指人體經過沉鬱的冬日，在春天就需要抒發，這個時候，應品嘗野菜和香草等清新食材，適時喝杯花茶，有讓身體變得輕盈和舒爽的感覺。
花茶的配搭千變萬化，除加入茶湯，也可和不同食材混搭。店內的花茶都經過Shadow精心研配，找出適合的花茶和菜式搭配，她指要留意兩大要點，第一是和諧，即食物和茶湯的味道氣息要相若，兩者相輔相成以提升滋味。好似一道養生麻油雞，選用日本黑麻油、紅棗和杞子等製作，茶湯以人參雞作靈感，玫瑰加紅棗和人參，甘甜芳香，和麻油雞配合得剛好。另一道栗子杞子雜菌腐皮丼，屬素菜，茶湯以清新矢車菊加點花旗參、杞子、紅棗和果乾等浸泡，矢車菊香氣有助平衡紅棗和杞子的氣息，令米飯的味道變得輕盈。
配搭新穎
第二個要留意的是茶湯和食物味道可用對比方式配搭，令兩者取得剛好的平衡。好似香口惹味的熱溶芝士炸無激素雞窩夫，窩夫加入了乳酪製作，大家首先想到配冰凍的飲品如啤酒，Shadow改以用玫瑰花、洛神花及果乾等調配的冷泡玫瑰花果茶來搭配。冰凍酸甜的茶湯剛好平衡了炸雞的膩，也和酸甜乳酪特別夾。甜品就回復和諧的配搭，鮮士多啤梨麻糬窩夫伴雪糕原來和玫瑰及橙很夾，將玫瑰花和乾橙皮等加紅茶沖泡，濃厚風味和甜品相遇，花果香大爆發。至於茉莉桂花烏龍蛋糕配同口味的花茶鐵觀音，既提升蛋糕內的奶香，亦讓花香雙倍散發。
（查詢電話：2789 3339）
品茗小貼士
儲存茶葉，宜揀選陰涼而不直接受日曬的地方，氣溫以15℃至30℃為佳。不同種類的茶葉，儲存和飲用時間都有不同。如普洱需要透過空氣慢慢發酵，若長時間擺放，配透氣的紫砂製茶罐最好。龍井剛好相反，春季的龍井最好於冬季前飲完，擺放愈久，茶葉會由綠變黃，香氣亦隨之流失。想在家泡茶，建議使用白瓷茶盅沖泡，茶盅會吸收茶葉的香氣，方便聞香，適合初入門者使用。
撰文：林佩婷
部分攝影：胡振文
陳皮意大利黑醋骨配冰島古樹普洱青茶<br>鮮亮清澈的茶湯入口回甘而富冰糖香甜，配酸甜味濃而有陳皮香的黑醋骨，令茶湯的甘甜度複雜多變。陳皮意大利黑醋骨配冰島古樹普洱青茶<br>鮮亮清澈的茶湯入口回甘而富冰糖香甜，配酸甜味濃而有陳皮香的黑醋骨，令茶湯的甘甜度複雜多變。
陳皮意大利黑醋骨配冰島古樹普洱青茶
鮮亮清澈的茶湯入口回甘而富冰糖香甜，配酸甜味濃而有陳皮香的黑醋骨，令茶湯的甘甜度複雜多變。
大紅柑陳皮白牡丹配桂花香茉莉茶熏雞<br>鮮爽的茶湯帶出濃鬱果香，配用桂花烏龍熏製的雞肉，茶香、果香及煙熏香相互交纏。大紅柑陳皮白牡丹配桂花香茉莉茶熏雞<br>鮮爽的茶湯帶出濃鬱果香，配用桂花烏龍熏製的雞肉，茶香、果香及煙熏香相互交纏。
大紅柑陳皮白牡丹配桂花香茉莉茶熏雞
鮮爽的茶湯帶出濃鬱果香，配用桂花烏龍熏製的雞肉，茶香、果香及煙熏香相互交纏。
養生麻油雞配Positive Energy<br>玫瑰加人參和紅棗沖泡，回甘甜美的湯茶和台式麻油雞、淮山等食材搭配，有助提升兩者的香氣。養生麻油雞配Positive Energy<br>玫瑰加人參和紅棗沖泡，回甘甜美的湯茶和台式麻油雞、淮山等食材搭配，有助提升兩者的香氣。
