副刊

204斷食法 打造神級身材？

TWICE隊長志效透過204斷食法成功收身，臉蛋及身材均索爆，被粉絲稱為「God志效」。 TWICE隊長志效透過204斷食法成功收身，臉蛋及身材均索爆，被粉絲稱為「God志效」。
TWICE隊長志效透過204斷食法成功收身，臉蛋及身材均索爆，被粉絲稱為「God志效」。
韓國K-pop女團TWICE早前以全新迷你專輯《With YOU-th》回歸，話題爆燈！9位成員中，隊長朴志效（Jihyo）出道時被嫌身形過胖，最後憑1日1餐的204斷食法於3個月內減掉16公斤，成功瘦身後被粉絲稱為「God志效」！究竟此斷食法有幾激？請來家營營養中心旗下的營養師陳筠霖（Krista）拆解箇中原理，原來執行上難度及技巧十足，追求女神身材的話就要留意！
嚴格控制 減少熱量
在眾多斷食法中，最常聽到的莫過於168斷食法，意即一天限定在8小時內進食，其餘時間只能喝水或攝取不含熱量的黑咖啡、無糖茶等。而204斷食法則再下一城，一天僅有4小時進食時間。志效早年出道時壓力過大，導致內分泌失調令身體肥腫，遭受不少網民批評。她曾嘗試多種減肥方法，最後採用204斷食法，把一天的進食時間集中在下午4、5點，沒有特別戒口，並配合每天高強度舞蹈、歌唱等訓練，進一步塑造完美身形曲線。Krista指出204斷食法是一種極端的間歇性斷食法，透過限制進食的分量或次數來促成減肥效果：「由於用餐時間只有4小時，沒有下午茶或消夜，令進食量進一步減少，無形中限制了身體攝入的熱量，達致減磅功效。」原理跟168斷食法大同小異，只是進食時間更為嚴謹。
營養不均 容易復胖
不過Krista強調進行204斷食法期間，進食的分量及食物對收身起關鍵所作，她說：「若然食量跟斷食之前相同甚至過量，則未能控制熱量攝取，難以有減磅成效。而不均衡飲食有可能形成低熱量節食法，熱量吃得不足反而導致肌肉組織分解，造成基礎代謝率降低，當回復到以前不戒口的飲食，更容易復胖。」因此她建議正餐要均衡配搭及攝取足夠的碳水化合物、蛋白質及膳食纖維等，盡量避免食用加工食品，藉以吸收較全面營養，她補充：「食物以原型食物例如番薯、薯仔、粟米等為主，配合低脂肉類如海鮮、瘦肉、去皮雞肉等攝取蛋白質，再加上不同種類的蔬菜，便可在均衡飲食的原則下減磅。」並認為進食時間應在每日活動量較高的時段，如工作或運動前後，確保當日身體有足夠能量應付體能消耗。
三類人士 切勿跟從
儘管網絡上看到不少人聲稱利用204斷食法成功瘦身，但Krista不鼓勵大家貿然嘗試，即使蠢蠢欲動，也要視乎身體狀態而調整進行日數，她解釋：「204斷食法屬於短期的減肥方式，不建議長期維持。因每天只有4小時進食並不足以應付一整天的體能所需。另外，日常的飢餓感過大，有機會形成低血糖、低血壓，出現疲憊及精神不佳等情況，甚至有暴食及厭食等飲食失調的傾向，故此有胃病和腸胃敏感的人士不適合進行此斷食法，而糖尿病患者更應避免。」Krista警告當大家在斷食期間身體出現如手腳無力、感到暈眩、睡眠質素變差等低血糖或低血壓反應，便要立即暫停並回復正常飲食作息來調理身體。
台灣女星追捧
雖然204斷食法甚考意志兼難以長期維持，但依然不乏心急想收身的人實踐。其中台灣女藝人米可白便曾因拍戲壓力大亂吃，一度胖到衣服要穿L碼，終令她決心採用204斷食法來減肥，執行過程更戒食糖類及澱粉，兼且透過運動及按摩來塑造身體線條，最後成功瘦回好身材。另外，同樣來自台灣、被喻為「最美名媛」的女藝人關穎，雖然已生了三胎但身材苗條，她透露關鍵是靠204斷食法甩肉，而且甜食及煎炸食品一概不碰，再以瑜伽及跳舞來鍛煉身體，今時今日依然能穿上大學時期的衣服。
3天健康餐單
Krista認為204斷食法的進食時間過短，難以吸收身體所需的營養素，而且在短時間內大量進食達致飽足，也會影響腸胃消化，增加身體負擔。故此她為大家推薦3日健康減肥餐單，一日三餐之餘，更可保持血糖及情緒穩定，同時能維持身體代謝速度。
DAY 1
早餐：粟米１條、脫脂奶１杯、蛋１隻
午餐：上海麵１碗、無骨豬扒１塊、灼菜心１碟
