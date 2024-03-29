副刊

VISION NEUE KLASSE X「型」接新世代

新一代概念車的側裙及前後裙板配件採用由回收得來的單一材料製成，而一些模製塑料部件則以可二次使用的原材料製造。 新一代概念車的側裙及前後裙板配件採用由回收得來的單一材料製成，而一些模製塑料部件則以可二次使用的原材料製造。
新一代概念車的側裙及前後裙板配件採用由回收得來的單一材料製成，而一些模製塑料部件則以可二次使用的原材料製造。
若說半年前寶馬（BMW）發表的Vision Neue Klasse，是旗下概念車的第一份未來報告。那麼最近發表的Vision Neue Klasse X，便是第二份未來報告。前者揭示下一代房車的雛形，後者則是新世代SAV（Sports Activity Vehicle）的預覧。廠方再次預告首款在Neue Klasse新架構衍生的純電動車型，將於2025年在匈牙利Debrecen廠房投產呢！
簡潔時尚 富前衞感
結合BMW X車型兩廂設計的Vision Neue Klasse X，外觀簡潔時尚，帶有一種次世代的前衞感。從它身上可找到跟前作沿出一轍的未來設計方向，包括由前擋風玻璃一直往後延伸的全玻璃車頂、避免車身使用額外附加部件而設的雷射雕刻廠徽、富層次感的3D打印數碼化長尾燈、以回收塑膠製成的包圍套件，以及鏡頭式電子側鏡等。當然新概念車亦加入了不少破格元素，例如Coral Silver銀色車身、跟車身同色的對稱下擾流、垂直窄長的新型發光面罩、會因應觀看角度而呈現透明或反光效果的側窗後部Hofmeister Kink印花飾框等。不禁令人對新一代車型更添期待，屆時到底有幾多會照辦煮碗套用在新系列呢？
環保物料 可回收性
為達到可持續發展目的，廠方在施工方法和材枓選用方面花上不少心思，藉着令組件更易拆卸，以及廣泛採用單一材料及可二次使用的原材料，像側裙及前後裙板配件便採用回收得來的單一材料製成；而一些選定的模製塑料部件，當中的可二次使用原料更佔了30%，包括來自海洋的廢棄魚網等。此外，廠方特別開發了一種基於植物及礦物，且不含石油的Verdana面料，用於門板下部和中控台上的鋪陳，多方面提高可回收性。
人車互動 沉浸體驗
為體現「虛為實之用、實為虛之體」的下一代BMW iDrive系統，不僅錶台和門板的傳統實體按鍵減至最低，大部分操控都經由多邊形中央觸控屏幕、附設觸控感應鍵的多功能軚環、可聲控及手勢操控的BMW智能個人助理進行。同時透過設於前擋風玻璃窗下部的橫跨式「BMW Panoramic Vision」3D平視顯示器投射訊息，為人車互動提供了輕鬆直覺的介面。值得一提是廠方為下一代BMW iDrive系統，加入全新HYPERSONX WHEEL聲音即時生成功能，乘客可於旅程通過中央觸控屏幕進行調整，帶來沉浸式個人聲音體驗。
續航力強 駕駛樂趣
車載最新第6代BMW eDrive 技術，除了改進的電力驅動單元外，還採用了新型圓形鋰離子電池，其能量密度比以前使用的棱柱形電池高出20%以上，續航里程及充電速度相應提升30%，預計閒閒哋坐擁1,000km續航力，並能在短短10分鐘內快速補充300km里程。空氣動力學方面，空氣阻力亦會較目前系列的同類車型減少20%；加上新輪胎設計和特殊煞車系統，有助將整體效率提高25%。配合創新的驅動和底盤控制，成就更精確、更有效率及更動態的性能，將駕駛樂趣提升到一個新水平。
