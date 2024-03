Floating House 未來水上屋「浮」面

Floating House in Dubai@杜拜

近年中東不斷為建築界創造「奇迹」,而作為全球最富有城市之一的杜拜,就有不少建築物令人嘆為觀止,像帆船酒店、樓高50層的黃金相框「The Dubai Frame」、無樑柱環狀鏤空建築「Museum of the Future」等等,而由設計師Mourad Haffoudhi發表的概念建築「Floating House in Dubai」,說不定能成為當地又一個新地標!