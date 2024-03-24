兔女郎鬥搶眼「瀛」接復活節

復活節就快到，一連幾日假期大家都有不同慶祝方法，除了搵復活蛋、食大餐之外，對男士而言，相信沒有比見到兔女郎更令人興奮。今次介紹3位來自日本的「瀛」風網紅，她們都扮過可愛兔女郎，卻各有獨特個性。同場仲會盤點各國傳統應節習俗，以及本地復活節好去處，齊齊開心滿Fun！

最玩得 可愛寵物兔 日本最興女團，宗雪里香正是女團STU48成員之一。現年20歲的她在愛媛縣出生，於2019年STU48第2期甄選的最終審查中，獲得票數第4名出道，其後於2021年升格為正規成員。她曾經想過當公務員，但考慮到從小的夢想是成為偶像才參加甄選，繼而踏上舞台之路。

自認為宅女的她表示難以結識異性，平時熱愛動漫及打機，學生時期已經常流連機舖，最叻係玩《太鼓之達人》，玩到任何難度也能順利過關。另一個興趣是Cosplay，不時戴上假耳朵扮熊仔扮兔仔，每個造型都可愛爆燈，猶如寵物兔一樣惹人憐愛。

X（Twitter）：yukirika_stu48

追蹤人數：約1萬人

宗雪里香

吸睛度︰★★★

可愛度︰★★★★★

性感度︰★★

最砌得 性感踢死兔 27歲的東雲海原是一名攝影器材公司OL，後投身成為全職寫真模特兒。佢除咗擁有G級豐滿上圍與蜜桃臀之外，還憑「砌模型」這興趣成功吸引不少宅男，不時在個人頻道分享砌模型影片，從剪件、組裝、上色都展現卓越技術，配合招牌背心及勁爆身材，難怪被網民稱為「最砌得」模特兒。

東雲海現已成為模型製作網紅，這份「副業」令她獲得不少商演及代言機會。今年初更與9名模特兒推出一本兔女郎寫真集，作為封面擔當的她穿上「踢死兔」造型，黑色兔耳配白色兔尾巴，加上眼鏡與魚網黑絲，叫人神魂顛倒呢！

IG：umi_portrait

追蹤人數：約55.5萬人

東雲海

吸睛度︰★★★★

可愛度︰★★★★

性感度︰★★★★★

最造得 百變荷蘭兔 虹村KANNA現年28歲，出身於京都府，現時是一位模特兒及賽車女郎。高中畢業後曾入讀廣島大學工程學院，因決心成為漫畫家，便毅然退學並搬到東京。空閒時會以Coser身份表演，後來開始接觸模特兒行業，並於2021年的選美活動奪冠，曝光率漸漸增多。

她除了喜歡烹飪、彈結他及畫畫，還精於縫紉，寫真內很多衣服都是由她親手製作，並不時把原創服飾放到社交網展示。身材均勻的她擁有誘人美股，而且十分喜歡兔女郎打扮，於IG內就有多個造型，似足荷蘭兔般色彩豐富。

IG：kanna_nijimura

追蹤人數：約12.4萬人

虹村KANNA

吸睛度︰★★★★

可愛度︰★★★

性感度︰★★★★

知多啲！外國傳統習俗 對於西方國家來說，復活節的重要性僅次於聖誕節，一於睇吓全球各地有趣的復活節習俗啦！

本地必逛！大人細路好去處 今年3月底至4月初的假期特別多，本地不少商場都別出心裁地推出復活節活動，即睇有乜好嘢玩！

荃灣互動花森林

如心廣場即日起至4月14日舉辦「彩蛋•紙之森」主題活動，首度聯乘年輕新派藝術家Gaby Teresa，以一系列可回收物料打造成互動打卡花森林。入場可見到15呎高的「流星光影森樹」、巨大紙兔及近20朵巨型花海裝置。還會於指定日子推出「彩蛋曲奇大放送」活動，與各位歡度節日。

將軍澳STEAM工作坊

今個復活節，將軍澳The LOHAS康城把中庭打造成「繽FUN復活蛋樂園」，大家可跟復活蛋不倒翁打卡。還可參與STEAM親子工作坊，內容涵蓋物理、工程及藝術，可親手製作以復活節為主題的手作，包括動能復活兔及復活蛋降落器等，從過程中探索科學知識。

撰文︰陳志滔

興趣之一是吃東西，不時跟粉絲分享美食。 不時分享砌模型的教學影片，有過百萬人次觀看。 美國白宮自1878年起每年復活節的星期一都會舉行滾彩蛋活動，小朋友使用長柄勺子推動雞蛋在草地上滾動，先到終點者獲勝。作為白宮年度盛事，連美國總統都會出席。 荃灣互動花森林 雖然是宅女，卻喜歡身材高大的男生。 她喜歡縫紉，寫真內很多衣服都自己親手製造。 自1964年復活節起，雞蛋運動會（Palio dell’Uovo）便在意大利弗利切塞納省一個小村莊舉行，比賽包括擲雞蛋、找雞蛋、雞蛋賽跑等，每年都有近300名志願者參與。 將軍澳STEAM工作坊 這身踢死兔造型，相信不少人見到都會流鼻血。 她曾表示開始健身後，連感冒也少了。 法國西南部的貝西埃流行「吃復活蛋」慶祝，當地人會用過萬顆雞蛋製作巨型蛋餅。據知這傳統源自當年拿破崙到來，要求村民為軍隊製作巨型蛋餅而來。