Mountain House 超現實扭計蛇

家是我們的避風港，總會令人聯想起「舒適」、「安全」等形容詞，倘若出現於最險要的地方，又會如何？今次介紹的概念建築「Mountain House」，是名副其實的懸崖別墅，看似危機四伏，卻又坐擁壯麗景觀，加上貌似扭計蛇的奇特造型，構成一道有趣的風景線。

金獎之作 由伊朗新銳建築師Milad Eshtiyaghi設計的「Mountain House」，預計坐落於加拿大誇德拉島（Quadra Island）的懸崖峭壁上，並在不砍伐當地4株老樹的前提下興建，因而獲得業界肯定，包括於Golden Trezzini Awards獲得最佳私人住宅項目金獎！

先由外觀說起，貌似由俄羅斯方塊堆疊而成的「Mountain House」，其中一側緊緊地抓住岩壁，支撐起懸在空中的部分結構，從遠處望去，就像一條盤據在山巔的扭計蛇，造型獨特。

空中庭院 室內方面，「Mountain House」分為3層，採用階梯式布局，並通過垂直樓梯連接，由上到下分別是休閒健身區、父母的私人空間、子女的私人空間。另外，設計師巧妙地把4株長在懸崖上的老樹引入屋內，打造出綠意盎然的空中庭院。值得一提，位於最底層的庭院，特設一小塊區域以玻璃砌出透明地板，讓人可直望深谷，令腎上腺素飆升。

至於內部布置方面，別墅的牆身選用落地玻璃，既可引入自然光，又能令室內空間顯得開揚，加上大部分裝飾選取木材、石材等天然物料，亦令室內外融為一體。值得一提，玻璃幕牆配有電動操作系統，可向外展開成露台，住戶就算足不出戶，也能飽覽周邊的自然景觀。

同場加映：奇趣懸崖屋 Air

出自基輔設計工作室Yakusha Design的極簡主義懸崖小屋，預想以大西洋的懸崖邊為據點。從遠處看，「Air」像一幢懸浮小屋，通過一幅貫穿小屋的垂直石牆固定於崖邊，四面被玻璃幕牆包圍，配合開放式布局、亞麻色布置和一系列矮身家具，令面積僅48平方米的小屋也顯得寬敞開揚。另外，玻璃幕牆選用可調節透明度的特殊玻璃，令住客的私隱得到保護，體現設計師的細心。

Nestled in Pandora

由設計工作室Envisarch構思的概念建築，受科幻片《阿凡達》啟發，試圖在小行星潘多拉的飄浮岩石上建造居所，探索未來人類棲息地的可能性。從預想圖可見，「Nestled in Pandora」像一枚嵌入於岩石的巨型積木，內部格局四正，客廳對正一大幅落地玻璃，景觀開揚，睡房則隱於岩石內，確保住戶的私隱不受干擾。順帶一提，設計師Rohit Dhote連出行方式也一併考慮，在屋旁建設直升機停機坪，方便自由進出。

Nelumbo House

以蓮花命名的懸崖小屋，由古巴設計工作室Veliz Arquitecto構思，靈感來自於惡劣環境中生存的鮮花。從預想圖所見，「Nelumbo House」由3片花瓣形平房建築組成，令人聯想起長於懸崖峭壁的白色菇菌，外牆的用色有助反射陽光，為室內降溫，令人住得舒適。值得一提，屋頂上的曲線有引導雨水的功能，可為住屋供水，滿足生活需要。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

「Mountain House」共有3層，由上到下分別是休閒健身區、父母私人空間和子女私人空間。（ig@miladeshtiyaghi） 室內布置選取木材、石材等天然物料，極具質感。（ig@miladeshtiyaghi） 小屋的四面被玻璃幕牆包圍，令室內空間顯得寬敞。（Yakusha Design） 從預想圖所見，「Nestled in Pandora」的格局四正，像一枚嵌入於岩石的巨型積木。（ig@envisarch） 從高處向下望，「Nelumbo House」猶如一株長於崖壁的菇菌。（ig@veliz_arquitecto） 設計師巧妙地把4株長於懸崖上的樹木引入屋內，打造出空中庭院。（ig@miladeshtiyaghi） 由基輔設計工作室Yakusha Design設計的「Air」，像懸浮於崖邊上。（Yakusha Design） 「Nestled in Pandora」的設計受電影《阿凡達》啟發，在飄浮岩石上建造未來人類棲息地。（ig@envisarch） 小屋旁設有直升機停機坪，方便住客自由進出。（ig@envisarch） 玻璃幕牆配有電動操作系統，可向外展開成露台。（ig@miladeshtiyaghi） 一幅垂直石牆從上而下貫穿小屋，將其固定於崖邊，亦有分割室內空間的作用。（Yakusha Design） 置身室內也可欣賞到周邊的自然奇觀。（ig@envisarch） 白色牆身能反射陽光，有效降溫，讓人住得舒服。（ig@veliz_arquitecto）