靚女中醫師教路 產後調理三部曲

今年是龍年，很多夫妻都有意生龍寶寶。懷胎十月過程固然辛苦，但俗語有云「坐月坐得好，身體變更好！」其實產後調養同樣重要。今次請來註冊中醫師許懿清博士，跟大家講解坐月注意事項及紓緩產後風的方法。

補其不足 注意避忌 中醫認為產後首月是最佳調補時間，充分休息和補養，不但能加速恢復產後的身體，還能治療產前已存在的毛病。許醫師說：「錯過了這段時間，休養生息和調理改善體質將會事倍功半，甚或加重氣血的虧虛。」她指出，傳統坐月包括在家休養、進食補品，以及避風、避客、避同房。所謂「進補」即「補其不足」，絕非一味進補，也要輔以一些清瘀血、祛風的食療，同時要兼顧母乳餵餔者的營養所需。她舉例：「通草鯽魚湯可補氣養血及通乳汁，黨參烏雞湯則溫中補虛、補精添髓，有助強身健體。」

洗澡有時 切勿浸浴 中國人傳統認為產婦在坐月期間，不可接觸冷水或未經煮沸的自來水，要用溫水洗手至坐月完畢，避免入風及有風濕關節痛等毛病。許醫師表示：「產後經絡空虛，接觸冷水容易導致關節或筋骨痠痛，再加上氣虛，毛孔較疏容易着涼，最好在產後一個星期才洗澡，有助收水。」她提到，產後六周內不宜用浴缸浸浴或到美容院做水療Spa，因為浸浴會使會傷口長時間浸在水中，易受感染。另外洗澡後要用乾淨毛巾輕按身體，洗頭後則要立即用風筒吹乾頭髮。

每日兩次 按穴紓緩 不少孕婦產後都會感到麻木、關節痠楚或肌肉疼痛，許醫師指若產後6至8周的產褥期內出現以上徵狀，屬「產後身痛」的範疇，又稱「產後風」。此病多因產後氣血虧虛，或感受風寒濕邪致氣血運行不暢所致；假如日久不愈，遷延至產褥期後有可能變成一般痹症。她表示，以指腹按揉足三里、血海、三陰交及手三里4個穴位，有助改善產後身痛，並有調補氣血和肝腎的作用。建議每日按兩次，每次每組穴位按揉5回。

KOL收身貼士 產後收身一直是媽咪間的熱話，早前誕下第4個孩子的靚媽KOL Debby有以下心得：「產後初期不建議減肥，可待體力回復後做適量拉展和輕巧運動。建議產後立即用彈性好和透氣的束腰帶束腰，3個月內有助快速令腰形收復，也可按摩腹部幫助子宮收縮，對去水腫也有幫助。」

撰文：陳志滔

紮肚有助收「腹直肌」，重現腰部線條。 產後6周內不宜浸浴，以免傷口受細菌感染。 位於小腿內側、足內踝尖上3吋的三陰交穴，按摩可調補肝腎。 許醫師稱，產後不宜吃生冷及寒涼食物，宜吃營養均衡之暖食。 註冊中醫師許懿清博士 黨參烏雞湯能益氣生血、溫中補虛，適合產後復原飲用。 足三里穴位於小腿前外側，外膝眼下3吋，按摩可調補氣血。