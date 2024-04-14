花粉致敏 鼻無可避？

春夏之交，正值繁花盛放的季節，惜花之人最為雀躍，但對花粉過敏症患者而言，卻是「危機」四伏，一旦中招絕不好受。聽聽健福堂註冊中醫師文雪凝的建議，了解如何防範和紓緩不適吧！

屬鼻鼽範疇 花粉症又稱為花粉熱，顧名思義是由植物的花粉所引起，屬於一種過敏性疾病。文醫師表示，中醫文獻中並無記載「花粉症」，但從其臨床表現看，它可歸入「鼻鼽」範疇，即鼻敏感的一種。「花粉症患者在吸入花粉後，身體受到刺激而產生組織胺，繼而引發一連串過敏反應，包括打噴嚏、流鼻水、鼻塞、眼睛紅癢、流眼水等，情況嚴重者會出疹、頭痛、腹瀉，甚至休克！」除了花粉是主要致敏原外，患者還會受食物、寵物、塵蟎、天氣轉變等因素影響，出現過敏反應。值得一提，部分人士相對容易患上花粉症，包括哮喘或濕疹患者、有家族病史，以及在容易接觸致敏原的環境中長期逗留等。

忌早上外出 據文醫師指出，花粉症患者的肺脾腎三臟較虛，臟腑功能不全，導致風寒或風熱之邪容易侵鼻犯肺，繼而引發鼻塞、鼻癢，故此中醫治療會以內服中藥配合針灸、拔罐等方式，並會先分辨患者的證型、體質，判斷屬於發作期抑或緩解期。發作期的治療着重祛邪、通鼻竅；緩解期則根據患者體質補臟腑所虛，多以補肺氣為主。她又建議患者在春夏季節外出時，應佩戴口罩和包覆式太陽眼鏡，回家後立即洗澡和更換衣服。另外，花粉主要於早上出現，患者最好避免於中午前進行戶外活動，待下午或大雨過後出門會較好。至於室內方面，可使用空氣清新劑，並定期用吸塵機、拖把來打掃環境。

按穴位助紓緩 如果患者不幸出現花粉過敏反應，可自行按摩穴位紓緩不適，文醫師說：「患者可以按摩氣海、足三里配合三陰交穴，以補肺益脾固腎；其次，按摩合谷、迎香穴，可通調鼻部經氣。若患者出現眼癢、流淚、結膜充血等徵狀，可以按摩睛明、攢竹、太陽穴；要是出現惡心、嘔吐、腹瀉、腹痛等情況，則可以按摩內關、公孫、上巨虛等穴位。」文醫師補充，按摩以上穴位可扶正祛邪，增強人體免疫功能，以及快速有效地緩解過敏症狀。此外，患者日常可飲用由辛夷花和雞蛋煲煮而成的湯水，適用於受風寒頭痛、春季花粉過敏性鼻塞、慢性鼻炎等問題困擾的人士，具有祛風、通竅、止痛等作用。

撰文：李芷玲

部分圖片：互聯網

出門時佩戴口罩，避免接觸致敏原。 養成做運動習慣，有助增強身體免疫力。 內關穴 花粉症可引致流鼻水、眼睛紅癢等徵狀。 註冊中醫師文雪凝 辛夷花具有發散風寒、祛風通鼻竅等作用。 三陰交穴