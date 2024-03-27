Floating House 未來水上屋「浮」面

受「莫比烏斯環帶」啟發的「AI-Boosted Floating House Project」，貌似一顆側躺的心。（Olga Butko）

全球海平面持續上升，未來的土地資源難免「縮水」，有見及此，具前瞻性的設計師紛紛拋出應對方案——把住房搬到水上興建，像今次介紹的一系列Floating House概念，四面環海，景觀無敵，私隱度高，相信會成為許多人夢寐以求的安樂窩。

AI-Boosted Floating House Project@奧地利 由奧地利3D藝術家兼設計師Olga Butko創作的概念建築，位於平靜的湖面，設計靈感來自數學上一種名為「莫比烏斯環帶」（Mobius Strip）的模型，當中的曲線帶出如水般的流動感，而從遠處望去，又像一顆側躺的心形，不期然令人聯想到它的象徵意義——永恒的愛情，作為有情人雙宿雙棲的居所最合適不過。另外，建築物的頂部和底部均用上白色，像被一層白雪覆蓋，凸顯其輪廓的簡潔，無論在藍天、斜陽抑或月色的映襯下，它都流露出一份恬靜、淡雅的氣氛。

說到室內布局，「AI-Boosted Floating House Project」分為兩層樓，上層可作為睡房，客廳、飯廳則可設於下層，布置亦以白色為主調，走簡約路線，最大特色是以大幅落地玻璃作為牆身，不但有利採光，加強室內空間的開揚感，而且住戶毋須走出戶外，也能欣賞到水天一色的自然美景。

Floating House@南太平洋 水上風光明媚，水下世界同樣迷人，若足不出戶已能一覽無遺，豈不妙哉？出自印度設計師Shekhar Shinde的「Floating House」，預計位於南太平洋的泰蒂亞羅阿環礁，是一座可移動的半潛式漂浮屋。從預想圖所見，呈球體的「Floating House」，貌似一隻浮在海面的巨型貝殼類生物，並設有巨大舷窗，方便住客欣賞水上水下的景色。至於內部布局分為3層：頂層為廚房；中層為活動區，附設日光浴甲板；底層為睡房和浴室。另外，建築物頂部鋪設了太陽能板，能為屋內設施提供所需能源。

Floating House in Dubai@杜拜 近年中東不斷為建築界創造「奇迹」，而作為全球最富有城市之一的杜拜，就有不少建築物令人嘆為觀止，像帆船酒店、樓高50層的黃金相框「The Dubai Frame」、無樑柱環狀鏤空建築「Museum of the Future」等等，而由設計師Mourad Haffoudhi發表的概念建築「Floating House in Dubai」，說不定能成為當地又一個新地標！

從預想圖所見，樓高兩層的它，輪廓有點像神廟，主要結構為白色，襯以金色鑲邊，兩側的圓柱各有一隻金色老鷹作點綴，奢華中帶點霸氣。由於這幢獨立屋採用半開放式設計，又加入大面積玻璃窗，令戶外與室內打成一片。

MODERN FLOATING HOUSE - BIRINCILIK ÖDÜLÜ@土耳其 出自土耳其設計師Zeynep SAHIN的新型水上屋，長26.5米，寬度為5米，賣相四平八穩，可說是為大家庭度身訂造，不但儲物空間大，又有可供輪椅進出的通道和升降機，更有專為寵物設計的附加設施。另外，「MODERN FLOATING HOUSE - BIRINCILIK ÖDÜLÜ」分為3層，底層位於水面之下，分設4間客房，中層是生活區，包括客廳、開放式廚房、主人套房；頂層為休閒區，可種植盆栽、享受浸浴和日光浴。值得一提，這款概念建築獲得ARCBAZAR ARCHITECTURAL DESIGN COMPETITION的一等獎，殊不簡單。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

建築物表面好像被一層白雪覆蓋。（Olga Butko） 住客可透過巨型舷窗欣賞水下風光。（Shekhar Shinde） 「Floating House in Dubai」的輪廓設計參考了神廟建築。（Mourad Haffoudhi） 頂層為休閒區，可享受日光浴。（Zeynep SAHIN） 從預想圖所見，水上屋樓高兩層，有齊客廳、飯廳、睡房等設施。（Olga Butko） 「Floating House」附設甲板，可作為日光浴區。（Shekhar Shinde） 獨立屋配私人泳池，設想周到。（Mourad Haffoudhi） 中層為客、飯廳，舉行20人聚會也綽綽有餘。（Zeynep SAHIN） 「Floating House」看似浮在水面的巨型貝殼類生物。（Shekhar Shinde） 頂部設有太陽能板，解決供電問題。（Shekhar Shinde） 「MODERN FLOATING HOUSE - BIRINCILIK ÖDÜLÜ」的設計適合大家庭入住。（Zeynep SAHIN）