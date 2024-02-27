陸地飛機艙 航空公司×酒店客房

Villa Fontaine Grand Haneda Airport推出24間聯乘客房，採用紅、黑、白等搶眼配色。

對於航空迷來說，除了享受乘坐不同客機在天際翱翔外，就算在陸地也能找到相關樂趣。例如與羽田機場第3航廈直接相連的酒店Villa Fontaine Grand Haneda Airport，最近便推出了24間航空公司的聯乘主題客房，賣點除了房間布置以航機客艙為靈感外，就連走廊都似足機場跑道！另一邊廂，東京東急羽田卓越大酒店及 OMO7旭川兩間酒店亦跟其他航空公司有搞作，讓住客不在半空都有飛上天的興奮！

周年紀念 特色滿載 為紀念日本航空（JAL）國際線開通70周年，Villa Fontaine Grand Haneda Airport早前推出了24間聯乘客房。房間設計由JAL監修，布置靈感來自該公司於1月24日開始營運的新旗艦空中巴士A350-1000，房內採用紅、黑、白等日航招牌配色，非常搶眼。牆身掛滿了有關JAL首班國際線航班道格拉斯DC-6B等昔日飛機照片，杯子等用品會發現公司嘜頭，而且床上的抱枕更以航機翻新時用剩的Class J座椅織布製成。於客房外除了房號牌，同時加上JAL國際航線前往的24個機場三字母代碼，例如HNL（檀香山）和 DOH（多哈）等，而走廊亦設計得像機場跑道一樣，並圖文並茂回顧該公司自1950年代以來的航機資料，到處都充滿睇頭。住客還會獲得手提袋、行李牌、掛頸繩、貼紙等留為紀念，可謂又住又拎。選擇這個聯乘房間方案更可享用酒店頂樓的天然溫泉 「泉天空之湯」，全場約3,000平方米，24小時營業，當中的露天風呂可飽覽富士山及機場靚景，放鬆身心一流！房價（2人）每晚¥43,100（約HK$2,241）起。

設商務艙椅 送餐夠心思 另一航空公司全日空（ANA）亦經常跟不同酒店合作大搞主題客房，早前便與位於羽田機場第2航廈的東京東急羽田卓越大酒店（Haneda Excel Hotel Tokyu）再次聯手，炮製名為ANA Room概念房。話說兩個單位之前已有多次合作，今次的ANA Room便是將雙方於2021年推出的Premier Flyers Double Room「升呢」而成。房中的一大特色是窗戶前放置了兩張該航空公司商務客艙座椅，除了舒適坐感，就連遙控器及擺放物件空間都一併完整地呈現出來，叫航空迷相當滿意。除座椅外，房內還有航空公司的航線圖、時間資訊顯示及手提登機行李指引等元素作裝飾，連床尾巾亦換上相關標誌及主題藍色，讓人沉醉其中。更驚喜的是，住客可利用Room Service揀選航空公司國際線商務客位的飛機餐作為晚餐，而且服務員會推着機上餐車到房間送餐，絕對有噱頭夠心思。你大可以坐在商務艙座位上，邊看飛機升降邊嘗美味。房價每晚（2人）¥49,400起（約HK$2,569）、「飛機餐」晚餐每位¥6,000（約HK$312）。

北極熊房 變出新貌 旭川為北海道第二大城市，近年更吸引不少滑雪愛好者以此為基地。捷星日本航空（Jetstar Japan）是首間開辦成田機場至旭川機場定期航班的廉航，為慶祝該航班開通，最近與星野集團旗下的酒店OMO7旭川合作，炮製名為「無論是首次或第幾次」的宣傳活動，除了有抽獎送機票及提供住宿優惠券外，即日起至3月31日更推出期間限定主題房，將其甚具人氣的北極熊主題房和Jetstar大搞聯乘，房內無論是床上毛公仔及星形抱枕，均可見到航空公司吉祥物小熊貓Jetta蹤影，還有北極熊換上了Jetstar 太陽眼鏡造型，天花板亦懸掛着飛機氣球。住客可獲得太陽眼鏡、Jetta公仔及貼紙為禮物。酒店同時有不少為滑雪而設的服務，例如免費穿梭巴士方便前往滑雪場，備有30種免費雪蠟讓你為滑雪板進行保養的Wax Bar，以及配備烘乾房供住客存放滑雪板及滑雪靴。此外亦有溫泉及桑拿設施，並特別提供美食導覽服務Go-KINJO。 房價（2人）每晚¥10,150起（約HK$528）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

客房門前加了一個代表各國機場的三字母代碼，並展示JAL歷代航機資料。 酒店與羽田機場第3航廈直接相連。 牆身以手提登機行李指引為裝飾，甚富玩味。 OMO7旭川與廉航聯乘，推出期間限定主題房。 酒店提供免費穿梭巴士前往滑雪場。 客房外的走廊設計得像機場跑道一樣。 東京東急羽田卓越大酒店推出的聯乘概念房，滿載了航機特色。 房的一邊牆貼上航班時間資訊顯示。 住客可獲得太陽眼鏡、Jetta公仔及貼紙為禮物。 酒店設有溫泉及桑拿，可以放鬆身心。 房間的布置靈感來自空中巴士A350-1000。 房內放置了國際線商務艙座椅，航空迷必定喜歡。 東京東急羽田卓越大酒店位於羽田機場第2航廈。 免費的Wax Bar備有30種保養滑雪板用的雪蠟。 大堂有高聳白樺樹裝飾，靈感來自北海道森林。