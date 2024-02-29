THE PURPLE CAVE型到發「紫」

由DSGNR 57設計的「The Purple Cave」，把紫水晶的迷人魅力表露無遺。（DSGNR 57）

據說，不同月份可對應不同的誕生石，而2月份的代表正是紫水晶（Amethyst），它象徵尊貴、權威、智慧、幸運，曾備受西方貴族的青睞，也很容易融入家居設計，正如今次介紹的概念建築「The Purple Cave」，內外遍布閃亮的紫晶，即使以洞穴為據點，依然極具貴氣！

猶如風水物 紫色又稱為「公主色」，無論在東、西方的傳統文化中，它都是尊貴的代表，而散發出誘人紫色的紫水晶，更一度比肩鑽石，成為西方貴族最寵愛的寶石之一。由美國建築師DSGNR 57設計的「The Purple Cave」，可說是把紫水晶用於家居設計的可塑性表露無遺。從預想圖所見，它坐落於礦山之間，周邊被層層岩石包圍，前方則面向幽藍的海水，其外形保留了岩洞的粗獷輪廓，表面又被天然紫水晶覆蓋，令人聯想起風水擺設——紫晶洞的巨型版。當夜幕低垂時，紫水晶在燈光映照下，更是熠熠生輝。

氣場極迷人 你相信寶石有能量嗎？被譽為「智慧之石」的紫水晶，可改善人緣和提升智慧，觀乎「The Purple Cave」的內部設計，你會發現它所展現的氣場確是獨一無二。先從居室格局說起，這座拱形洞穴建築包含客廳、開放式廚房、睡房、浴室等設施，一應俱全，而且每一寸空間均經過精心布置。以客廳為例，牆身為岩壁，天花為紫水晶，視覺上極具質感和層次感。與此同時，為了減輕洞穴的壓迫感，設計師刻意減省室內裝飾，家具款式也以弧形、矮身、紫色為主，與牆壁互相呼應，營造出和諧的空間感。

同場加映

Amethyst Interior Design 出自設計師Archibotics的構思，顧名思義，就是以紫水晶為主題的一系列室內布置，其中客廳、飯廳均設有一幅巨型紫水晶主題牆，伴以金色、銅色的家具與燈飾，營造出高貴、神秘的氛圍。除了主題牆之外，開放式廚房的中島和吧枱，還有島台上的吊飾，一旦變成紫水晶，視覺效果也出奇地迷人。

Frost Your Home 由設計工作室Alef Design Studio構思，靈感源自於紫水晶，其設計凸顯出這種「貴人之石」作為家居布置是何等奢華。從預想圖可見，「Frost Your Home」的樓底極高，其中一條走廊懸掛着巨型水晶燈，兩旁則見到參差不齊的紫水晶巨柱，氣派媲美古代宮殿。至於在不同生活空間所看到的紫水晶，形態各異，有的融入梯級設計，有的集結於天花板，配合周邊的紫色布置，令人眼前一亮。順帶一提，設計師運用礦石設計了幾套紫水晶家具，配以鑲金邊等細節，貴氣逼人。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

由睡床、地氈、貴妃椅，以至寢具，均選用柔和的淡紫色。（DSGNR 57） 浴室的淡紫色石牆，相對平滑，襯以灰白色大理石地板，營造出浪漫氣氛。（DSGNR 57） 以紫水晶作為開放式廚房的中島和吧枱，真是氣派不凡。（ig@archibotics） 兩款紫水晶家具，配以鑲金邊等細節，貴氣逼人。（ig@alef_studio） 客廳的紫水晶天花，色彩深淺不一，極具層次感。（DSGNR 57） 客廳有如此巨大的紫晶洞作為主題牆，要招來貴人易如反掌。（ig@archibotics） 「Frost Your Home」的氣派非凡，媲美古代宮殿。（ig@alef_studio） 雖然這個概念住宅位於洞穴內，但因窗戶夠大，有助引入自然光，使空間保持開揚。（DSGNR 57） 在燈光映襯下，飯廳的紫水晶主題牆顯得更具層次感。（ig@archibotics） 設計師向大家示範如何讓紫水晶融入家居生活。（ig@alef_studio）