下午茶：蘋果1個
晚餐：瘦肉片炒菜心1碟、白飯1碗
DAY 2
早餐：百吉圈1個、煙三文魚1片、低脂乳酪１杯
午餐：茄汁意粉１碗、去皮雞扒１塊、焗西蘭花１碟
下午茶：橙1個
晚餐：彩椒炒牛肉１碟、白飯１碗
DAY 3
早餐：麥皮１碗、脫脂奶１杯
午餐：烏冬１碗、蝦仁６隻、雜菜１碟
下午茶：香蕉1條
晚 餐：蒸水蛋１碟、菜心１碗、白飯１碗
撰文：李芷玲　
部分圖片：互聯網、受訪者提供
收身成功後，志效經常在社交媒體派福利，大Show驕人身材。收身成功後，志效經常在社交媒體派福利，大Show驕人身材。
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享用低脂肉類如海鮮、去皮雞肉等可攝取蛋白質。享用低脂肉類如海鮮、去皮雞肉等可攝取蛋白質。
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香港營養師學會認可營養師陳筠霖香港營養師學會認可營養師陳筠霖
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一度要穿L碼衣服的米可白，<br>現在身材保養得宜。一度要穿L碼衣服的米可白，<br>現在身材保養得宜。
一度要穿L碼衣服的米可白，
現在身材保養得宜。
除了斷食，關穎亦以瑜伽及跳舞來鍛煉身體。除了斷食，關穎亦以瑜伽及跳舞來鍛煉身體。
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蒸水蛋蒸水蛋
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志效在選秀節目《Sixteen》中臉圓身脹，是標準肥妹一名。志效在選秀節目《Sixteen》中臉圓身脹，是標準肥妹一名。
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建議正餐攝取番薯、薯仔等高纖低脂碳水化合物食物來獲取能量。建議正餐攝取番薯、薯仔等高纖低脂碳水化合物食物來獲取能量。
建議正餐攝取番薯、薯仔等高纖低脂碳水化合物食物來獲取能量。
進行204斷食法若同時配合大量運動，容易引發頭暈、體力不支等問題。進行204斷食法若同時配合大量運動，容易引發頭暈、體力不支等問題。
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執行204斷食法後，米可白曾在社交媒體上載瘦身成果。執行204斷食法後，米可白曾在社交媒體上載瘦身成果。
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灼菜心灼菜心
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進食高熱量或高糖分食物，或食量超過全天消耗量，會令斷食功虧一簣。進食高熱量或高糖分食物，或食量超過全天消耗量，會令斷食功虧一簣。
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要達致營養均衡的飲食，需吃不同種類的蔬果。要達致營養均衡的飲食，需吃不同種類的蔬果。
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入睡時處於飢餓狀態的話，有機會影響睡眠素質。入睡時處於飢餓狀態的話，有機會影響睡眠素質。
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台灣名媛關穎曾透露靠204斷食法來甩肉保苗條。台灣名媛關穎曾透露靠204斷食法來甩肉保苗條。
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茄汁意粉茄汁意粉
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