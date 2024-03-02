奢華移動空間 Vision Pullman Express

Hotel on Wheels：Vision Pullman Express是設計師Arya Kani為兩大品牌Mercedes-Benz和Belmond集團聯乘打造。

當無人自動駕駛時代來臨，在城巿中移動出行可以有幾豪有幾歎？最近設計師Arya Kani藉着其最新設計的概念作Hotel on Wheels：Vision Pullman Express，為未來的豪華出行來一次徹底探索。

兩大品牌聯乘 此全新概念是設計師為豪華汽車及豪華旅遊界兩大品牌Mercedes-Benz和Belmond集團聯乘打造。車載第5級自動無人駕駛技術，換句話說，駕駛工作完全交由車上的自動駕駛系統負責，車上不會再找到軚環、加減速腳踏等多餘配置。它不單止會自動駛到尊貴客人指定的接載點，還會按指示載着乘客在巿內穿梭、遊覽，抵達目的地後，亦會聰明地自動返回指定還車點，毋須座上客操心。值得一提，車上還配備踏板車和單車等，方便乘客隨時在移動出行期間轉換一下出行模式。同時為方便它載着客人周圍去，甚至展開連續數天的行程，車上搭載的是隨時可更換的充電池。

極具未來色彩 動感波光的大型平治面罩配直柵式發光頭冚裝飾、Boattail式車尾配長橢形環繞式尾燈、外拋的頭尾沙板配近乎被前後輪拱緊緊包圍兼會發光的大尺寸平治低風阻輪圈，為Vision Pullman Express帶來充滿未來主義風格的外觀。車廂內空間極寬敞，格調更是奢華之至，設有寬敞舒適的兩座梳化區及間隔簡約氣派豪華的用餐區。有別於傳統的特高腰線設計，安坐車廂任何一個角落都可確保一定的隱密性。為讓座上客可隨時欣賞四周風景，特別為座椅加入升降功能，按下特設鍵即可將座椅緩緩升至高腰線以上，以獲得理想的戶外景觀。圍繞式玻璃車窗連擋風玻璃及玻璃車頂，上半車身通透之極，帶來充足自然光線。若想增加私隱度，亦可透過按一按特設鍵，將大部分玻璃部件變成不透明，同時減少自然光進入車廂。

同場加映：GAC SPACE 同樣強調奢華空間的GAC SPACE，是一款配備第4級自動駕駛技術的氫能概念MPV。由GAC R&D中心團隊負責設計，簡潔的車身表面，配上由橫跨整個車頭的LED頭燈及垂直格柵發光面罩，帶來簡約大氣的車頭觀感。尾箱門上部的垂直發光飾條，設計上更是與面罩呼應。車門採用以傳統的前車門配向上打開的特大鷗翼門的單邊打開設定，當感應到有人走近時，車門會自動打開。受惠於不設B柱，兩門齊打開即可變出闊大的車廂進出口。

空間感十足的豪華車廂，以山水畫為靈感，加上時尚設計手法，配上藍綠色的L形梳化、如行雲流水般「鋪天蓋地」的條紋裝飾及氣氛燈照明，呈現一種現代優雅的奢華風格。當啟動自動駕駛時，融入了觸控屏幕及面部識別功能的U形軚環會自動收起；一對獨立前座椅，可旋轉至與後排對坐；小茶几還會從地台中間升起，形成一個圍坐的對談空間。車廂尾部設計更是內有乾坤，只要按下特設鍵，尾門上部會上揭打開變成屋簷，而下部則會連內設的白色兩座梳化向外翻出，變成舒適又豪華的流動觀景台。

撰文：林登麗