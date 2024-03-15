鎖健強效立竿見影組合 血漿免疫丹+血管通+雲芝丹

自古以來，中醫以正氣代表免疫力，正氣就是指氣血足；氣血足有助改善微循環，提升人體天然屏障抵抗病毒入侵。良好的氣血就好像重要的交通網絡，幫助帶氧和補充養分到身體各個部位。鎖健的強效組合，血漿免疫丹+血管通+雲芝丹能從鞏固基礎免疫框架逐一清除體內代謝物，收復及更新細胞，淨化血管，改善血液質量，同時補充元氣，強健機能。

有外國臨床研究指出，雲芝含豐富的多醣肽和多醣K，能提升免疫力外，更有抗頑疾的成分。鎖健雲芝丹採用超濃縮複方雲芝多糖、紅花多糖和富硒酵母，大大改良單方的不足，鎖健雲芝丹含抵抗頑疾的多項條件，消炎和收復變壞組織，效果顯著。加上，氣血互補的鎖健血漿免疫丹和排走血管代謝物的鎖健血管通，速效改善頑疾人士身體機能。

即日至4月14日，以每單計，每買滿$10,000，送頂奢材質高級手挽袋或背囊袋1個（價值$1,280），每單上限送1個，送完即止。更享多買多送：買4送1，10送4，20送10，50送28，100送60；買滿4盒送10粒裝（骨健康或專家蟲草）1樽，每單上限送4樽；另買滿10盒加送醒腦元氣湯口服液1盒（價值$598），滿20盒送2盒，每單上限送2盒；數量有限，送完即止。如有任何爭議，鎖健公司享所有條款及優惠之最終解釋權。

鎖健血漿免疫丹 原價：$2,298

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鎖健血管通

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鎖健雲芝丹

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