3月必賞 黃花風鈴木綻放熱點逐個捉

踏入3月，香港多處地方都泛起了一片黃，事關現正值黃花風鈴木盛放的季節！有留意社交平台的話，相信已陸續看到各區黃花風鈴木相繼綻放的圖片及影片。想親身欣賞金黃色花簇隨風搖曳的壯觀及嬌艷？精選以下多個大受好評的黃花風鈴木觀賞熱點，讓大家可盡情沉醉於黃色花海之中。不過由於該花花期只有10至14日，心動想去見識的話要把握時機趕快行動了！

天水圍：兩個公園 各有千秋 又稱為黃鐘木的黃花風鈴木是紫葳科落葉喬木，原生於中南美洲的墨西哥至委內瑞拉一帶，花開時呈金黃色和漏斗狀，盛放時花多葉少，一球球金黃色花序高掛枝頭，滿目黃金一片。該樹遍布港九新界多處，通常於2月下旬至4月開花，其中天水圍公園內約10棵黃花風鈴木現正開得非常茂盛，雖然各樹的位置比較分散，但配合周邊其他花朵襯托下，既繽紛又夠睇頭。加上公園內同期還有繡球花、毛地黃、魯冰花，甚至關山櫻和染井吉野櫻，教賞花人士大飽眼福。另外，同樣位於天水圍的天柏路公園亦種了39棵黃花風鈴木，到了開花之時非常艷麗動人。

交通：輕鐵翠湖站步行約1分鐘可到天水圍公園，輕鐵銀座站步行約1分鐘可到天柏路公園

深水埗：茂密繁盛 唯美宜人 位於深水埗、面積近4.8公頃的南昌公園，是近年觀賞黃花風鈴木的熱門地方之一，事關園內小徑兩旁種植了逾150棵黃花風鈴木，每逢金黃色花球盛放時，頓成唯美宜人的黃金花路。除了到此打卡，亦不妨在風鈴木下野餐休息，抬頭便可看到漫天黃花，甚富情調。公園同時設有全港最大、面積達20,000平方米的廣闊草坪，還有兒童遊樂場、緩跑徑及健身設施等，無論賞花及玩樂均感滿足。

交通：於港鐵南昌站D1出口步行約5分鐘

荃灣：中央範圍 艷麗繽紛 位於荃灣城門道、毗鄰象山邨及石圍角邨的城門谷公園也是不少人的賞花心水地點。公園除了以賞荷花馳名外，亦同時種了約20棵黃花風鈴木，並集中於公園中央範圍，到了3月開花之際，花團錦簇，美不勝收。此外，公園佔地約10.73公頃，動態及靜態康樂設施兼備，包括網球場、籃球場兼排球場，以及建有依地勢分作4層、總面積達3,500平方米的人工水景，是大家運動消閒的好去處。

交通：港鐵大窩口站B出口步行約10分鐘

東涌：全港最多 絢爛無比 如果要數視覺上最震撼澎湃的黃花風鈴木花海，位於東涌古窯公園及機場古物園旁的「機場風鈴徑」應該是首選。該處由機場管理局種植了260棵黃花風鈴木，是目前全港數量最多，每逢開花時形成一片燦爛金黃花海，連同周邊其他色彩鮮艷的花朵及植物，令人大飽眼福。一場來到，也別錯過毗鄰的達東路花園，園內除有迷宮花園、涼亭、公園廣場等設施外，更享有抬頭便可望見纜車往返的有趣畫面。

交通：港鐵東涌站B出口步行約20分鐘

同場加映 超大農莊 親子同樂

一家大細到天水圍，可順道前往佔地約20萬平方呎的農莊綠田園一趟。場內設有多個玩樂設施，包括撈金魚、手搖船、水上單車以及水上大滾筒等，每項均適合大人小朋友一起玩，還有手工藝活動和攤位遊戲，玩樂元素豐富。如果偏好靜態活動，則可到園內的動物農莊餵飼牛羊和白兔等小動物。場內亦設有大型有蓋燒烤場，玩到肚仔餓不妨在此開餐。

室內攀石 歡迎初哥

想伸展筋骨活動一下？不妨到位於深水埗大南街的雙層室內攀石場尚山岩館，面積佔地約1,500平方呎，設有兩面4米高抱石牆，地下鋪有軟墊，並分作4種難度路線，均適合攀石新手和經驗豐富玩家，而且還不時會出現期間限定特別路線帶來驚喜。攀石場2樓則是休息區，設有桌椅供人休息放鬆之外，還會不時舉行展覽、瑜伽班和講座分享等。

自家炮製 獨特口味

到荃灣想醫肚的話，推介精品咖啡店過日辰 A Day We11 Spent。店舖主打多款特調咖啡，亦有多種自家製輕食，當中必試的是甜酸苦辣生吐司，生吐司採用新鮮生乳、天然蜜糖和日本麵粉炮製，口感鬆軟，再配上4款甜酸苦辣醬，一次過嘗盡4種味道。必試之選還有香港少見的Cruffin，即是用牛角包麵糰製成鬆餅形狀的甜品，有柚子和焙茶忌廉兩款口味選擇。

撰文：李芷玲

部分攝影：方偉堅