Mega Panda模組化概念 「共享」主義

過多4個月便是意大利車廠FIAT誕生125周年，廠方藉此發表多款建基於全新共享平台，兼且車上八成以上部件模組皆可共用的概念車型，跟車迷「共享」美學主義。同時預告最快將於今年7月推出共享家族首款車型，並於隨後3年每年推出一款新車，大家拭目以待。

多能源平台 靈活彈性 FIAT概念系列的創作靈感，源自品牌上世紀80年代誕生的經典城市代步小車Panda，涵蓋City Car、Pick-up、Fastback、SUV與Camper等5種車型之多。最大特色莫過於清一色搭載模組化多能源共享平台，所謂多能源即是可彈性配上純電、油電混能或內燃動力系統，滿足全球不同地區的車迷需要。由此可見，品牌下一代車型不會一面倒全傾向純電動力，而是以不同地區的實際駕駛環境、公路電網及油站配套等因素作全盤考慮。

可持續物料 未來出行 由於沿用同一共享平台的關係，5種車型的體積都較經典Panda大，當中City Car及SUV車型分別名為Mega Panda及Giga Panda，車身和車廂不少部件都可共用。據廠方表示，不同車型的部件共享度可達80%之高，例如陣點LED頭燈組便用上裝拆式設計，可因應車主需要將頭燈拆下，改為安裝到Pick-up的車頂行李架及Camper的車頂營帳。5種車型的設計更是通過「Less is More」及可持續理念，一方面去除多餘零件，減少鉻、合金、皮革和座椅泡沫等材料，並採用環保物料包括再生塑膠和竹纖維等，實現可持續的未來移動出行。

車廂新設計 時尚格調 專為城市行走而設計的City Car（Mega Panda），不僅空間寬敞，更具多功能性，像前車門外側的Panda飾板內藏滑板存放空間，方便泊車後轉用另一個移動方式在城市穿梭。車頂不設傳統的行李架，反而採用獨特的易裝拆式置物設計，只要拉開彈性布料扣好即可。明亮簡約的車廂，以暖黃色為主調，由錶台到軚環、透明中央顯示器及可轉動的小桌及座椅，均注入橢圓形設計元素，呈現出時尚清新格調。雖然廠方沒有交代詳細規格，但從其頭冚的可自動伸縮充電帶，可推測車載純電動力或插電式混能系統。

同場加映：LBX Morizo RR Concept日系高性能 凌志（Lexus）早前帶來以LBX為基礎打造的高性能概念LBX Morizo RR Concept，由豐田會長兼車手豐田章男直接參與開發，車名中的Morizo便是其別稱。此概念車跟量產LBX最大分別是不搭載混合動力，改為沿用引擎動力，可見豐田章男對引擎的未來仍抱着樂觀態度。

新車搭載跟Toyota GR Yaris及GR Corolla同代號為G16E-GTS、配備中冷器的1.6L直三渦輪增壓引擎，以及GR-Four電子全時四輪驅動系統，最大馬力及扭力分別達305hp及400Nm，實力不容少覷。車上由整體設計、車身結構、懸掛系統及輪胎等關鍵部件皆經過針對性提升；為了優化空氣動力學性能，還加入來自高速飛行競賽Air Race的技術。

撰文：林登麗

頭冚上的充電帶，可伸縮及連接電源。 錶台、軚環、透明中央顯示器及可轉動打開的小桌子以至座椅，全採用橢圓形設計。 Pick-up：融合LCV的功能性和SUV的舒適性，將駕駛樂趣融入實際功能之中。 Camper：車頂配備可收摺營帳，隨時打開方便野外露宿。

打開車門外側的Panda飾板，是滑板的存放空間。 車廂以暖黃色為主調，呈現出一種清新時尚格調。 陣點LED頭燈組採用可靈活裝拆到車頂行李架。 LBX Morizo RR Concept由豐田會長兼車手豐田章男參與開發，不僅面罩上方注入黃色飾條，腳下還配上19吋鍛造鋁合金輪圈及專屬黃色制動卡鉗。 車頂採用易裝拆式置物設計，只要拉開彈性布料並扣好即可。 Fastback：車廂不少模組皆可共用，尤其是內飾等通用部件的共享度高達80%。

SUV：可彈性配上純電、油電混能或內燃動力系統，靈活滿足不同車迷需要。 最大馬力及扭力分別達305hp及400Nm，足足較量產版LBX高出逾一倍。