飲食+運動鞏固抗疫防線

據衞生署衞生防護中心的資料顯示，本港現正處於流行性感冒（流感）病發高峰期，確診率持續上升，同一時間，新冠病毒的確診率也呈上升之勢！不想被病魔打沉，除了要注意個人衞生，還要增強自身免疫力，不妨從飲食和運動兩方面入手。

補充抗氧化物 當我們將食物轉化為能量、進行新陳代謝，或從外在環境接觸到污染物，身體會產生自由基，而活躍的自由基會對人體細胞構成「氧化壓力」，或會引致細胞受損，增加患病風險，因此站在保健角度，有必要從日常飲食中攝取抗氧化物，以抵抗自由基的攻擊，減少或預防細胞受損。

主要來自蔬果 說到抗氧化物，以維他命C最為人熟悉。由於人類缺乏自行製造維他命C的能力，加上它屬於水溶性，只能在身體停留短時間，所以每天要通過飲食來補充。大部分蔬果都含有維他命C，包括柑橘類（如橙、柑等）、綠葉菜（如西蘭花、芥蘭、椰菜等），以及番茄、甜椒等鮮色蔬菜。

新鮮吃最有益 分量方面，一般成人每日需攝取60毫克維他命C，而一個大橙或兩個綠色奇異果已含有多於70毫克，足夠應付人體所需。若長期攝入過量，或會出現腸胃不適，甚至可引致腎結石，順帶一提，維他命C很易被高溫破壞，所以相對於煮熟的蔬菜，吃新鮮的水果會吸收到更多。

勿依賴補充劑 都市人生活繁忙，為節省時間，多選擇吃快餐，可是這類食物通常缺乏蔬菜和水果，於是有人選擇服食維他命丸作補充，但此舉只能短暫補充身體所需，經常服用，更會變得依賴。另外，服食分量宜遵從醫生指示，不能過量，否則易增加肝臟負擔。

運動篇：每星期做3次 體弱，自然多病！要擁有良好體魄，做運動是不可缺少。曾有專家指，人體體溫適當地輕微上升，新陳代謝率和免疫細胞都會比較活躍，亦有助促進血液循環，易於對抗入侵的細菌，因此平時做些帶氧運動，如游泳、跑步等，可令免疫力提升，更有抗氧化及抗衰老之效。

另一方面，有研究指情緒長期受困擾、有壓力、心情欠佳等，會削弱免疫系統，而帶氧運動則可以令壓力賀爾蒙下降，從而增強身體抵抗力，所以最好每星期做3次全身運動，每次約進行半小時至一小時。如果無時間外出運動，可考慮在室內做簡易版深蹲動作，做法是坐下，起身，幅度維持至少10cm的距離，一組重複10次，每兩小時做一組便可。