養生麻油雞配Positive Energy
玫瑰加人參和紅棗沖泡，回甘甜美的湯茶和台式麻油雞、淮山等食材搭配，有助提升兩者的香氣。
餐廳以木系設計，配合不同的花草點綴，寧靜舒適。餐廳以木系設計，配合不同的花草點綴，寧靜舒適。
餐廳以木系設計，配合不同的花草點綴，寧靜舒適。
醉鮑魚配易武普洱<br>茶湯富花香蜜香，柔和順滑，和經陳20年花雕浸泡的鮑魚享用，茶湯鮮爽和酒香結合，齒頰留香。醉鮑魚配易武普洱<br>茶湯富花香蜜香，柔和順滑，和經陳20年花雕浸泡的鮑魚享用，茶湯鮮爽和酒香結合，齒頰留香。
醉鮑魚配易武普洱
茶湯富花香蜜香，柔和順滑，和經陳20年花雕浸泡的鮑魚享用，茶湯鮮爽和酒香結合，齒頰留香。
中菜廳副經理兼茶藝師吳志泉中菜廳副經理兼茶藝師吳志泉
中菜廳副經理兼茶藝師吳志泉
鮮士多啤梨麻糬窩夫伴雪糕配玫瑰橙香紅茶<br>玫瑰與橙和士多啤梨很夾，加上富果味的濃厚紅茶，凸顯甜品和茶湯內的花果香。鮮士多啤梨麻糬窩夫伴雪糕配玫瑰橙香紅茶<br>玫瑰與橙和士多啤梨很夾，加上富果味的濃厚紅茶，凸顯甜品和茶湯內的花果香。
鮮士多啤梨麻糬窩夫伴雪糕配玫瑰橙香紅茶
玫瑰與橙和士多啤梨很夾，加上富果味的濃厚紅茶，凸顯甜品和茶湯內的花果香。
餐廳主理人兼生活美學策展人關琬潼餐廳主理人兼生活美學策展人關琬潼
餐廳主理人兼生活美學策展人關琬潼
星斑金魚餃配貢珠香片<br>茶葉加茉莉花重複熏製，滲出自然花香，配加入蝦膠和東星斑製作的點心，茶香誘人。星斑金魚餃配貢珠香片<br>茶葉加茉莉花重複熏製，滲出自然花香，配加入蝦膠和東星斑製作的點心，茶香誘人。
星斑金魚餃配貢珠香片
茶葉加茉莉花重複熏製，滲出自然花香，配加入蝦膠和東星斑製作的點心，茶香誘人。
栗子杞子雜菌腐皮丼配Healing Bouquet<br>茶湯內有矢車菊、花旗參、杞子、紅棗、蜜樹和冰糖等；矢車菊的味道，和米飯內的養生食材配搭，相當和諧。栗子杞子雜菌腐皮丼配Healing Bouquet<br>茶湯內有矢車菊、花旗參、杞子、紅棗、蜜樹和冰糖等；矢車菊的味道，和米飯內的養生食材配搭，相當和諧。
栗子杞子雜菌腐皮丼配Healing Bouquet
茶湯內有矢車菊、花旗參、杞子、紅棗、蜜樹和冰糖等；矢車菊的味道，和米飯內的養生食材配搭，相當和諧。
茉莉桂花烏龍蛋糕配茉莉桂花鐵觀音<br>花茶加奶製作的蛋糕，味道有點似珍珠奶茶，與相同氣息的茶湯搭配，花香濃郁，但又帶來一絲不一樣的味道。茉莉桂花烏龍蛋糕配茉莉桂花鐵觀音<br>花茶加奶製作的蛋糕，味道有點似珍珠奶茶，與相同氣息的茶湯搭配，花香濃郁，但又帶來一絲不一樣的味道。
茉莉桂花烏龍蛋糕配茉莉桂花鐵觀音
花茶加奶製作的蛋糕，味道有點似珍珠奶茶，與相同氣息的茶湯搭配，花香濃郁，但又帶來一絲不一樣的味道。
春季龍井宜盡快飲用，以免香氣流失。春季龍井宜盡快飲用，以免香氣流失。
春季龍井宜盡快飲用，以免香氣流失。
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