瞓得安樂身心才健康

人生約有三分之一時間在睡夢中度過，但不是人人都可以瞓得好，據去年公布的一項調查發現，近八成港人自覺「唔夠瞓」，近半港人平均睡6小時或以下！由於長期睡眠不足有機會觸發連串健康問題，一於趁今天是「世界睡眠日」，齊來認識改善睡眠質素的方法吧！

熬夜壞處多 人體器官好比一副機械，運行了一整天，必須修復及保養，而睡眠就是讓人體休息、排毒及恢復精力的重要過程，所以熬夜與失眠均不利健康，可令人出現疲倦乏力、頭暈頭痛、精神不振，更可導致免疫力下降，增加罹患高血壓、心臟病、情緒病的風險！另外，去年進行的「港人睡眠習慣調查」發現，每天睡眠不足7小時比起睡滿7小時的成年男女，死亡風險分別高出26%和21%，實在不能不正視！

程度有不同 不少港人受失眠問題困擾，當中有不同程度，正常情況是躺在床上10多分鐘已能入睡，若超過一小時都無法入睡，屬早期失眠徵兆；若每晚入睡後扎醒3、4次，醒後未能再次入睡，算是比較嚴重。另外，失眠又可分為短暫、短期及長期。短暫失眠與時差、突然而來的壓力有關，情況會隨着問題解決而得到改善；短期失眠通常為期少於一個月，往往與親人過身、夜間尿頻有關；長期失眠則主要由情緒病、日積月累的壓力所引起。

需對症下藥 有些人一旦遇上工作挑戰、新生活環境、考試等問題，精神就會變得緊張，自然難以入眠。換句話說，要擺脫失眠的煩惱，最重要是盡快消除導致失眠的各種因素，例如學習釋放壓力、改變生活習慣、改善睡眠環境等，不一定要服用安眠藥。以做運動為例，適量運動有助紓緩精神壓力，但不要在睡前做，更不要以為做到累就容易入眠，皆因運動過程中有機會刺激身體，最好養成每天早上做運動的習慣。

關於世界睡眠日 由世界睡眠醫學學會（WASM）於2008年發起的年度活動，旨在引起大家對睡眠重要性和睡眠質素的關注，並定於每年「春分」前的星期五舉行，今年的日期為3月15日，活動主題為「Sleep Equity for Global Health」。