本地車訊：荃灣交車中心融入機場概念
寶馬香港荃灣交車中心即日起以新面貌跟大家見面，為車主提供全面升級的交車體驗。設於二樓的交車中心，以候機大堂和跑道作為設計概念；接待處設有以顯示航班為藍本的大屏幕，顯示即將交付的品牌型號、車主稱謂及所在車位編號，方便顧客從眾多車位中尋找自己的新車，整體取車效率及流暢度大提升。交車中心還設有兩間貴賓等候室，分別提供各式飲品及展出多款生活精品，提供舒適休閒的等候取車空間。
撰文：林登麗
Vision Neue Klasse X配備垂直窄長的新型發光面罩，配以經重新設計的車尾，帶有一種次世代的前衞感。Vision Neue Klasse X配備垂直窄長的新型發光面罩，配以經重新設計的車尾，帶有一種次世代的前衞感。
Vision Neue Klasse X配備垂直窄長的新型發光面罩，配以經重新設計的車尾，帶有一種次世代的前衞感。
前擋風玻璃下部的「BMW Panoramic Vision」3D平視顯示器可投射顯示不同資訊，只需透過中央觸控屏幕或BMW智能個人助理系統便可輕鬆設定。前擋風玻璃下部的「BMW Panoramic Vision」3D平視顯示器可投射顯示不同資訊，只需透過中央觸控屏幕或BMW智能個人助理系統便可輕鬆設定。
前擋風玻璃下部的「BMW Panoramic Vision」3D平視顯示器可投射顯示不同資訊，只需透過中央觸控屏幕或BMW智能個人助理系統便可輕鬆設定。
後排座椅採用梳化椅般的設計，予人在家一樣的舒適愜意感。後排座椅採用梳化椅般的設計，予人在家一樣的舒適愜意感。
後排座椅採用梳化椅般的設計，予人在家一樣的舒適愜意感。
交車中心設有兩間貴賓等候室，分別提供各式飲品及展出多款生活精品。交車中心設有兩間貴賓等候室，分別提供各式飲品及展出多款生活精品。
交車中心設有兩間貴賓等候室，分別提供各式飲品及展出多款生活精品。
側窗後部Hofmeister Kink印花飾框，會因應觀看角度呈現透明或反光效果。側窗後部Hofmeister Kink印花飾框，會因應觀看角度呈現透明或反光效果。
側窗後部Hofmeister Kink印花飾框，會因應觀看角度呈現透明或反光效果。
全新HYPERSONX WHEEL聲音即時生成功能，帶來沉浸式個人聲音體驗。全新HYPERSONX WHEEL聲音即時生成功能，帶來沉浸式個人聲音體驗。
全新HYPERSONX WHEEL聲音即時生成功能，帶來沉浸式個人聲音體驗。
寶馬香港荃灣交車中心以候機大堂和跑道作為設計概念。寶馬香港荃灣交車中心以候機大堂和跑道作為設計概念。
寶馬香港荃灣交車中心以候機大堂和跑道作為設計概念。
白色車廂配橙色交錯條紋織布座椅，加上有全玻璃車頂引進自然光，明亮開揚。白色車廂配橙色交錯條紋織布座椅，加上有全玻璃車頂引進自然光，明亮開揚。
白色車廂配橙色交錯條紋織布座椅，加上有全玻璃車頂引進自然光，明亮開揚。
無論是前椅或後排座椅的頭枕，全採用具弧度的人體工學設計，提供舒適承托。無論是前椅或後排座椅的頭枕，全採用具弧度的人體工學設計，提供舒適承托。
無論是前椅或後排座椅的頭枕，全採用具弧度的人體工學設計，提供舒適承托。
接待處設有以顯示航班為藍本的大屏幕，方便從眾多車位中找到自己的新車。接待處設有以顯示航班為藍本的大屏幕，方便從眾多車位中找到自己的新車。
接待處設有以顯示航班為藍本的大屏幕，方便從眾多車位中找到自己的新車。
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