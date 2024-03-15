髮麗濃金裝強效版 激活毛囊 重新出髮

香港製造的Teenera GOLD髮麗濃金裝強效版，蘊含核心配方Urogene®，獲大學認證：使用1個月，毛囊密度增加668%，頭髮數量增加156%，脫髮因子（DHT）減少88%；使用兩個月，白髮比例減少71%；使用3個月，頭髮厚度增加83%，用家滿意度達100%！與此同時，金裝新成分加入美國專利「水解角蛋白」，針對改善漂染電燙受損頭髮，小分子極易吸收，臨床實證修復65~95%斷裂髮絲，長服不再開叉毛燥，亮麗順滑易梳。換句話說，髮麗濃金裝強效版的功效顯著，有助激活毛囊幹細胞再生，滋養髮根到髮梢，調節頭皮油脂及毒素分泌，降低脫髮因子水平，有效預防和改善脫髮，更快更有效刺激髮根生長，髮量加厚，讓白髮變黑。