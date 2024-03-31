特色滿載！必住台•日•獅城話題倉庫酒店

世界各地有不少被廢置的古舊倉庫，這些建築樓底高兼空間寬敞，改造成酒店可給予住客舒適環境兼細味建築物背後故事。台灣高雄早前便有由無印良品團隊打造、全台首間倉庫旅館登場，猶如積木盒的房間設計，加上有高雄港優美海景相伴，無論房內房外均甚具魅力。另外日本北海道函館及新加坡亦不約而同設有豪華倉庫酒店，讓人感受新舊交融的獨特住宿體驗！

高雄：積木盒客房 享開揚海景 近年高雄鼓山區不斷蛻變，多了不少好逛的景點，全台灣最大活化老倉庫棧貳庫KW2便是其一。佔地超過3,000平方米，建築內結合文創、餐飲、展覽打造成複合式空間，上年更於2樓加添了全台首座歷史建築倉庫旅館「棧貳沐居KW2 HOSTEL」。旅館設計由善於空間改造的無印良品旗下MUJI RENOVATION團隊操刀，採用了簡單的方式改造，配合日系自然風格，一進房即感受到無印風的舒適感。旅館共有19間客房，以「大人的秘密基地」為主題，採用輕間隔的房型設計，並列的房間就像積木盒，十分特別。部分房間內設有一大片玻璃窗，將高雄港的美麗景色盡收眼底。浴室是共用的，備有風筒、洗髮水、沐浴露，因響應環保，衞生用品就要自備了。館內餐廳有頗多選擇，由台灣傳統小吃、異國炭烤料理到高雄必吃的汕頭火鍋都有。想自己煮的話，旅館內亦備有微波爐、焗爐及餐具等。部分住宿計劃會附送「山津塢」漁旗桌墊絹印體驗，又或乘坐棧貳庫純白旋轉木馬，打卡超夢幻！房價每晚每位NT$990起（約HK$241）。

北海道：重現紅磚牆 浸泡酒糟浴 北海道函館市是日本較早開放的港口城市，充滿異國文化，並保留有不少建於明治、大正和昭和初期的建築，著名的「金森紅磚倉庫群」就是其一。在這些倉庫的後方，有一幢於昔日用來儲存昆布的長形倉庫，近年被改裝成僅有9間客房的豪華酒店NIPPONIA HOTEL 函館港町。酒店分成上下兩層，設計師笹岡周平與建築家松本直也保留了昆布倉庫的基本形態，於部分的屋頂開了採光位置，去除內部牆上的厚漆，露出舊有紅磚，並保存屋頂內部的木結構構架，散發歷史感。客房內多運用木材元素及北歐風的家具，打造出讓人舒適且溫暖的住宿空間，更提供由函館釀酒廠生產的酒糟讓你浸浴，淡淡香味令人感到放鬆。加上酒店位處運河旁邊，不時會聽見流水聲音，十分紓壓。酒店餐廳LE UN的食材取自函館當地，因函館北有函館港，盛產魷魚、螃蟹、吞拿魚等海鮮，用來入饌倍覺新鮮美味。房價（兩人1房）每晚¥48,278起（約HK$2,510）。

新加坡：增空間感 呈工業風 坐落於新加坡河畔的The Warehouse Hotel，近年成為當地炙手可熱的酒店。前身是建於1895年的貨倉，之後一度廢置，近年由新加坡知名餐飲集團The Lo & Behold活化並改造，以酒店形式重現。酒店保留了原貨倉的結構，內裏的高挑傾斜屋頂、貨倉升降梯及鐵門均增強空間感。大堂保留原本的紅石磚，復古中充滿低調奢華感，再加上懸掛半空的滑輪展現工業風，強烈的視覺對比極吸引眼球。酒店共有37間客房，分為6種主題：倉庫保護區空間、倉庫閣樓、河景閣樓、河景房、河景夾層空間以及面積最大的河景套房。房間擁有高挑傾斜的屋頂和半開放的衞浴空間，採用木材、黃銅及花崗岩作為房間的主調，有些設有天窗引進自然光，帶來柔和舒適的氛圍，部分客房能夠眺望新加坡河的美景。酒店屋頂設有無邊際泳池，猶如懸浮在空中的玻璃盒子。餐飲方面則有供應新加坡菜的餐廳Po以及大堂酒吧Minibar of Vice，後者以Vice（罪刑）為主題設計出各款酒類，用幽默的方式呈現該區複雜的歷史。房價每晚SGD340起（約HK$1,972）。

撰文：明藹寧

相片：互聯網

19間客房採用輕間隔的房型設計，並像火柴盒般並列起來。 白色旋轉木馬是棧貳庫的有名景點，酒店住客可免費乘坐一次。 酒店內到處可見昔日的紅磚牆壁。 酒店內的餐廳LE UN，主打法式料理及北海道葡萄酒。 酒店保留了原貨倉的結構，高挑傾斜的屋頂、貨倉升降梯及鐵門均增強空間感。 餐廳Po以皮質家具、原始磚牆和幾何造型牆面帶來新舊強烈對比。 一進客房即能感受無印風的舒適簡約布置。 作為全台灣最大活化老倉庫棧貳庫KW2， 佔地逾3,000平方米。 受舊建築限制，客房以天井側邊開窗作為採光。 餐廳於3至5月供應以巨型雪蟹炮製的五道菜晚餐。 大堂懸掛半空的滑輪展現工業風，令人回想昔日貨倉的光景。 於Po可吃到傳統或新派新加坡菜，例如這款必點的福建蝦麵。 部分房間設有一大片玻璃窗，將高雄港的美麗景色盡收眼底。 NIPPONIA HOTEL函館港町由昔日用來儲存昆布的倉庫改建而成。 浴室提供函館釀酒廠生產的酒糟，用來浸浴有消暑、保濕及促進血液運行的效果。 酒店是坐落於新加坡河畔的白色三連幢建築。 部分房型為閣樓設計，善用高樓底。