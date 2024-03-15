CONTOUR®CARE血糖機 簡單可靠、經濟實惠

血糖問題在香港十分常見，但因沒有明顯症狀，許多人都不自知血糖值已達警戒水平；加上身邊親友或長輩中亦不乏「糖友」，所以一部準確的血糖機，有助於更好的自我管理，和進行依照醫療建議的藥物調整，尤其是協助醫護計算正確的胰島素劑量，是關注血糖人士的健康好幫手。

CONTOUR®CARE血糖機的準確度經實證，超越ISO 15197:2013標準的最低準確度要求，易於使用、簡單可靠，提供準確的檢測結果。此外，血糖機設有smartCOLOUR™目標範圍指示器功能，為用家即時顯示血糖測試結果是否在目標範圍以內、低於還是高於目標範圍，只需看箭嘴指示顏色，即能快速輕鬆解讀血糖測試結果，有助作出更好的自我血糖管理決策。其他獨特功能還包括：再次補足血樣技術，讓用家在血量不足時可以再滴血，減少浪費試紙，每年最多可節省100條試紙；以及可連接至免費的CONTOUR®DIABETES App應用程式，血糖讀數可自動同步至電子日誌記中，輕鬆方便進行血糖管理。