女星恩物 椰子油4大護理神效

近年坊間不時就椰子油的功效掀起多番討論，作為食油是否有益，眾說紛紜，但關於其護理神效，卻有不少女星與名模「以身試法」！究竟椰子油有何用？又如何用呢？

1.保濕嫩膚 大家有否察覺在乾燥的日子，手手腳腳很易變得又乾又痕？皆因四肢肌膚的皮脂腺數量較面部少，反覆摩擦又會破壞表面油脂層，所以很多人有使用潤膚乳液的習慣，但原來可用椰子油代替，因它蘊含豐富脂肪酸，而且分子結構小，更易滲透肌膚，繼而形成一層油膜，起到保濕作用。

用法：洗澡後，抹乾皮膚，把椰子油塗抹在乾燥部位，並加以按摩。

注意事項：雖然椰子油有抗氧化成分，能延緩肌膚老化，但不建議塗抹在臉上，特別是油性肌膚者，以免堵塞毛孔。

2.卸除唇妝 近年大行其道的唇釉及染唇液，以效果持久見稱，但弊處是難以卸除，椰子油的親油性正好大派用場，可將頑固唇妝卸除得一乾二淨，還能起到滋潤唇部的作用。

用法：用椰子油厚敷嘴唇，打圈按摩3分鐘後，洗乾淨便可。

3.柔潤髮絲 有說韓星全智賢之所以有一把靚靚秀髮，秘訣是用了椰子油以減少頭髮毛躁，深層修復乾燥受損髮絲。小紅書亦瘋傳所謂「椰子油護髮法」，就是把椰子油當髮膜用，聽說可令髮絲變得順滑，且散發出淡淡的椰香。

用法：將融化的椰子油均勻地抹在髮絲上，把頭髮盤在後腦勺並以保鮮紙包好，等待30分鐘便可。之後，先以護髮素幫助椰子油充分乳化，繼而用水沖洗，最後按照正常洗髮程序洗一次，但毋須再用護髮素。

4.清潔口腔 相傳古印度有一種天然療法叫「油拔法」，就是用椰子油來漱口，有研究發現，這樣做有助殺滅口腔細菌，預防牙齒和牙齦疾病，因當中含有月桂酸，具抗菌作用，而且寄生在口中的微生物會黏附於椰子油，並於漱口過程被帶走。

用法：每天早上可以一湯匙分量椰子油來漱口約15至20分鐘，之後吐出，再以清水漱口及刷牙。

撰文：何雨晴

部分圖片：互聯網