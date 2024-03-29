蛋殼妙用多清潔家居兼護膚

雞蛋寓意新生命的開始，是復活節的重要象徵之一，大家都會吃雞蛋來應節，不過原來一向被視為廚餘的蛋殼，只要經過簡單處理，就能變成家居或美容用品，既省錢又環保，大家不妨學起來！

除茶垢及銹漬 蛋殼在家居清潔方面很有用，例如可用來製成清潔劑。把蛋殼放入清水中，浸泡約5至10分鐘，使蛋殼內部殘餘的蛋清（蛋白）充分溶於水中，接着將抹布放入水中弄濕，用來擦拭玻璃或金屬家具即能增加光澤。

要對付熱水瓶中污垢，可放入兩至三個碎蛋殼，加水搖晃即可去垢。至於處理茶壺的茶漬，可將蛋殼、幾滴醋再加清水，倒進茶壺再搖勻，即可輕鬆去除。如果鍋具生了銹，先沾濕百潔布，將磨碎的蛋殼倒在布上直接刷洗鍋具，蛋殼的摩擦力便能去除鍋具上的銹漬。

由於蛋殼主要成分的碳酸鈣經加熱後，會分解出氫氧化鈣與二氧化碳，兩者結合能使水變成鹼性，具有較強的清洗效果。將碎蛋殼放入洗衣袋用熱水浸泡，然後使用這些蛋殼水清洗衣服，能夠去污之餘，衣服也特別顯白。

當肥料和防蟲劑 如果你喜歡種植的話，蛋殼絕對是一個好幫手，它可作為天然堆肥材料，因為蛋殼能夠迅速分解土壤，在過程中給予土壤豐富鈣質，以及其他礦物質養分，又減慢根部腐壞速度。先將蛋殼洗淨、曬乾搗碎成粉末撒在土壤中，有助植物成長。此外，也可用蛋殼作種植的器皿，在蛋殼內裝入半滿泥土後放入種子，有助種子快速發芽。

蛋殼亦是很好的防蟲劑，將蛋殼烤焦磨成粉末，灑在牆角，能防螞蟻及其他昆蟲。因為氧化鈣在接觸到空氣之後，會轉化成氫氧化鈣（即焦石灰），其氣味令螞蟻不想靠近。蛋殼也是壁虎剋星之一，用紙巾擦乾蛋殼，放在牠們常出沒的地方即可，每兩至三天更換一次以保持衞生。

自製天然面膜 雞殼與蛋白之間，有一層薄薄的膜，主要是由膠原蛋白所構成，同時還含有彈力蛋白、透明質酸、軟骨素、葡萄糖胺等成分，對關節、骨骼和皮膚都有益處，因此蛋殼也是天然的美容妙品。將蛋殼搗碎成粉末後與蛋清混合，加一小匙奶粉和蜂蜜拌成糊狀，就可當面膜用。洗臉後將混合物塗在臉上，30分鐘後沖洗即可，有效帶走臉上死皮，有說常用此法會使肌膚細緻滑潤。蛋殼膜則可用來貼在眼睛下方，具有撫平細紋的功效。如果覺得指甲周圍的皮膚乾燥，並生了倒刺，可用一塊比指甲略大的蛋殼，將蛋殼膜朝下蓋，直到蛋殼變乾後拿走，蛋殼膜裏的透明質酸能夠紓緩乾燥的皮膚，令十指不再捱痛。

撰文：明藹寧