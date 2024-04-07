未來概念Alpha-able數碼洞穴

當無人自動駕駛及人工智能技術愈趨成熟，意味着未來移動出行會有翻天覆地的改變。韓國科技巨頭早前發表了一款名為Alpha-able的概念車，將汽車重新定義為「個人化數碼洞穴」。在這洞穴中，軚環和轉向柱等配置變得可有可無，車廂變成可讓乘客在旅途中休息和工作的移動空間。

劃時代駕乘設計 Alpha-able是廠方對未來移動出行的一次預覽，不僅配備頭尾大型擋風玻璃及玻璃車頂，還配上能因應路面狀況顯示不同字句（例如After You）的大型數碼化面罩，提升與前車甚至其他道路使用者的溝通。至於車尾則配上像將U字形拉長、一直往車頂兩側伸延的LED尾燈設計，別具劃時代感。4座位布局的車廂，由一條高度跟座椅扶手差不多的長直多功能機關貫穿。若切換至手動駕駛，隱藏於該機關的軚環連伸縮臂會徐徐升起並展開。同時前方的電動升降「百葉式屏風」會升高，將大約三分二的捲曲式顯示屏組遮蓋，變成只露出上部以顯示駕駛相關資訊。

多功能變形車廂 當切換回自動駕駛模式，「百葉式屏風」完全降下，捲曲式顯示屏組會變回全尺寸顯示。一對前座更可向外往後轉180度，變成與後排對座布局。同時另一塊大型可摺疊屏幕，從車頂後部移至車頂中央變成V形，為旅程提供影視娛樂。此外，尾箱內設有獨立香檳櫃、咖啡機和遊戲機手掣箱，撳個掣便可經多功能機關上的「運輸器」，從後方自動移送至乘客眼前，隨時歎香檳、咖啡甚至打機，諗起都開心。同時可開啟座椅的加熱及按摩功能，並將屏幕顯示切換至「美麗的虛擬花園」場景，讓身心沉浸在放鬆氛圍之中。當然，各位亦可與車上的人工智能語音交談，在旅程中消磨時間。

同場加映：EDEN科幻鵝卵石 移動出行 造型酷似太空車的EDEN，屬內地電動車生產商蔚來（NIO）的未來專案，以配備成熟的人工智能和無人自動駕駛技術為前設而誕生的概念車。它擁有無縫設計的車身及微彎車頂，設計靈感來自光滑的鵝卵石。最大特色是將車門、車窗和天窗融為一體的大型「罩蓋」，只要輕按機關，便會分別向前及向後滑動打開，同時前及後沙板稍微向外擴展，讓打開中的車門楔入，單是想像也感到科幻。當一體式車門車窗連天窗打開後，不僅變出一個寬敞的進出口，亦變成一個與車外環境零阻隔的開放式空間。以淺粉紅色作主調的4座車廂布局，內有一張半圓兩座位梳化及兩張半躺椅，後者的斜度可供調校，中央手枕上的玻璃球並不是裝飾，而是一個旋動操控的切換器，方便隨時在沉浸式乘坐體驗和停車休息之間切換。

撰文：林登麗