瞓極唔夠？ 祛濕解春困

春回大地，理應朝氣勃勃，何解有些人總是烏眉瞌睡，好像瞓極都唔夠？原來這是春困的徵狀，成因與人體濕重有關，不妨參考註冊中醫師曾貴賢提供的建議，在健脾、祛濕兩方面多做工夫，自然可以精神奕奕地實行新一年大計！

受天氣影響 春困又稱春季疲勞症，據曾醫師指出，踏入春季，天氣潮濕又多雨，濕氣較重，人體一旦陽氣不足，容易被濕邪侵犯，脾因濕困而運化失職，就會出現嗜睡、疲倦、精神難以集中、頭重重、四肢乏力、胃口欠佳等問題，而這些現象通常在上午9時至10時最為明顯。「這是人體脾經運行的時間，脾主運化人體的水濕，如果脾氣虛弱，又受外濕影響，運化水濕的功能失調，就會導致濕氣加重，出現春困症狀。加上立春過後，體內陽氣開始升，一天之中，上午9時到10時正是陽氣升發的時刻，如果此時水濕困脾，陽氣不得升發，陰陽失調，春困就會更加明顯。」

最緊要識食 濕會影響人體的陽氣，導致不適，可分為外濕與內濕兩種。外濕與空氣太潮濕有關，內濕則因脾胃虛弱，運化功能失調所致，而飲食習慣有機會導致濕重，如喜歡吃肥甘厚味、生冷、煎炸的食物或食無定時，都會令脾胃受損傷，必須注意。與此同時，杧果、榴槤、菠蘿、菇菌類食物容易引起濕氣，最好少食。

曾醫師建議，要改善春困，可在日常餸菜中加入茯苓、白朮、扁豆、赤小豆、薏米、芡實、蓮子、葛根、淮山、陳皮、白蘿蔔等食材，可收健脾化濕之效。日常作息方面，要避免熬夜，盡量在晚上11時前就寢，如有需要，亦可在中午小睡一會，但時間不宜太長。此外，每天抽時間曬太陽，有助減輕體內濕氣，並進行適當運動，如慢跑、游泳等，藉此增強身體氣血運行。

合時食療 粉葛白朮蓮子瘦肉湯

材料：白朮15克、茯苓15克、山楂5克、粉葛30克、蓮子10克、瘦肉500克

做法：所有材料放進湯鍋，加水以大火煮開後，轉細火煲約兩小時，加鹽調味即可。

功效：健脾燥濕，較適合身體困倦、頭重重、胸悶腹脹的濕困脾虛者。

荷葉薏米水

材料：荷葉20克、生薏米15克、熟薏米15克、陳皮10克、扁豆10克

做法：所有材料先浸泡15分鐘，之後加水以大火煮開，再轉小火煮30分鐘。

功效：健脾化濕，較適合上腹悶痛、大便不暢、口苦或口乾、四肢困重的濕阻中焦人士。

黨參茯苓薏苡仁水

材料：黨參15克、茯苓15克、黃芪10克、薏苡仁20克

做法：所有材料先浸泡15分鐘，加水以大火煮開，再轉小火煮30分鐘。

功效：益氣、健脾、化濕，較適合四肢困倦、上腹作悶、大便溏薄的脾虛濕滯者。

按壓3大穴位幫到手！ 1.太陽穴

位置：眉梢與外眼角之間，向後約一橫指的凹陷處。

作用：疏筋活血，提神醒腦。

2.內關穴

位置：手腕橫紋正中，沿着兩條筋中間往上約三指寬處。

作用：緩解因春困而出現的胸悶、心慌等症狀。

3.足三里穴

位置：外膝眼下約四橫指距離。

作用：調理脾胃，清熱化濕。

撰文：明藹寧

春天的天氣潮濕，人體易受外濕影響。 春困會令人產生倦意，精神欠佳，頭重重兼四肢乏力。 內關穴 盡量在晚上11時前就寢，不要熬夜。 註冊中醫師曾貴賢 足三里穴 做運動可以促進氣血運行，不想太劇烈的話，游泳是不錯的選擇。 太陽穴