沙頭角全新秘境 搶先行山兼郊遊

喜歡行山的或許行厭了各大行山路線，最近新界東北沙頭角的紅花嶺郊野公園正式對外開放，成為香港第25個郊野公園，面積約530公頃，並有兩條全新郊遊徑，分別是蓮麻坑郊遊徑和紅花嶺郊遊徑。公園北面與深圳梧桐山風景區山脈相連，南面鄰近八仙嶺郊野公園，由於曾長年屬於禁區，甚少受到人類的干擾和破壞，保留了豐富多樣的動植物和戰時遺迹，想搶先踏足就要留意以下介紹了！

蓮麻坑郊遊徑 綿密山巒美景 如何前往紅花嶺郊野公園？其實也不太難！大家可於港鐵上水站乘專線小巴55K或巴士78K前往沙頭角，在沙頭角公路——石涌凹段的担水坑站落車，再經山咀村路步行即可達郊遊徑起點。蓮麻坑郊遊徑全長2.6公里，需時約1.5小時，路程較少樹蔭遮擋，建議戴上太陽帽和做足防曬才出發。

在紅花嶺西北面的蓮麻坑村出發，這是一條有逾300年歷史的客家村落，至今仍保留原有的鄉村風貌。現就讀香港大學主修環境管理的碩士生Iris、Wyman和Becky，正為紅花嶺郊野公園進行研究及推廣項目，他們介紹指蓮麻坑村內有着不少歷史建築，例如已被列為香港法定古蹟的葉定仕故居。出發後向南看可看到綿密的山巒，以及昔日梯田的痕迹。大家在梯田的盡頭可看到一座綠色建築物，就是麥景陶碉堡（礦山），現已列為二級歷史建築，是重點文物古蹟資源。繼續沿着山坡直上，可將廣闊無邊的大海映入眼簾，同時可細看紅花嶺的獨特美景。

特殊科學價值 另外，此郊遊徑內的蓮麻坑鉛礦洞具有特殊科學價值，該處是香港最重要的蝙蝠群居地之一，也是本地礦業史上最大規模的採礦系統之一，Iris指：「蓮麻坑鉛礦洞目前正在進行活化工程，改建為開放式博物館，展出當地以前的採礦歷史和蝙蝠生態，預計今年年底前完成施工。」因此，有興趣到訪的人士要留待年底才能一睹其新面貌。

郊遊徑終點是紅花嶺，此處生物多樣性豐富，擁有不少高保育價值的動植物。根據香港生物多樣性訊息系統及漁護署文獻指，紅花嶺的動植物種類高達650多種，包括瀕危物種大草鶯，估計香港有490隻。此外，每年春天，山頭都會開滿紅杜鵑，因此命名為紅花嶺郊野公園。大家欣賞美景過後，沿路折返乘搭交通工具回程便可。

紅花嶺郊遊徑 海天一色風光 另一條郊遊徑的紅花嶺郊遊徑全長3.5公里，完成需時2至3小時，大家可由沙頭角担水坑出發，沿着山咀村路步行約30分鐘，便到達郊遊徑的起點——沙頭角山咀。Iris謂：「山咀至紅花嶺郊野公園的連接路徑，現時仍保存不少軍事遺迹，例如二戰日佔時期，日軍防備游擊隊而建築的機槍堡和戰壕。」欣賞舊時遺迹後，便可繼續沿着紅花嶺郊遊徑上行到亞公角，欣賞沙頭角景色。之後登上二峒、三峒，沿着山脊線一直走，可欣賞鹿頸、南涌、印洲塘的宜人景致。直到登上觀景點，更可飽覽八仙嶺的山脈和沙頭角海天一色的醉人美景，到了山徑的終點站更可眺望深圳鹽田港一帶風光。

整個路段沿途地勢平坦，只有少數梯級，十分適合行山新手到此一遊。不過行山人士需要注意，紅花嶺郊野公園位置偏遠，沿着兩條郊遊徑步行需時約4至6小時，途中沒有補給站，大家應按照體力和遠足經驗，留意天氣情況而規劃行程，最重要是量力而為。

同場加映：周邊打卡吃喝 七彩繽紛公共屋邨

色彩繽紛的沙頭角邨一向是沙頭角必到景點之一，屋邨於1988年落成，當初是為了安置菜園村和鹽寮下村的居民而興建。邨內主要分為5期共52座，並以綠、紫、粉紅、橙色的素色區分。後期落成的迎海樓外牆被髹上七彩顏色，外形鮮艷搶眼，營造一種海邊歐陸小鎮式設計的風情，感覺寫意。當中綠屋和粉紅屋設有中庭位置，置身其中恍如進入粉紅世界，不過屋邨單位只限於持有沙頭角禁區通行證人士申請入住，一般市民只能進內打個卡留個念。

全港最大有機農莊

近日天氣清涼舒爽，最適合到戶外玩樂，坐落於塘肚村的沙頭角農莊，是全港最大規模的天然有機農莊，佔地約750萬平方呎。農莊劃分為多個園區，包括有紅樹林區、動物區、燒烤區和有機耕種區等，設有專人進行導賞和遊覽主要景點，無論是想親親小動物，還是採摘時令蔬果，都可以滿足你不同願望。加上場內遊樂設施種類多元，包括波波剷泥機、超巨型恐龍滑梯彈床、撈金魚等，不過遊樂設施為額外收費項目，大家可以衡量需要而購買遊玩套票。另外，農莊屬於沙頭角禁區範圍外，大家不需要預先申請，乘搭交通工具前往便可。

地道沙冰老婆餅

即將迎來炎熱盛夏，不少人都會手持一杯消暑凍飲漫步街頭來降溫。沙頭角也能找到特色滋味沙冰，並提供多種口味選擇，主打乳酸飲品和各式水果口味，每一杯都是由店主精心炮製，誠意十足，飲品的新鮮度更是毋庸置疑。

講到傳統懷舊小食，當然少不了老婆餅，當地有店家自家製作的沙頭角老婆餅，大小剛好，並以健康著稱，甜度甚低，餅皮層次分明，口感酥脆可口，香氣四溢。雖然面層有着一層油光，但卻沒有油膩的感覺，會讓人想一口接一口，吃個不停。

撰文：李芷玲

部分圖片：方偉堅、受訪者提供