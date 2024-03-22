齊「深」KEEP FIT做運動兼打卡

春分剛過，天氣開始回暖。一身短衫短裙快將出動，肚腩贅肉無得再遮，係時候計劃Keep Fit做運動。若果各位做運動怕悶的話，不妨趕上潮流「北上」操番轉，皆因深圳的運動場隨處可見，大至綜合型體育館，小至拳擊攀石訓練場都有，今個周末一於齊齊北上感受運動樂趣！

巨型春繭 國家級場館 深圳灣體育中心位於南山后海中心區東北角，長約720米，寬約430米，佔地約30萬平方米。四周由彎曲不規則的巨型鋼材網架組成，外形恍似一隻蠶繭，因而有「春繭」別稱。場館三為一體，設有可容納20,000人的海景體育場、可容納13,000人的體育館及一個國際標準游泳館。另有30個羽毛球場、7個7人足球場、2個11人草地足球場、9個籃球場，以及網球場、健身室等設施。值得一提，場地不時舉辦大型賽事及演唱會，並開放予市民租賃。

垂直建築 泳池天花板 「簡上體育綜合體」坐落於龍華區民治街道，總建築面積達64,992平方米，歷經5年設計及建造，屬全國首座垂直分布式大型體育館，不同設施有序散落於7個樓層之中。場內恒溫游泳館被譽為深圳泳池的天花板，不但衞生好、水質佳，還明確劃分深淺水區域，深水池要連續游100米通過測試才可進入。其他設施包括3個室內籃球場、29個羽毛球場、8個網球場、乒乓球館、劍擊館、健身室及舞蹈室等。順帶一提全館提供5G網絡，更衣室更配備人臉識別的智能儲物櫃，夠晒先進。

天台改建 多元化社區 Big Chill大丘運動社區在南山區及福田區均有分店，南山總店由大廈天台改建而成，面積5,700平方米，設有2.5個FIBA標準籃球場、2個5人足球場、4個網球場及1,500平方米運動草坪，除提供主流球類運動外，仲可參與滑板、氣排球、極限飛碟、腰旗橄欖球等新興運動，甚至連健球Kin-Ball都有得玩。大部分項目單人也可參加，有些則要湊夠人數才能成團，一個套票已有齊教練和裝備等。場內還設有500平方米露營區域，一站式提供燒烤、啤酒、咖啡及觀影服務，至啱做完運動Chill番吓。

兩大拳館 嶄新減磅法 電影《熱辣滾燙》熱爆全城，主角賈玲激減100磅打擂台，一時之間令拳擊成為至Hit減肥運動。位於福田區的Boom Boxing拳擊俱樂部不但裝潢前衞，服務更比傳統拳館新穎，例如提供智能手環及心率監察帶，實時將體脂數據及心率顯示於屏幕，方便進行評估；又有專業拍片服務，讓學員把英姿分享到社交網絡。另一間TR1搏擊俱樂部則是綜合拳館，集泰拳、散打、自由搏擊等課程於一身，最近更開辦「熱辣滾燙」班，由教練一對一傳授核心、體能及泰拳基礎，助各位迅速減磅。

特色設計 攀岩好去處 深圳近年流行室內攀岩，大大小小的場館愈開愈多。香蕉攀岩是全國連鎖攀岩館，規格屬深圳最大。每間店的設計各具特色，例如龍崗店與萬達廣場合作興建戶外攀石牆；南山店擁有600平方米室內抱石牆和200平方米室外攀岩牆，配合燈光效果適合打卡；福田店則交通便利，場內面積約300平方米。全部店均設有抱石區、直板區、斜板區、屋簷區，照顧新手及老手需要。

撰文：陳志滔

「春繭」體育場可同時坐20,000人。（小紅書@JOJO不是揪揪） 深淺水區明確劃分，減低游泳初學者風險。（小紅書@Chloe） 氣排球內部充滿空氣，比排球易於控制，適合高速擊球。（小紅書@MISS黃大小姐） Boom Boxing拳館走黑白型格路線，可二人一起上堂。 45分鐘的攀岩課程有專業教練作一對一指導。 設有羽毛球2號館，培訓課程由國家級教練指導，更不時舉辦大型賽事。（小紅書@邱邱不在家） 共有10條泳道，深度由1.2米至2米。 設有廣闊的運動草坪，適合做團隊建立（Team Building）活動。 四處都有特色布置，適合拍片和打卡。 設有不同難度的攀岩路線，無論新手或高手都可挑戰。（小紅書@Sunny貝兒） 外形猶如「春繭」，又被譽為南方「鳥巢」。 體育館層層疊加，曾被稱為「巨人的階梯」。 露營區設有印第安帳篷，提供酒咖輕食等。 TR1搏擊俱樂部在福田區及南山區均有分店。（小紅書@Fairy嬌嬌）