攻入黃竹坑 衝浪滑雪新蒲點

滑雪機的仿真滑雪斜道是適合初學者的Green Slope斜度。

要數港島區新興蒲點，當然少不了南區的黃竹坑，近年該處的工廈除進駐了多間特色小店外，還先後有大型商場落成，無論食買玩都多了不少選擇。最近便有一個面積逾萬平方呎，集齊滑水、滑雪及電玩三種玩意於一身的室內場所登場，與此同時場內還包括全港首個滑雪板公園，無論好動一族抑或Game迷都可得到滿足。另外黃竹坑內亦有注目人氣咖啡店和工作坊，值得到此偷閒玩樂一番！

兩大機器 任你挑戰 位於黃竹坑業勤街大廈內的室內滑雪滑水場Flowski佔地10,800平方呎，場內分為四個區域，當中的滑水區設置了具有雙水道的滑板衝浪機。該機能容納兩人同時衝浪，而衝浪機可調節水壓和浪花大小，讓玩家一嘗趴板或企板兩種滑浪體驗。即使是沒有經驗的初學者也不用擔心難掌握技巧，現場有專業教練提供一對一的指導，教授基本技巧和動作，新手最着重訓練腿部肌肉、平衡力和控制方向，至於進階玩家則可以挑戰花式動作。滑水區的另一邊則設有室內滑雪機，主打單板和雙板滑雪，滑雪教練Ken表示滑雪機的仿真滑雪斜道為適合初學者的Green Slope斜度，速度亦可調校，最高速度達50km/h，新手能藉此逐步提升技巧，繼而鍛煉滑雪花式。而場內供應頭盔、護膝墊和手套等基本滑雪用品，並同樣有一對一專業指導，讓大家輕鬆享受箇中樂趣。

高階玩家 跳躍花式 自問不滿足於單單滑雪的話，場內還特別設有供人玩滑雪花式動作的室內滑雪板公園（Jibbing Park）。該公園參考了國際級的室內花式雪道而建造，場地負責人Steven說：「Jibbing是形容跳上或滑上道具，再在道具上滑行，常見道具有Boxes及Rails。這個滑雪板公園設有障礙物和道具，玩家會有較多跳躍、旋轉等動作，因此主要讓已充分掌握S轉彎，且有一定程度的滑雪玩家進行不同花式。」玩家亦可預約教練學習高難度花式動作，給已經玩膩雪道的人挑戰，體驗心跳加速的刺激感。想攤抖一下的話，這裏的VIP房備有電玩娛樂，而場館內同時設有餐廳，主打西餐和海鮮，例如蟹肉牛油果忌廉汁意大利燉飯和法式油封鴨腿青汁燉飯，還有必試的招牌漢堡及超厚肉扒，分量十足。

同場加映：自製蠟燭 浪漫香氣 今時今日雖然不靠蠟燭照明，但卻可以此作為創作媒介炮製不同造型，散發獨特的魅力及氛圍。本地品牌Thistle Candle主打手工香薰蠟燭，同時提供不同系列的蠟燭工作坊，每一個系列用上不同工藝和蠟材，例如有以日本工藝為基礎的星球蠟燭Eclipse系列、色彩繽紛的尖塔蠟燭Pinnacle系列和融入日本進口花材的花語蠟燭Terra系列等。工作坊亦會因應季節和節日設計不同類型蠟燭，例如春天有櫻花蠟燭，加上提供逾20種不同香薰油選擇，由材料、配色，以至天然香薰油，都可逐一挑選出自己喜愛的色調和香味，完成後的蠟燭既能裝飾家居，同時又能釋放出陣陣芳香，紓緩一整天的疲勞。

零添加概念 純天然口味 黃竹坑不乏人氣特色食肆，例如已有5間分店的sensory ZERO咖啡店，其黃竹坑店為旗艦店，佔地面積達3,000平方呎。店舖設計簡約時尚，以白色為主色調，內有超高樓底，配上雲石桌椅，令人眼前一亮。店舖由精品咖啡協會認可導師主理，主打「零添加」咖啡，除非額外要求，否則不提供咖啡糖及匙羹，讓你一嘗純天然的原味。餐廳同時供應多種食物，包括主食、西式輕食和甜品等，其中少不了餐廳招牌飲品「黐線朱古力」，面層鋪滿朱古力碎，入口順滑醇厚，充滿濃郁的朱古力味。另外「巨•午餐肉滑蛋牛角包」同樣大受歡迎，當中選用雙份日本滑蛋，配上厚身午餐肉、芝士和牛油果芥辣醬，味道鹹甜，口感新穎。若你是大胃王的話，則別錯過大件夾抵食的All Day Breakfast。

匠人手藝 特色木工 假如你對木工感興趣，想嘗試親手創作一件屬於自己的木製品的話，不妨到訪位於業勤街工業大廈內的小角落木作。這裏主打木工藝體驗班，把原木雕刻成不同形狀的工具或工藝品，除了用手雕刻之外，還有木碟工作坊，由淺入深地掌握木工車床的技巧，並利用不同工具慢慢雕出理想效果，最後塗上木蠟，令製成品防水又耐用。工作坊提供多種木材選擇，包括有樟木、紅橡木和白蠟木等，木製品款式多樣，例如有碗筷杯碟、手工貓木雕等，最近更有木御守班，挑選木材後以線鋸機切割外形，更會以激光刻字，及打磨表面和上護木油，相信大家完成後能收穫滿滿的成功感。

撰文：李芷玲

部分攝影：方偉堅

黃竹坑有佔地10,800平方呎的室內滑雪滑水場登場，其中具有雙水道的滑板衝浪機是焦點所在。 擁有一定滑雪經驗後，於滑雪斜道可進行各種花式動作。 製作蠟燭的過程充滿樂趣，大家可樂在其中。 花語蠟燭外表華麗，滿足視覺和嗅覺享受。 店舖主打「零添加」咖啡， 讓你一嘗純天然材料的原味。 木碟工作坊使用車床旋轉木材，並刮削出想要的形狀。 木御守工作坊適合新手體驗，有多達5款木材配搭。 衝浪機水溫長期處於22℃至25℃，十分舒適。 室內滑雪板公園內可利用地面道具作出滑雪花式運動。 星球蠟燭是店舖甚具特色的產品之一。 尖塔蠟燭需要專注地花1.5小時來製作。 「黐線朱古力」鋪滿超多朱古力，「邪惡」又滋味。 日式豆皿工作坊透過雕刻刀，塑造出豐富的可愛造型。 滑浪高手可練習高階的跳躍招式，挑戰難度。 場內提供基本滑雪裝備，如頭盔、護膝墊和手套等。 工作坊會因應季節和節日而設計不同類型蠟燭，春季有櫻花蠟燭。 大家可自行決定蠟燭的香味和顏色，製作專屬的手工蠟燭。 「All Day Breakfast感味 • 大滿足早餐」食材豐富，包括有牛角包、雞肉腸、炒蛋和薯餅等。 送禮用的話可自製原木花，心意十足。