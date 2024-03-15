港人最需要的養生產品3倍祛濕毒！
由專業中醫藥教授及註冊中醫師親自調配的健之堂祛濕茯苓艾草貼，含三大中草本配方艾草、茯苓、薏仁，有效祛濕毒、去水腫，改善腸道和皮膚濕敏，除疲安睡，去痛活絡。皇牌成分助你祛濕毒，排出毒素，加速新陳代謝，由內到外調理身體質素！紓緩肌肉勞損、疲勞，散疼通經活絡，排毒安睡，有助消身體浮腫，紓緩紅、痕、乾肌膚，紓緩手腳冰冷。產品無藥性，不含類固醇/水楊酸/薄荷腦。建議首7天在前掌和後跟位置都貼上茯苓艾草貼，覆蓋更多穴位，每晚使用。日常保健使用，建議只需貼一片足貼於腳底中間，每晚或需要時使用。現時一盒健之堂祛濕茯苓艾草貼（10片）只需$79.9。
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