瞓極唔夠？ 祛濕解春困
春回大地，理應朝氣勃勃，何解有些人總是烏眉瞌睡，好像瞓極都唔夠？原來這是春困的徵狀，成因與人體濕重有關，不妨參考註冊中醫師曾貴賢提供的建議，在健脾、祛濕兩方面多做工夫，自然可以精神奕奕地實行新一年大計！
受天氣影響
春困又稱春季疲勞症，據曾醫師指出，踏入春季，天氣潮濕又多雨，濕氣較重，人體一旦陽氣不足，容易被濕邪侵犯，脾因濕困而運化失職，就會出現嗜睡、疲倦、精神難以集中、頭重重、四肢乏力、胃口欠佳等問題，而這些現象通常在上午9時至10時最為明顯。「這是人體脾經運行的時間，脾主運化人體的水濕，如果脾氣虛弱，又受外濕影響，運化水濕的功能失調，就會導致濕氣加重，出現春困症狀。加上立春過後，體內陽氣開始升，一天之中，上午9時到10時正是陽氣升發的時刻，如果此時水濕困脾，陽氣不得升發，陰陽失調，春困就會更加明顯。」
最緊要識食
濕會影響人體的陽氣，導致不適，可分為外濕與內濕兩種。外濕與空氣太潮濕有關，內濕則因脾胃虛弱，運化功能失調所致，而飲食習慣有機會導致濕重，如喜歡吃肥甘厚味、生冷、煎炸的食物或食無定時，都會令脾胃受損傷，必須注意。與此同時，杧果、榴槤、菠蘿、菇菌類食物容易引起濕氣，最好少食。
曾醫師建議，要改善春困，可在日常餸菜中加入茯苓、白朮、扁豆、赤小豆、薏米、芡實、蓮子、葛根、淮山、陳皮、白蘿蔔等食材，可收健脾化濕之效。日常作息方面，要避免熬夜，盡量在晚上11時前就寢，如有需要，亦可在中午小睡一會，但時間不宜太長。此外，每天抽時間曬太陽，有助減輕體內濕氣，並進行適當運動，如慢跑、游泳等，藉此增強身體氣血運行。
合時食療
粉葛白朮蓮子瘦肉湯
材料：白朮15克、茯苓15克、山楂5克、粉葛30克、蓮子10克、瘦肉500克
做法：所有材料放進湯鍋，加水以大火煮開後，轉細火煲約兩小時，加鹽調味即可。
功效：健脾燥濕，較適合身體困倦、頭重重、胸悶腹脹的濕困脾虛者。
荷葉薏米水
材料：荷葉20克、生薏米15克、熟薏米15克、陳皮10克、扁豆10克
做法：所有材料先浸泡15分鐘，之後加水以大火煮開，再轉小火煮30分鐘。
功效：健脾化濕，較適合上腹悶痛、大便不暢、口苦或口乾、四肢困重的濕阻中焦人士。
黨參茯苓薏苡仁水
材料：黨參15克、茯苓15克、黃芪10克、薏苡仁20克
做法：所有材料先浸泡15分鐘，加水以大火煮開，再轉小火煮30分鐘。
功效：益氣、健脾、化濕，較適合四肢困倦、上腹作悶、大便溏薄的脾虛濕滯者。
按壓3大穴位幫到手！
1.太陽穴
位置：眉梢與外眼角之間，向後約一橫指的凹陷處。
作用：疏筋活血，提神醒腦。
2.內關穴
位置：手腕橫紋正中，沿着兩條筋中間往上約三指寬處。
作用：緩解因春困而出現的胸悶、心慌等症狀。
3.足三里穴
位置：外膝眼下約四橫指距離。
作用：調理脾胃，清熱化濕。
撰文：明藹寧
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