轆出奢華 貴過名驅

近年愈來愈多人喜歡踩單車，連名人明星亦愛上這項運動，無他，皆因不少單車有型又實用，而且身價不菲，稱得上是身份象徵，好似蟬聯全球身價最高的限量黃金單車，叫價百萬美元，貴過不少超跑與名車，仲要有錢都未必買得到！還有其他融入智能科技與摺疊設計，有樣有線條仲好有Classy呢！

蟬聯首位 24K黃金打造 四個轆的超級跑車，身價過百萬是閒事，但兩個轆的單車價格逾百萬，還要是美元，這就是奢華事了！這部由美國品牌The House of Solid Gold推出的24K Gold Extreme Mountain Bike叫價高達100萬美元（逾780萬港元），是近年連續佔據世界最貴單車榜的首位。以人手經750小時打造，車架鍍上一層純24K黃金外，配以600顆共6卡的黑鑽石、500顆共4.5卡的藍寶石及啡色鱷魚皮座椅等拼湊而成，細節如水樽及皮飾亦分別鍍金及用上魔鬼魚皮製作，全球限量13輛，每部均雷射雕刻上設計師名字、生產日期和編號，夠晒矜貴。車身配備高抓地力胎紋越野輪胎，游走崎嶇起伏地形無難度，堪稱貴格實用兼備。

珠光寶氣 精巧梅花浮雕 由意大利單車品牌Colnago為環意大賽打造的Colnago Gioiello公路車，在日內瓦奢華周的拍賣會以133,000美元（逾104萬港元）高價成交，成為品牌有史以來最貴車款。Gioiello有珠寶的意思，為展現其珠光寶氣，車架由專業金匠Simonetta Moretto手工打造，用手將金箔壓平、銼平安裝於車身上，確保各個細節都完美契合，使用18K金並以雷射雕出品牌的梅花標飾，還在上蓋位置鑲嵌上2.03卡鑽石，金光璀璨。此外，梅花標飾盡現各個部件中，分別是頭管前方飾的24K黃金浮雕梅花、特別版Pirelli P Zero輪胎、Selle Italia坐墊等，這部高奢車款全球只限量生產50部。

頂級科技 全球最輕之選 法國豪華汽車品牌布加迪（Bugatti），曾跟德國雷根斯堡的高端單車生產商PG聯手開發了PG Bugatti Bike，全球限量667輛，售3.9萬美元（約30.4萬港元）。外觀參考了布加迪旗下擁有1,470匹馬力的Chiron車款，一大賣點是重量不到5kg，當年一推出旋即成為世界上最輕的城市單車之一。為了實現輕身與硬度兼備，單車的德國製配件以僅用於賽車運動和航空工業的碳纖材料和技術製作。這是一款單座、單速、單輪煞車、皮帶驅動的單車，採用固定齒輪皮帶傳動、垂直減震桿和毛絨皮革坐墊。

知多啲！ 摺疊款式都好豪 網上拍賣

這輛24K鍍金版S2L摺車，其實是英國摺車名廠Brompton客製給綠色組織Environmental Transport Association當獎品，於網上拍賣出7,500美元（約5.9萬港元），被譽為最貴摺車之一。

瑞士製造

由瑞士Voltitude生產、Edge Design設計的摺疊單車，車架植入陀飛輪、摩打及電池技術，車架龍頭位置還備有屏幕顯示車速等，預計售價比上代V2（約2萬歐元）更貴。

智能單車成趨勢? 智能單車在全球各地逐漸普及，早年內地有廠商發布了一款名為Le Super Bike，將Android 手機系統整合到單車之中，內置4GB RAM、心率感測器、相機鏡頭及警報系統，被網民稱為「兩個轆的智能手機」。

以設計多款法拉利跑車而聞名的意大利工作室Pininfarina，早年曾與單車廠Diavelo合作，設計出極具科幻感的E-voluzione，將電池、摩打、照明系統和顯示器整合於車架內，由於車身大多採用碳纖物料，配以Shimano組件，重量控制在16kg以下。

市面上有很多攝錄鏡頭，不過大多為運動和監控而設計，Fly12是少數針對單車用家研發的視像鏡頭，備有400流明光度可充當車頭燈使用，支援135度廣闊視野、4K拍片、電子影像穩定、IP56防水等。當偵測到炒車等特殊情況，還會自動鎖定及保存片段，續航力長達7小時。

星級珍藏 韓星金秀賢於新劇《淚之女王》大騷腹肌，其實他私底下是單車發燒友，其中一輛收藏品是Tod's與Colnago聯乘的T Bike，售價約14.5萬港元。

很多人都知道「星爺」周星馳鍾意踩單車，甚至在街上見過其踩車英姿。早年佢其中一架愛車是美國品牌Cannondale的RZ「左撇子」系列，售價近兩萬港元。

撰文：副刊組

頭管的廠方品牌Logo以寶石鑲嵌而成。 山地單車沿用粗輪胎設計，配以黃金輪轂。 以環意大賽獎盃為設計靈感的鍍金水壺架。 此車曾經過網上拍賣而易主。 內置顯示器及電池，後者可靈活裝拆。 很多人都知道「星爺」周星馳鍾意踩單車，甚至在街上見過其踩車英姿。早年佢其中一架愛車是美國品牌Cannondale的RZ「左撇子」系列，售價近兩萬港元。 附送的鍍金水樽，用上魔鬼魚皮作裝飾。 由專業金匠手工打造的Gioiello，全球限量生產50部。 重量不到5kg的PG Bugatti Bike是世上最輕的城市單車之一。 採用摺疊式設計，內置電池及屏幕。 支援電子影像穩定功能，還可加配後置鏡頭。 鍍金打造的齒輪和傳動裝置，別具氣派。 上蓋使用18K金梅花標飾以及鑲嵌2.03卡鑽石作飾。 單車參考了布加迪旗下Chiron車款設計。 智能單車融入Android手機設計，備有鏡頭及4吋屏幕。 韓星金秀賢於新劇《淚之女王》大騷腹肌，其實他私底下是單車發燒友，其中一輛收藏品是Tod’s與Colnago聯乘的T Bike，售價約14.5萬港元。