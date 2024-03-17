副刊

轉廢為寶　過期卸妝油堅有用！

原來用卸妝油可保持皮褸亮麗柔軟！（設計對白） 原來用卸妝油可保持皮褸亮麗柔軟！（設計對白）
原來用卸妝油可保持皮褸亮麗柔軟！（設計對白）
很多職場女士返到屋企，第一件事就係「卸妝」，但化妝品和卸妝用品買得太多，唔想擺到過期丟掉咁浪費，其實仲有好多妙用之法。如果大家櫃桶底亦有過期卸妝油和化妝品等，不妨留意網上流傳這些「轉廢為寶」生活小知識，杜絕浪費之餘又能物盡其用。
保養皮革添光澤
皮革產品用得耐，如果打理不善容易變得暗啞，更甚者會出現老化和裂紋，所以最好定期塗上一層油進行保養。無論是真皮或PU合成皮，只需清潔表面後，用乾棉布蘸點卸妝油，在皮革表面輕輕打圈擦拭，皮革吸收油分會變得光澤油潤，有助延長使用壽命。
去除多種污漬
卸妝油亦可去除多種污漬，例如化妝時不小心將粉底或唇膏沾到衣服上，用普通水或皂液很難洗得掉。萬一不幸中招，清洗衣服前可先在污漬加幾滴卸妝油，輕輕搓揉潔淨後才放入洗衣機，便可有效去除痕迹。此外，卸妝油可清除油性筆迹、廚房油污等，用它加水混合來洗手去膩，還可除去雙手油淋淋的感覺。
知多啲！化妝品用途多
除了過期卸妝油，其他化妝品在生活上都有妙用，例如洗頭後將過期護膚精華液輕抹於髮尾，有助防止頭髮開叉。過期香水不想噴上身的話，可將它噴在衣服吊牌再放入衣櫃，到穿着時便能散發陣陣香氣；又或將之噴在枱燈，亮燈時的熱力可讓香味揮發。至於過期潤唇膏可和Body Cream混合使用，塗在腳跟等容易爆擦的部位，能提升滋潤效果。
撰文：林佩婷
相片：互聯網
棉布蘸點過期卸妝油擦拭皮梳化，亮麗之餘坐得更舒服。棉布蘸點過期卸妝油擦拭皮梳化，亮麗之餘坐得更舒服。
棉布蘸點過期卸妝油擦拭皮梳化，亮麗之餘坐得更舒服。
卸妝油加洗手液拌勻，可用來潔淨化妝掃，再用清水洗淨晾乾便可。卸妝油加洗手液拌勻，可用來潔淨化妝掃，再用清水洗淨晾乾便可。
卸妝油加洗手液拌勻，可用來潔淨化妝掃，再用清水洗淨晾乾便可。
潤唇膏可以變成加強版潤膚乳，塗在腳跟等部位。潤唇膏可以變成加強版潤膚乳，塗在腳跟等部位。
潤唇膏可以變成加強版潤膚乳，塗在腳跟等部位。
過期卸妝油用唔晒，可倒起來保存作其他用途。過期卸妝油用唔晒，可倒起來保存作其他用途。
過期卸妝油用唔晒，可倒起來保存作其他用途。
廚房牆壁或抽油煙機，用抹布加點卸妝油可加強去油效果。廚房牆壁或抽油煙機，用抹布加點卸妝油可加強去油效果。
廚房牆壁或抽油煙機，用抹布加點卸妝油可加強去油效果。
過期香水用來噴衣服吊牌或者枱燈等物件，能散發淡淡香氣。過期香水用來噴衣服吊牌或者枱燈等物件，能散發淡淡香氣。
過期香水用來噴衣服吊牌或者枱燈等物件，能散發淡淡香氣。
沾到唇膏或粉底的衣物，可先用卸妝油輕搓，再放入洗衣機清洗。沾到唇膏或粉底的衣物，可先用卸妝油輕搓，再放入洗衣機清洗。
沾到唇膏或粉底的衣物，可先用卸妝油輕搓，再放入洗衣機清洗。
卸妝油可去除油性筆迹，唔怕小朋友亂畫。卸妝油可去除油性筆迹，唔怕小朋友亂畫。
卸妝油可去除油性筆迹，唔怕小朋友亂畫。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc