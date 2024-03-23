身價2.5億港元Arcadia Droptail舉世無雙

勞斯萊斯（Rolls-Royce）的Coachbuild專屬定制Droptail系列全球僅限量生產4輛，每輛都是按客戶獨特的品味及要求，打造出舉世無雙的珍品，造價更是高達2,500萬鎊（未連稅折約2.5億港元）。繼去年的La Rose Noire Droptail和Amethyst Droptail之後，最近輪到第3款作品Arcadia Droptail登場。廠方今次透過至簡純粹設計，同時蘊藏精妙藝術細節，營造像古希臘神話中「人間天堂」Arcadia般的優雅風格，再次為車迷帶來驚喜。

度身訂造 匠心獨運 新登場的Arcadia Droptail是Coachbuild專屬車身定制部門受一位對建築和設計情有獨鍾的客戶委託而打造。全車由內至外都充滿別具匠心的細節，車身金屬飾件如面罩的外框、彎折的格柵頁片及腳下經高精度鑽石銑削的22吋合金輪圈等，皆採用廠方舉世聞名的鏡面拋光工藝。其白色與銀色配搭的雙色車身更是由Coachbuild團隊特別開發，當中白色車漆並不是一般純白色，而是融入鋁和玻璃微粒，在光線照射下能產生閃爍的光澤感，仔細觀察還會呈現出深淺交錯效果。至於頭冚和車身下部碳纖元件，以攙入大顆粒鋁粉的銀色車漆覆蓋，無論色調和光澤反射度都形成鮮明對比，若從側面觀察更會帶來微微「抬升」的輕盈與動感。

木質飾板 精緻鋪陳 另一焦點是由車尾甲板，到車廂內的錶板、懸臂式中央扶手、內門板及環繞着兩座椅的獨有弧形披肩飾板，皆採用高密度的Santos直紋木，耗上8,000小時精緻鋪陳。其中與內門木飾板無縫對接的弧形披肩飾板，看似由兩塊木飾板以55度角對稱鋪設而成，但實際上整幅作品由40塊木飾片組成，堪稱是勞斯萊斯史上面積最大的連續木飾板。工程師還借鑑F1一級方程式賽車所用的碳纖維層疊技術，特別為儀錶板、懸臂式中央扶手、內門板開發出一種具有十足剛性、堅硬無比的全新底座，確保車輛在極限動態情況下，複雜的曲面木質部件都能保持足夠穩定性。而真皮內飾特別採用了兩種以委託客戶的名字來命名的Bespoke高級定制白色及棕褐色皮革配搭，正好與白色車身及車內木飾互相呼應。

時計工藝 引人入勝 講到車上最引人入勝的工藝細節，非Bespoke高級定制時計莫屬。它鑲嵌於錶台上以原始金屬製成、具有119個精美幾何璣鏤圖案刻面，同時採用勞斯萊斯有史以來最為複雜的錶盤工藝製造，單是組裝過程就歷時5個月，此前的開發過程更超過2年；配以兼具拋光與拉絲工藝的指針及12個時標，每個部件厚度僅0.1毫米。專家們透過放大100倍率的鏡頭，對每個時標進行手工繪製，分鐘刻度並非採用鐘錶製造常見的陽極氧化工藝，而是採用陶瓷塗層處理，以提升長期穩定性和美觀性；而微小面積的塗層經過雷射蝕刻，露出其下的鋁質鏡面。Bespoke高級定制「雙R」字樣，由實心不銹鋼坯料單獨加工而成，並於手工拋光後進行組裝。

本地車訊：750S旗艦超跑抵港 強悍性能2.8秒破百 McLaren旗艦超跑750S日前正式抵港，它屬廠方迄今為止最輕最強的量產車型，採用全新後輪驅動配置，備有Coupe硬頂版和Spider開篷版。於香港率先亮相的是配備電動摺疊式硬篷頂的750S Spider，硬篷頂能在車速不超過50km/h下操作，並於11秒內完成開或閂。新車以4.0L V8雙渦輪增壓引擎作動力核心，最大馬力及扭力分別達750PS及800Nm，搭配經優化的7前速SSG雙離合器波箱，能在2.8秒完成0~100km/h加速。

操控方面，碳纖結構主動尾翼能自動因應駕駛情況作三段式展開，加上車載進化至第3代的主動底盤控制（PCC III）系統及經優化的電動液壓轉向系統，大大提高整體賽道性能。儀錶及軚環則採用源自同廠超跑Artura的布局，儀錶兩側還設有動力和操控模式選擇器。值得留意是車上首次引入McLaren Control Launcher（MCL）自訂動態駕駛偏好設定功能，可就空氣動力、操控、動力系統和波箱進行個人化設定。

撰文：林登麗

若從側面看，Bespoke高級定制色調呈現出一種微微「抬升」的輕盈與動感。 腳下的22吋合金輪圈，不僅經高精度鑽石銑削，還採用鏡面拋光工藝處理。 具有119個精美幾何璣鏤圖案刻面的Bespoke高級定制時計，展示了複雜的錶盤工藝。 每塊木飾片都經由木飾工匠人手定位及數碼化匹配。 能自動因應駕駛狀況作三段式展開的碳纖結構主動尾翼，面積更大，重量更輕。 Arcadia Droptail的非凡意義在於其細微之處，展現車主對簡約、寧靜和內斂的獨特審美眼光。 車尾甲板的設計靈感來自上世紀30年代競速帆船的寬大水平尾甲板。 獨有的弧形披肩飾板，實際上由40塊木飾片組成。 期待已久的750S備有Coupe硬頂版和Spider開篷版，由靜止加速至100km/h只需2.8秒。 採用源自Artura的儀錶及軚環設計，還首次引入MCL自訂動態駕駛偏好設定功能。 頭冚以攙入大顆粒鋁粉的Bespoke高級定制銀色車漆覆蓋。 由車尾甲板到車廂內的錶板、懸臂式中央扶手、內門板及環繞着兩座椅的弧形披肩飾板，皆採用經Open-pore開孔工藝處理的Santos直紋木鋪陳。 懸臂式中央扶手的底座，以F1賽車的碳纖維層疊技術開發。 車身採用碳纖維單體殼結構、碳纖維外殼賽車座椅及有史以來最輕的鍛造合金標準輪圈。