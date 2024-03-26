日本酒店室內限定 全天候賞粉蝶花

春天到日本除了櫻花外，粉藍色的粉蝶花亦很受歡迎。當地的粉蝶花田遍布不同區域，為了吸引看花人潮，鄰近酒店亦費盡心思推出相關的住宿活動。例如茨城縣土浦市便有酒店利用光雕投影技術，打造一個全天候24小時的賞粉蝶花空間，而且更有以該花為靈感的甜品及標本製作，帶來更多樂趣。另外，靠近大阪舞洲海濱公園及福岡海之中道海濱公園兩大粉蝶花景點的酒店，亦各有不同住宿方案招客，令觀賞花朵的旅程來得更圓滿豐富！

茨城：光雕投影 打卡甜品 每逢春季，位於茨城縣的國營常陸海濱公園例必成為焦點，該處種有多達530萬株粉蝶花，身處其中無論天空及地面都是一片藍，畫面壯觀震撼！除了戶外觀賞，旅客亦可於室內感受該花魅力，星野集團旗下位於茨城縣土浦市的BEB5土浦酒店，於4月20日至5月31日期間將推出「任何時候粉蝶花綻放」活動，展現不一樣的賞花情趣。焦點有利用光雕投影技術，於酒店公共空間TAMARIBA呈現粉蝶花盛開的場景，無論牆壁、地面及枱面處處都被花影包圍，不分晝夜及天氣，隨時能見識鋪天蓋地的花海情景。另外於TAMARIBA咖啡店可享用粉蝶花蛋糕及飲品套餐，蛋糕是土浦市70年歷史蛋糕老店高月堂的出品，使用牛油忌廉炮製，面層就像長滿了粉蝶花，口感順滑兼甜度適中。名為Nemochai的飲品則同樣是粉藍色，由生薑、八角和肉桂等香料調製而成，味道醒神。此外也可在TAMARIBA製作粉蝶花標本，被油浸泡的花朵在光線照射下，其獨特藍色顯得閃閃發光，完成後可將成品帶回家，為旅程留下美好回憶。房價（兩人1房）每晚每位¥6,600起（約HK$343）。

大阪：包入場票 免費活動 距離大阪市中心約20分鐘車程的大阪舞洲海濱公園，是關西地區最大規模的粉蝶花景點，內有約100萬株粉蝶花，配上大阪灣海景，結合出絕美藍色風景。為迎接該園於4月6日至5月6日舉行的粉蝶花祭，位於大阪市、鄰近公園的度假設施Hotel Lodge Maishima同期推出名為「慢慢享受粉蝶花吧！」的住宿方案，包含客房住宿、粉蝶花祭入場門票及用膳。入住期間能免費參加各種活動，早上到大浴場浸浴，下午玩羽毛球、木棋、乒乓球，晚上有圖書館咖啡室、營火烤棉花糖、酒吧、瞓睡袋觀星等。酒店於春季更有特別企劃「野餐花園」，住客可於逾33,000平方米庭園中體驗各種戶外活動，例如挖掘真化石、篝火烘焙咖啡、小型滑翔傘、山地單車及平衡車等，大人及小朋友都玩得開心。此外還有在花園裏玩解謎遊戲，以及使用春天當造食材烹調的自助餐。房價（兩人1房）每晚¥30,600起（約HK$1,591）。

福岡：與櫻同框 農園任摘 位於福岡縣福岡市的海之中道海濱公園是日本著名的賞花景點，園內種植了數百萬株花朵，如粉蝶花、鬱金香、玫瑰、繡球花、向日葵等，每年春季更會舉辦「海之中道Flower Picnic」，吸引不少人專程來感受粉蝶花的美，於4月更有機會欣賞到120萬株粉蝶花與嬌艷櫻花同框的美景。與海之中道相連的志賀島，島上的休暇村志賀島度假酒店距離公園僅10分鐘車程，啱晒觀賞後在此下榻。酒店全部客房均擁有無敵海景，前方是廣闊的玄界灘，風景美麗。即日起至4月26日，酒店更推出一泊兩食連採摘士多啤梨的住宿方案，包括到農園任摘當地著名的甘王士多啤梨40分鐘，即時享用倍覺滋味。酒店更設有島上唯一的溫泉「金印之湯」，有室內及露天浴池各一，讓大家放鬆身心。自助晚餐供應多款來自玄界灘的海鮮，包括和、洋、中式約40款食品，並有多款使用甘王士多啤梨製作的甜品，令人大飽口福。房價（兩人1房）每晚每位¥16,500起（約HK$858）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網