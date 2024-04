超治愈足湯Cafe邊歎啡邊泡腳

蒲郡:大浴場改裝 賞絕美海景

位於愛知縣蒲郡市西浦半島上,有一間創業69年、獲得米芝蓮指南三星殊榮的和風旅館旬景浪漫銀波莊,客房和露天風呂均可欣賞三河灣海景,吸引不少人專程來度假,更因曾舉辦90場以上的將棋比賽而有「將棋的旅館」之稱。這間歷史悠久的住宿設施剛剛有新搞作,將原本閒置的大浴場改裝成咖啡店「溫泉喫茶 si no no me」,以煥然一新的面貌示人。「si no no me」的日文漢字寫作「東雲」,話說日本其中一種傳統色「東雲色」,是指黎明時分萬物被柔和晨光所染上的顏色。透過三河灣像鏡面般的波浪折射下,令銀波莊也沾染到這份夢幻色彩,以此為靈感,Cafe室內裝潢方面用了大量東雲色,讓客人也可感受這種色調帶來的舒適感。店內除保留大浴場的痕迹及循環再用戶外燈箱外,亦將原本的露天風呂改造成能眺望海景的足湯,讓客人能邊泡腳,邊品嘗咖啡及甜品,同時眺望絕美海景。店子提供咖啡茶飲、雪糕、窩夫,最特別是以黃昏、蒲郡及東雲為靈感的忌廉梳打特飲,味道和顏色都十分吸引。