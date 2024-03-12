13世紀修道院 化身崖上豪歎酒店

坐落在懸崖邊、由13世紀修道院改建而成的Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel，帶來與別不同的豪華住宿體驗。

出外旅遊除了遊覽當地景點，入住特色住宿亦是一大樂趣。近年世界各地有不少建在懸崖上的酒店登場，獨特的地理位置帶來不一樣視野及感受。其中位於意大利南部坎帕尼亞區（Campania Region）的小鎮阿馬爾菲（Amalfi），便有由800年歷史修道院改建而成、屹立於阿馬爾菲海岸懸崖上的五星級酒店，保留了昔日建築輪廓之餘，同時注入豪歎元素，加上有第勒尼安海無敵海景相伴，絕對住得招積！另外日本島根縣及印尼峇里島亦分別有話題十足的懸崖酒店亮相，令人想先住為快呢！

意大利：歷史建築 保留特色 坐落於阿馬爾菲海岸懸崖上的Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel，前身是有800年歷史的方濟嘉布遣會修道院，經NH Hotel Group接手後，於上年化身為豪華酒店讓旅客入住。酒店一大特色係保留了許多修道院特色，包括迴廊和小教堂，並提供52間海景客房及套房，其中許多房間當初是作為修士宿舍建造，擁有原來的瓷磚、拱形天花板和石灰粉刷的牆壁，但同時配搭了雕刻家具、當地藝術品及先進電子設施。其中的Suite Del Priore套房，床上方的天花壁畫被完好保存下來，而且從房窗向外望還可俯瞰13世紀的古老迴廊。酒店設有兩間主打餐廳，一間專門供應受地中海美食啟發下炮製精緻意大利菜的Dei Cappuccini，另一間則是提供坎帕尼亞區傳統特色菜及正宗那不勒斯薄餅的La Locanda della Canonica。兩間均以當地新鮮食材入饌，例如來自阿馬爾菲海岸的海鮮，及自家種植的檸檬、蔬菜和香草等。其他設施方面，還包括水療中心、露天健身中心和懸崖邊游泳池，啱晒好動一族。住宿（兩人1房）每晚€557起（約HK$4,735）。

日本：優美海景 地道滋味 提起日本島根縣出雲市，旅客除了想起鼎鼎大名、被指定為國寶的出雲大社外，也別錯過多伎町湖陵西海岸於上年登場的大型綜合項目WINDY FARM ATMOSPHERE。該項目包含了餐廳、酒店及大型停車場，焦點落在名為Izumo Hotel The Cliff的酒店身上。酒店特別之處是設於約10米高的懸崖上，規模不大，設有8間客房。一進入房內，即可透過落地玻璃將對出的日本海迷人景致望個夠本！與此同時，每間客房均備有附設露天按摩浴缸的露台，讓大家邊歎邊賞海之餘，黃昏時更可飽覽夕陽掉進水平線的動人情景。想放鬆身心的話，酒店還提供包場享用、同樣有海景相伴的桑拿設施。餐廳Garb Cliff Terrace Izumo亦是魅力所在，供應的菜式都是採用島根縣時令食材入饌，包括以Nekka雞蛋（ネッカ卵）烹調的蛋卷、以三瓶山地下水養殖的三文魚，還有島根的和牛、豆腐和仁多米等，讓你享受地道滋味。住宿（兩人1房）每晚¥34,000起（約HK$1,802）。

印尼：精彩重現 宮殿風格 說到建在懸崖上的奢華酒店，於印尼度假勝地峇里島也可找得到，所指的正是杜拜Jumeirah集團首家進駐東南亞、於2022年10月正式開業的Jumeirah Bali。酒店位於峇里島南邊烏魯瓦圖（Uluwatu）的Dreamland海灘旁淺崖上，最大賣點是將13世紀末至16世紀初滿者伯夷（Majapahit）王朝的爪哇印度教水上宮殿建築及藝術風格，與酒店的現代奢華融合起來。進入以白色柱子和寧靜流水池打造的華麗大堂，真的很有宮殿Feel。酒店共有128間面積由210平方米起的別墅，既有坐擁印度洋海景，亦有花園景，每一間都附設私人泳池，兼有私人管家隨時為你打點所需。下榻於此最正莫過於無論你身在別墅內的私人泳池、Segaran露台餐廳、Akasa崖邊餐廳或是Maja日落酒吧，都可盡賞令人讚嘆的夕陽與晚霞。另外酒店Talise水療中心提供島上唯一的傳統土耳其皇室浴室，一歎結合了滿者伯夷帝國風格的感官特色土耳其浴護理，淨化身心兼驅走疲累。房租（最多4人入住）每晚Rp11,662,000（約HK$5,831）。

撰文：林登麗

圖片：互聯網

全酒店最具特色的Suite Del Priore套房，床上方的天花保存了壁畫，窗外則可俯瞰古老迴廊。 可別錯過手工製的正宗那不勒斯薄餅。 設於10米高懸崖上的Izumo Hotel The Cliff，從外看8間客房像設於洞穴之內。 酒店亦有1幢限定、可供7人入住的別墅Villa Wanderlust。 建在烏魯瓦圖Dreamland海灘旁淺崖上的Jumeirah Bali，提供128間豪華別墅。 酒店到處都可觀賞醉人夕陽與晚霞，圖為Akasa崖邊餐廳。 Junior Suite View Terrace的露台有按摩浴缸，正呀！ 酒店內有經精心修復的巴洛克風格小教堂，無論壁畫和雕塑至今仍完好保存。 客房布置走簡約舒適路線，均可透過落地玻璃欣賞絕美海景。 餐廳Garb Cliff Terrace Izumo向海一邊設有可坐40人的長枱，賞景冇難度。 酒店的庭園、水池、樓梯以至涼亭等，設計靈感來自滿者伯夷王朝的水上宮殿。 如果喜愛打卡的朋友，不妨來一客Floating Breakfast在別墅內的泳池享用。 於崖上的無邊泳池面向第勒尼安海，景色分外醉人。 古老迴廊內每個角落都是打卡位。 每間房的露台均設有按摩浴缸，黃昏時可看到夕陽掉進水平線的畫面。 餐廳以島根縣食材入饌，包括Nekka雞蛋炮製的蛋卷，及以三瓶山地下水養殖的三文魚等。 闊落大堂加上排列的柱子，營造出宮殿的感覺。