深圳後花園光明打卡之旅

春天北上深圳，除了瘋狂購物和品嘗美食，還有很多自然風景供大家打卡。今次來到深圳西北部的光明區，從香港西九龍乘高鐵只需30分鐘即達。這個新行政區素有「深圳後花園」之稱，好似光明農場大觀園可摘生果、餵羊駝，甚至可玩齊滑草、草地保齡等香港少見的活動，同區虹橋公園仲有大量特色山林建築，保證眼界大開。

農場擠奶 滑草運動 被譽為「深圳小新西蘭」的光明農場大觀園，佔地55平方公里，建有生態果林、萌寵樂園、特種養殖展示基地等多個區域，入場可以採摘奇瓜異果、餵飼羊駝山羊及了解農業科普知識，入夜更有篝火晚會及雜技魔術表演。值得一提是這裏建有200畝大的奶牛飼養園，除可觀看自動化製奶過程，還可體驗人工擠奶。好動一族則可到附近光明滑草遊樂園，設有3萬平方米草坡，一張門票就可玩齊滑草、滑車、旱地滑雪及草地保齡等玩意。

金黃花海 圍爐煮茶 光明歡樂田園是一個現代化休閒農業示範區，一年四季種有不同植物，夏天有鮮黃向日葵，秋天有粉紅芒草，冬天則有蘆葦等。如今春天正值油菜花盛放之時，望着一望無際的金黃色花海，彷彿走進宮崎駿的漫畫世界。遊客還可乘坐小火車在田野間穿梭，並有機會操控拖拉機，一嘗當農夫的滋味。同場仲有圍爐煮茶、Glamping等活動體驗，到田園火鍋區更可即場品嘗親手採摘的新鮮蔬菜。

絲帶虹橋 穿梭其中 深圳是「千園之城」，當中以橋樑聞名的景點首選虹橋公園，佔地約403萬平方米，分為入口區、碧湖區和森林區三大區域，最出名的地標是全長4,000米、寬5米、平均高8米的「虹橋」。這條全國第二條鋼結構景觀橋曾奪得「年度最佳景觀設計大獎」，從上空看儼如一條紅絲帶在城市與山林之間穿梭，而且日夜景色各異，值得遊覽。公園附近另有探橋、浮橋、懸橋等特色橋樑，停車場旁邊是當代藝術家沈少民的作品「時光機器」，外形猶如巨型鬧鐘，打卡必到。

大仟商場 浪漫蒲點 親近完大自然，係時候行街Shopping！光明區掃貨必到大仟里購物中心，建築面積約15萬平方米，樓高5層有超過200個品牌進駐，集購物、餐飲、休閒、娛樂於一身，其中內有多間髮型屋、美容店、美甲店及按摩店供女士扮靚。商場中庭經常有特色展覽，5樓是歐式空中花園，設有多個浪漫打卡點。主題飲食區「里巷尋味」則擁有30多間知名美食品牌，例如鮑師傅、小楊生煎、白玉串城等，無論想醫肚或買手信都啱去。

鮮嫩乳鴿 醫肚首選 光明美食有三寶，分別是乳鴿、甜粟米、牛初乳，其中光明乳鴿被稱為「天下第一鴿」。據知當地鴿場以五穀雜糧飼養乳鴿，烹飪時先將內臟及羽毛去掉，再放入由甘草、八角、桂皮、羅漢果等30多種藥材熬成的滷水煮製，出名皮脆肉嫩、骨香多汁。鳳凰客家酒樓是當地「大眾點評」粵菜類第一名，除了乳鴿還有燒鵝、客家釀豆腐等招牌菜。

撰文：陳志滔