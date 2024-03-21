善用太陽能 WiderCat 92 雙體船新境界

乘坐遊艇享受海上假期，最緊要舒適、安全，雙體船（Catamaran）正是理想之選，其寬度較同噸位單體船大，船上活動空間也會大一點，又可承受較大風浪，而今次介紹的「WiderCat 92」，更加入了環保考慮，配備面積多達170平方米的太陽能電池板，可說是給雙體船的設計提升至新的境界。

環保先驅 最近在意大利城市Fano下水的「Acali」，是意國造船廠Wider Yachts打造的第一艘「WiderCat 92」。該廠是將混合動力技術引入遊艇世界的先驅，早於2016年已推出第一艘將混合動力與方位推進器相結合的超級遊艇——「WIDER 150」。

至於「WiderCat 92」則由Luca Dini Design與Centro Stile Wider合作開發，船體用上玻璃纖維/玻璃鋼製造，長28.04米，以珍珠白為主調，船側加了一抹亮橙色輪廓線作點綴，相當醒目。

技術先進 上文提到船廠一向支持環保，「WiderCat 92」的最大賣點在於善用太陽能，其船體表面裝有面積達170平方米的太陽能電池板，確保遊艇於停泊時，能源自給自足。它又配備Wider的串聯混合動力推進系統，大大減少引擎壓力，並降低燃油消耗、噪音和振動。

性能方面，「WiderCat 92」的巡航速度為12~13節，最高速度達15節；在節能巡航模式下，可以8節航行逾1,600海里，或以6節航行2,400海里；而在ZEM零排放模式下，能以6節實現靜音巡航27海里。

空間充裕 受惠於雙體船的寬闊船體，「WiderCat 92」的活動空間充裕，主甲板面積超過100平方米，加上室內布置走簡約路線，選用淺木色的材料和家具，令整個空間顯得更寬敞、明亮和優雅。

設施方面，與船體同寬的主人套房是最舒適的，落地玻璃門提供270°觀景視野，並可直通位於船首的戶外甲板。下層甲板有4間客房，其中兩間VIP房可直達船尾的可摺疊海灘俱樂部，方便進行水上活動。

規格表

船身長度：28.04米

船身寬度：12米

吃水深度：1.65米

燃油容量：10,000公升

水箱容量：2,000公升

引擎：電動/混合動力 2×420 kW

巡航速度：12~13節

最高航速：14~15節

同場加映 Sea Cat

由船廠Rossinavi與Fulvio de Simoni Yacht Design共同開發的雙體概念船，長42.75米，外觀上最大特徵是尖銳的船首形狀有點像貓耳，因此從高角度看，「Sea Cat」猶如一隻靜靜地伏在海面的貓咪。同樣地，這艘適用於大西洋航行的混合動力雙體船，以太陽能為動力核心，船上配備135平方米的太陽能電池板，能將陽光轉化為清潔的綠色能源，足以應付5個普通家庭的電力消耗。當它以8節速度巡航，可航行20天，航程達3,850海里。

設施方面，船上設有4間客房和一間主人套房，最多可容納10名住客，另有泳池、電影院、休閒區、按摩池等，可謂應有盡有。

Oneiric

意大利船廠Rossinavi委託Zaha Hadid Architects設計的雙體概念船「Oneiric」，長44米的鋁製船體，被海浪般的流動線條貫穿內外，加上表面反光，模糊了船體與海水的界線。船艙分設4間客房、休閒及用餐區、多媒體室，以及一間享有180°寬闊視野的主人套房，當中的布置多採用輕質循環再造材料，非常環保。

性能方面，船上特設三層太陽能電池板，可為巡航提供動力，而由人工智慧驅動的控制中心，能監控能源消耗、電池狀態和天氣環境，從而更有效地執行節能航行。在全電動模式下，它能實現零排放巡航，且在橫越大西洋時，比傳統遊艇減少約40噸的碳排放量！

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

船尾設有可摺疊的海灘俱樂部，令戶外活動空間大增。（Wider Yachts） 當遊艇停泊時，可利用從太陽能電池板獲取的能源，供應生活所需。（Wider Yachts） 泳池、休閒區、按摩池等設施應有盡有。（Rossinavi） 主人套房享有180°寬闊視野，配合頂部天窗，非常開揚。（Rossinavi） 主人套房與船體同寬，空間大，更享有270°觀景視野。（Wider Yachts） 「Sea Cat 」是一艘適合遠洋航行的混合動力雙體船。（Rossinavi） 「Oneiric」的頂部鋪設三層太陽能電池板。（Rossinavi） 內部布置多採用輕身循環再造材料。（Rossinavi） 室內設計以淺木色為主調，整個空間顯得明亮、優雅。（Wider Yachts） 船頂配備太陽能電池板，面積達135平方米。（Rossinavi） 船身內外被海浪般的流線貫穿。（Rossinavi）