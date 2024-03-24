春季易發作 醫師教路濕疹調理貼士

踏入春天，早晚溫差大，加上潮濕悶熱，汗水難以揮發，令濕疹容易發作。患者會感到痕癢難耐、無比煎熬，情況嚴重的話除了要忍受皮肉之苦，更會夜不能寐，影響精神和情緒健康。請來嘉裕顏和中醫診所註冊中醫師黃晶晶，講解濕疹護理的注意事項及紓緩症狀的方法，讓你更舒適自在地享受春回大地的日子。

天氣鬱悶 誘發症狀 濕疹又稱為「濕瘡」，特點是對稱分布，容易引致皮膚痕癢、潮紅或有滲液。黃醫師說：「濕疹的成因與先天遺傳、飲食作息和生活環境有關，春夏濕度高、汗液揮發不暢順，或加重濕疹症狀。而且潮濕天氣下容易令人覺得鬱悶煩躁，繼而影響睡眠導致肝氣鬱結，誘發濕疹或者令濕疹症狀反覆的機會更高。」她同時指出成年人和嬰幼童的濕疹分布位置各有不同，前者常見於手肘窩、膕窩等地方，嚴重濕疹則會以錢幣大小遍布全身，至於嬰幼童的濕疹多出現於面部和四肢。

急性慢性 各有療法 濕疹分為急性和慢性，黃醫師謂急性濕疹的發作會伴隨腸胃濕熱，需注意飲食，她指：「倘若患者大魚大肉，或進食甜品、辛辣煎炸食品都會加重症狀，令皮膚出水不止，痕癢紅腫。」建議日常多飲用清熱祛濕、通便利尿的藥膳湯飲，例如土茯苓和綠豆等來控制症狀。幼童方面可將30克杭菊花煲滾5分鐘，再兌水至37℃~40℃後洗澡，可清熱祛風兼止癢。至於慢性濕疹患者，黃醫師強調成因往往與情緒壓力、皮膚免疫力有更大關係，故更應注重改善心情和皮膚保濕，並避免食用性質溫燥食物如牛羊、海鮮和辛辣煎炸等食品。

按摩穴位 針灸配合 黃醫師指出濕疹患者需較注重祛濕排毒，可根據自身情況經常揉按曲池穴及血海穴，前者有疏邪熱、利關節、祛風濕、調氣血功效，針對上半身出現的濕疹有較佳的止癢退熱效果。至於血海穴則主治與血相關病症，可調血清血，紓緩氣血虛、血不養膚導致的濕疹及皮膚乾裂引起的痕癢，慢性濕疹都可常按此穴。但要注意若該穴位上有濕疹就不建議按摩，針灸會更加適合。

撰文：李芷玲

部分圖片：互聯網、受訪者提供

註冊中醫師黃晶晶 日常可多喝含有土茯苓、綠豆等清熱祛濕的藥膳湯飲。 位於股四頭肌內側肌肉隆起處的血海穴，按摩可紓緩氣血虛、血不養膚導致的濕疹。 嬰幼童的濕疹多數出現於面部和四肢。 急性濕疹患者腸胃濕熱，應避免進食甜品和辛辣煎炸食物。 慢性濕疹的皮膚會增厚、褶皺多，除藥療外也可配合針灸治療。 嚴重的濕疹令人夜不能寐，影響睡眠質素。 彎曲手肘關節、位於肘橫紋與骨位連線中點的曲池穴，常按有較佳的止癢退熱功效。