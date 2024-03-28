赤灣鐵路遊假日北上玩樂

深圳地鐵網絡四通八達，隨便一個站都夠大家玩成日。今次同大家探索位於蛇口工業區南端的赤灣站，這個2號線與5號線的終點站，附近既有價值工廠、櫻花列車等網紅打卡熱點，又有左炮台等歷史文物；加上大型商場、超市及各式美食，絕對是假日北上好去處。

價值工廠 打卡熱點 價值工廠是近年赤灣最Hit的網紅打卡熱點，星爺執導的電影《美人魚》也曾在此取景。它原是建於1985年的浮法玻璃廠，至2009年廠方搬離，後來2萬平米的建築空間經過活化，在保留大型筒倉、砂庫及機械大廳的同時，加建了表演場、報告廳和展覽廳等，還不定期舉辦時裝騷，成為遊人的休閒勝地。園區另有不少創意店舖如「字在活字博物館」展出全套活字印刷設備、「表咖‧拾光Cafe」可歎特色咖啡和輕食。

粉紅列車 浪漫滿分 佔地約2萬平方米的華英路景觀公園，種植超過10萬朵中國紅品種的櫻花，每年3至4月都會盛開，上山沿路還有勒杜鵑、洋紫荊、黃風鈴等，更緊貼着小南山公園，足夠行上大半天。半山腰有一列櫻花列車，據知靈感來自日劇，車身塗成粉紅色，還不時播放輕音樂，讓遊人坐在窗邊或靠在椅旁打卡，浪漫滿分！值得一提是列車免費入場，適逢假日遊人甚多，建議早點到達以避開人流。

商場超市 瘋狂購物 赤灣站附近有不少大型商場，滙港購物中心是其中之一，總建築面積逾10萬平方米，分兩期而建，開業僅4年的二期設有6層，涵蓋購物、休閒、餐飲、親子及潮流品牌。頂樓的遊樂場設有八爪魚滑梯，供大人細路齊齊放電。另有美食廣場「蛇口味道」，雲集不少地區特色小食，並以霓虹光管及裝置藝術，拼湊出蛇口的工業風味。講到購物，人人樂超市在赤灣也有分店，貨品以種類繁多及價格吸引為賣點，返港前不妨到此掃貨。

炮台舊貌 訪尋歷史 左炮台建於康熙56年，距今已300多年歷史，原先跟右炮台兩邊守衞着赤灣港，可惜炮台於光緒年間被荒廢，只剩下左炮台保留至今，矗立於170米高的鷹嘴山山腰，面向伶仃洋，登山沿途可俯瞰蛇口港景色。炮台的城基以大塊花崗岩砌成，圍牆部分猶如小型萬里長城。當年生鐵炮共有12門，現存留着一門完好保存，不難想像其昔日的威武雄姿。此外，當年林則徐曾重修赤灣炮台，附近有一尊銅像以作紀念。

特色美食 豐儉由人 行到攰的話係時候「醫肚」！6號花園餐廳是區內人氣餐廳，店如其名種滿大大小小植物，小白屋四處被繡球花、藤蔓及馬蹄蓮圍繞，恍如置身浪漫情調的法式小莊園。招牌菜包括鮮蝦牛油果莎莎墨西哥薄脆、泰式青檸酸辣醬烤黃花魚等；甜品則推介6號花園Tiramisu，甜而不膩酒味香濃。愛休閒的話Crush Coffee也值得一逛，咖啡店以黑白為主題，環境優美配上愜意音樂，呷一口招牌氣泡咖啡，感覺勁Chill。

撰文：陳志滔

一排排圓形筒倉，遊人可從螺旋樓梯走到頂部。 赤灣站附近有咁多景點，假日北上必遊！（小紅書@花花予樂） 公園附近是港灣生活小區，四處都是塗鴉牆。（小紅書@亭紙同學旅行日記） 商場一期較舊，但音樂廣場的彩繪樓梯也值得遊覽。 餐廳會因應不同場合改變擺設，食物色香味俱全，相當IGable。（小紅書@ChengCheng） 整個工廠遍布創意塗鴉，相當有特色。 櫻花列車停泊在櫻花樹下，浪漫度爆燈。（小紅書@椰椰愛旅行） 商場頂樓的遊樂場設有大型八爪魚滑梯，勁搶眼！（小紅書@呆呆） 生鐵炮原貌保留至今，雄偉依然。（小紅書@清風） Crush Coffee以黑白為主題，型格十足。 Cafe加入特色玻璃幕牆，空間寬敞。 車廂可免費進入，適合拍攝清新相片。（小紅書@西瓜） 人人樂超市貨品種類繁多，不乏大包裝零食。（小紅書@zzzoey） 炮台建於圍牆內，恍如小型萬里長城。上到半山可看到蛇口港的碼頭景色，黃昏特別漂亮。（小紅書@清風）