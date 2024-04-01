向達人偷師！皮革護理有竅妙

來到4月，是時候準備將冬季衣服收起，騰出空間換出春裝。穿過的大衣和厚外套，只需清洗後便能入櫃，但容易出現龜裂或發霉的真皮皮褸要如何處理才得宜呢？以下精選了多位皮革達人於網絡上教路的相關清潔、保養及收納等注意事項，箇中技巧更可應用於多種皮革製品，「皮」不離身的朋友要先學為快！

先除塵 後塗抹 為皮革製品進行基本清潔及護理，宜先用軟硬適中的毛刷或乾棉布除塵，連縫線和邊罅位也要一併處理。接着將皮革專用的清潔劑噴在乾棉布上，均勻搓揉後，往單一方向擦拭為皮面除污除霉。完成後，再以專用護理油以打圈方式塗抹於皮革上。隨後只需將之放在沒有陽光直射的角落陰乾1小時，待護理油完全滲透，再用乾淨棉布整件抹一次便可。若想將清潔及護理步驟二合一 ，可將兩份橄欖油和1份白醋混合起來，作為「清潔兼護理油」使用，以此塗抹皮革一次即可。

陰涼乾爽 隔絕陽光 收納方面，謹記將皮製品存放在陰涼乾爽的地方，避免陽光直射導致褪色或變色等，並定期抽濕以防受潮發霉、變質及乾裂。當中皮褸、皮裙或皮褲宜垂直掛放衣櫃中，並以不織布或布套包覆避免封塵，忌用不透氣的塑膠套阻礙皮革呼吸。若是皮袋的話，同樣要垂直放置，最好放入報紙（先用乾軟毛巾包覆以防油墨沾染內層裡布）或雪梨紙團，可減少受潮及變形。若是皮革錢包、匙扣及首飾等，用黑色雪梨紙包好，放回原裝盒內，以隔絕光線。

濕水酒精 保養大忌 日常保養方面，若皮製品淋雨或沾濕，宜先用乾布或海綿吸水，待自然陰乾再進行清潔及護理，以防水漬與水痕殘留。忌用抽濕機或風筒弄乾，因有機會導致龜裂或變形。另外，酒精類消毒用品會傷害皮革表面，想為皮製品殺菌的話，可利用陽光中的紫外線效勞，但只需曬1小時便足夠，長時間暴曬會令皮革褪色。此外，經常使用的皮製品記得定期補充適量護理油，便能保持油潤和光澤感，更可產生保護膜令污漬或水珠難以在皮面停留。

撰文：林登麗

相片：資料圖片、互聯網