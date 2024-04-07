春天都會中暑 人寵齊齊預防

雖然春天氣溫涼快而令不少人忽略了中暑危機，早前便有人因行山中暑後不適昏迷，最終搶救無效，為免意外發生，請來家庭醫生陳靖邦分享預防和處理急救之法。另外，也提醒主人帶毛孩到戶外活動的注意事項，讓人寵都玩得開心又放心。

裝備要充足 陳醫生指在戶外活動，最好避免炎熱的中午時段，若要進行長時間的戶外活動，選清晨或傍晚時分為佳。服飾宜選擇輕薄透氣物料，其他配件包括遮陽帽或頭巾、電動風扇或手搖扇、毛巾和太陽眼鏡，定時塗抹防曬霜以保護皮膚。

戶外活動時記得要補充水分，陳醫生說有研究指成年人每日按每公斤體重，需飲約40至50毫升水，大家可根據運動時間和運動量來調節，一般建議每小時飲用約200至300毫升含有礦物質的水。可以的話，最好每15至30分鐘就喝小量水，若覺得口渴才飲水，可能已處於輕微脫水狀態。

要注意的是流汗會帶走體內礦物質，只飲蒸餾水有機會導致礦物質失衡，令人不適。飲用水以外，也可適量攝取含有電解質或礦物質的飲料，不宜飲用咖啡和酒精飲品。

注意毛孩狀況 天氣晴朗、陽光明媚的日子，主人就會帶毛孩去公園散步甚至行山。香港愛護動物協會在社交平台曾列出狗狗中暑處理的小貼士，若然發覺牠們出現皮膚觸感較平常溫度高、開口急速喘氣、過量分泌唾液、牙齦呈紅色和全身無力等症狀，有機會是中暑。主人應即時在牠的頸、頭和身體放置濕布或冰袋，用70%酒精輕擦狗狗腳掌。如情況許可，將狗狗放在冷水內或用冷水沖身，再以風扇或移入冷氣地方加強通風降溫，之後盡快求醫。

快速處理有法 行山遠足時若然感到疲倦和體力不足，便應停下來休息和飲水。如感到頭暈、頭痛、眼矇、耳鳴、惡心和嘔吐、心跳加速、肌肉抽筋或痙攣、呼吸過快等，就有機會中暑。若患者清醒，應即時移到陰涼位置，如已暈低或跌到，在安全情況下不要移動，保持空氣流通，並替其降溫。先用雨遮或毛巾阻擋陽光，有需要可解開服裝透氣，用濕毛巾放在頭、頸、上胸和腋下，再利用電動風扇或手搖扇幫助散熱。待患者清醒後給予小量水分，然後尋求醫療協助。

撰文：林佩婷

部分圖片：互聯網

戶外活動如登山，宜穿輕薄透氣物料，避色穿着深色衣物；帽子、太陽眼鏡和水壺等裝備要齊全，盡量選擇陰涼地方活動。 每15至30分鐘喝小量水補充水分。 利用酒精搽腳掌，有助降溫。 家庭醫生陳靖邦 中暑時，可用濕布或冰袋敷在頭、頸和身體位置。 利用濕布敷在患者頭部、頸部、上胸和腋下，有助降溫。 頸部敷上濕毛巾，有助降溫。 戶外活動時，定時讓狗狗補充水分。 利用電動風扇或手搖扇，幫助患者散熱。