轉廢為寶 過期卸妝油堅有用！

很多職場女士返到屋企，第一件事就係「卸妝」，但化妝品和卸妝用品買得太多，唔想擺到過期丟掉咁浪費，其實仲有好多妙用之法。如果大家櫃桶底亦有過期卸妝油和化妝品等，不妨留意網上流傳這些「轉廢為寶」生活小知識，杜絕浪費之餘又能物盡其用。

保養皮革添光澤 皮革產品用得耐，如果打理不善容易變得暗啞，更甚者會出現老化和裂紋，所以最好定期塗上一層油進行保養。無論是真皮或PU合成皮，只需清潔表面後，用乾棉布蘸點卸妝油，在皮革表面輕輕打圈擦拭，皮革吸收油分會變得光澤油潤，有助延長使用壽命。

去除多種污漬 卸妝油亦可去除多種污漬，例如化妝時不小心將粉底或唇膏沾到衣服上，用普通水或皂液很難洗得掉。萬一不幸中招，清洗衣服前可先在污漬加幾滴卸妝油，輕輕搓揉潔淨後才放入洗衣機，便可有效去除痕迹。此外，卸妝油可清除油性筆迹、廚房油污等，用它加水混合來洗手去膩，還可除去雙手油淋淋的感覺。

知多啲！化妝品用途多 除了過期卸妝油，其他化妝品在生活上都有妙用，例如洗頭後將過期護膚精華液輕抹於髮尾，有助防止頭髮開叉。過期香水不想噴上身的話，可將它噴在衣服吊牌再放入衣櫃，到穿着時便能散發陣陣香氣；又或將之噴在枱燈，亮燈時的熱力可讓香味揮發。至於過期潤唇膏可和Body Cream混合使用，塗在腳跟等容易爆擦的部位，能提升滋潤效果。

撰文：林佩婷

相片：互聯網