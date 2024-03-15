ENIGMA GT氫電混能未來「意」念

Enigma GT的前衞頂篷設計，可整個連擋風玻璃、錶台及車門一體式上揭打開，充滿未來感又不失優雅，展現意式豪華氣派。

明年是意大利設計工作室賓尼法利納（Pininfarina）成立95周年。為迎接這個大日子，團隊展開了一項全新虛擬設計研究，以新視角探討未來移動出行對新一代駕駛者有甚麼啟發和應用。最近發表的Enigma GT概念車便是集研究結果之大成。

一體式上揭頂篷 Enigma GT是一款充滿未來感和意大利風格的高性能概念2+2 GT，建基於碳纖維單體殼底盤打造，車重1,690kg，並擁有46:54前後重量分配。車身最大特色莫過於整個連擋風玻璃、錶台及車門一體式上揭打開的獨特頂篷，造型極之前衞。車長4,580mm、闊1,950mm、高1,230mm，儘管尺寸緊湊，但通過極短的前後懸設計，為其帶來2,880mm相對較長的軸距，成就寬敞的2+2內部空間。

科技感車廂設計 動感與科技感兼備的車廂，採用大量可持續物料及碳纖維鋪陳。T形操控台配備特長玻璃顯示器、新型多功能軚環及中央觸控屏幕，同時整合層流式空氣系統，帶來潔淨舒適的乘坐空間。駕駛者還可透過AR擴增實境擋風玻璃獲得即時駕駛輔助，包括提供興趣點（POI）以實現無縫導航、識別盲點並向駕駛者發出警報，以及整合高級駕駛員輔助系統（ADAS）功能以增強安全性。當然唔少得自動駕駛系統，讓乘客隨時享受輕鬆出行的美好時光。

550km續航里程 動力方面，搭載創新氫電混能及AWD全輪驅動系統，由一具中後置2.5L V6渦輪增壓氫動力內燃引擎負責驅動後輪，而前輪則由一具前軸電馬達驅動。氫引擎可輸出約440PS最大馬力，前輪電馬達的最大馬力則約270PS。完成0~100km/h加速少於4秒，最高時速電子鎖定為250km/h。車上配備容量達9kg的儲氫缸，入滿氫燃料只需5~6分鐘，配以10kWh電池組，提供約550km綜合續航里程。

高效空氣動力學 中後置引擎布局對於2+2車型來說並不常見，凸顯Enigma GT毫不妥協的個性，亦因此換來較短的車頭設計；同時透過優化車身底部的整流罩及廣泛使用空氣動力學元件，實現0.24Cx低風阻系數。當中的主動式空氣動力學元件包括前部百葉窗式主動進氣冷卻導流裝置、主動前輪導流板、主動式氣動「三角」尾翼等，減低風阻之餘能保持充足下壓力，使之無論是處於高性能駕駛或低耗能巡航，時刻保持着高效空氣動力學性能。

同場加映：NamX HUV 造型時尚 潔淨環保 新創公司NamX發表的HUV（Hydrogen Utility Vehicle）氫動力概念SUV，同樣由意大利Pininfarina設計工作室操刀，預計2026年第4季交付。車載鋁製6.2L V8氫內燃引擎，提供GT後驅版及GTH四驅版，前者最大馬力300hp；後者最大馬力550hp，0~100km/h加速只需4.3秒。兩版所需的氫燃料均來自一組固定式雙氫氣缸，以及6個可裝拆替換的氫氣樽，單次入滿氫可行駛800km。廠方表示，固定式雙氫氣缸的入氫時間僅需4分鐘，至於裝拆式氫氣樽則可在廠方特設的CAPX氫樽站隨時更換。而且它備有六角形雙出尾喉，當然排出的不是廢氣，而是水蒸氣，潔淨環保。

撰文：林登麗

創新的氫電混合動力及AWD全輪驅動系統，由中後置2.5L V6渦輪增壓氫動力內燃引擎負責驅動後輪，前軸電馬達驅動前輪。 座椅設計兼顧到包覆性、承托力及舒適度，並以可持續物料包裹。 透過AR擴增實境擋風玻璃，相關的即時駕駛輔助資訊可投射到駕駛者的前方視野。 車廂設計時尚，X設計元素由車身進一步體現到錶台之上。 主動式氣動「三角」尾翼，可因應駕駛情況透過改變斜度提供所需下壓力。 T形操控台整合了LAF層流式空氣系統，締造無菌潔淨的舒適車廂環境。 NamX HUV造型時尚之餘，兼顧到上佳的空氣動力學性能。 受惠於長達2,880mm軸距，後排腿部空間頗為充裕。 特長玻璃顯示器能為駕駛者提供行車資訊，同時能滿足乘客的娛樂需求。 車上不僅配備一組固定式雙氫氣缸，更在尾箱下方特設6個可隨時更換的氫氣樽，合共提供800km行駛里程。