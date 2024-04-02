No Stress Two 海上超跑AI護航

長49.9米的「No Stress Two」，外形猶如超級跑車。（Rossinavi）

近期聊天機械人的神通廣大，讓很多人嘖嘖稱奇，也對人工智能（AI）進一步融入我們的生活充滿期待。像今次介紹的特色遊艇「No Stress Two」，不僅擁有媲美超級跑車的動感船體，更運用了AI技術輔助巡航，讓船主可在零壓力下，體驗海上馳騁的快感。

造型時尚 近年意大利船廠Rossinavi致力開發可持續發展的混合動力豪華遊艇，並着眼於人工智能的應用，售價逾3億港元的「No Stress Two」，正是該廠生產的第一艘結合AI技術輔助巡航的混合動力遊艇。

先從外觀說起，「No Stress Two」長49.9米，銀色船體和上層建築均以鋁材建造，造型時尚，頂部有一個後掠雷達拱架和巨大雷達罩，船身有多條帶有張力的長曲線，配合長長的黑玻璃窗戶，看似行駛中產生的虛影，設計極具動感。內部裝修延續船身設計風格，以灰調為主，簡潔明亮。除了有5間套房外，船上設施應有盡有，最特別是位於船尾的海灘俱樂部，寬度接近9米，活動空間廣闊，更設有一個DJ台，可按需要變身Disco舞廳。

性能卓越 性能方面，「No Stress Two」採用快速排水型船體，配備混合動力系統，當中兩台柴油發動機用於加速，兩台電動發動機則用於靜音和環保航行，而最大賣點在於運用人工智能技術，以達致更高效的巡航：其一是備有5種巡航模式可選，以滿足不同場景的需要；其二是能夠檢測電池組，使其保持最佳的充電水平；其三是船員可通過與AI對話，使各項操作過程能減低對環境的影響。

規格表

長度：49.9米

寬度：8.95米

吃水深度：2.15米

總噸位：498GT

巡航速度：15節

最高航速：約20節

同場加映 DB65

由意大利設計團隊Team for Design-Enrico Gobbi發表的概念遊艇，設計受噴射機啟發，採用鋁製半排水型船體，長64.9米，最多容納12人，可形容為一艘具有運動線條的海上超跑，加上表面泛起銀灰色的金屬光澤，彰顯其動感及速度感。內部布置則以淡雅為基調，以明亮的木材、石材和皮革相互配搭，加上有多面落地玻璃窗引入自然光，予人柔和舒適的感覺。性能方面，「DB65」由雙CAT引擎提供動力，最高航速為20節，若以12節巡航速度前進，航程可達3,700海里。

Skia

由擁有40多年汽車設計經驗的奧地利公司Design Storz所推出，長109米，輪廓修長，線條流麗，表面光滑，襯上銀、黑雙色塗裝，還有設計靈感來自運動服的幾何圖形，呈現出非一般的動感。值得一提，這艘概念遊艇有4層甲板，可容納14位乘客，亮眼設施包括開放式健身房、帶按摩浴缸和桑拿浴室的水療休息室、直升機停機坪，以及3個位於船尾、以階梯式排列的玻璃泳池。

Eagle

Design Storz的另一傑作，設計靈感源自奔馳中的跑車，通過將其形狀拉長和壓縮，令船體造型富有動感和未來感。若從高處望去，這款概念遊艇不但擁有尖銳的船首，而且船身光滑，展現出媲美老鷹鳥喙的銳利度，有效減小乘風破浪的阻力。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

「No Stress Two」的最大賣點是運用人工智能技術輔助巡航。 位於船尾的海灘俱樂部，寬度接近9米。 內部布置以色調明亮的木材、石材和皮革相互配搭，營造出柔和淡雅的氛圍。 長109米的「Skia」，設計靈感來自汽車。（Design Storz） 船上有3層甲板，頂層和底層各有一個泳池。 船上有5間套房，最多可容納10位客人。 受噴射機啟發的「DB65」，船體展現出優美的運動線條。（Team for Design-Enrico Gobbi） 位於主甲板的主人套房，與船體等寬，有兩種配置可供選擇。 船尾的3個玻璃泳池呈階梯式排列，設計醒目。 尖銳的船首加上光滑的船身，設計極具未來感。 船首設有大型按摩浴池。 由雙CAT引擎提供動力的「DB65」，最高航速為20節。 多功能海灘俱樂部設於船尾，除了泳池外，還連接健身房和桑拿浴室。 「Eagle」的銳利度，媲美老鷹的鳥喙。（Design Storz）