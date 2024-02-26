明火烤肉飄炭香 嘗盡食材真味

科技發達，坊間有各式各樣的廚具供無火煮食，但對於老饕來講，明火煮食能令食物味道變得更多采多姿。無論是近年流行的直火料理，又或是人氣的日式烤肉，食材經過火燄洗禮，才能表現出原有的真正味道。

荔枝木氣息 近年流行的直火料理，是指用火直接和食物接觸，進行加熱烹調的方式。尖沙咀新開的木炭燒烤概念店，就以直火料理作主打，開放式燒烤爐選用荔枝木生火，行政總廚Bjoern Alexander指這款木材濕度較高，海鮮和肉類經燒烤後，依然能保持水分，又能加強煙熏氣息。另一部西班牙Josper烤爐選用日本備長炭，讓食物在密封空間內以直火烤燒，高溫會令食材表面瞬間焦化，封鎖肉汁，保持原汁原味。

講到直火料理，大家首先想到的便是烤肉，店內有來自日本、美國和阿根廷等地的優質肉食，好似可作2人分享的荔枝木煙熏戰斧牛扒，牛扒先在Josper烤爐以400℃燒烤，封鎖表面保留肉汁，放在開放式烤架上慢慢燒熟，之後再放入Josper烤爐加熱令表面焦脆，肉質散發陣陣木材和炭火香，香口惹味。大廚特別設計了4款自家製醬汁來配牛扒，包括濃郁富油香的焦化牛油醬、濃重口味的芫荽阿根廷青醬，以及香辣的辣根忌廉醬和五重黑椒醬，令「鋸扒」體驗更加完美。

肥美生蠔白鱔 餐廳的烤海鮮選擇亦相當多元化；小巧的海膽多士，經炭火烘烤的香脆多士塗上醬料，放上宮崎和牛西冷及日本海膽，將海陸兩地滋味共冶一爐。飽滿的烤生蠔，選用飽滿法國生蠔燒香，加柚子胡椒牛油和檸檬柚子略煙熏，最後灑上自家製糖漬炸薑絲和辣椒油等享用，鮮嫩惹味。加了歐芹醬調味的炭烤白鱔，皮焦脆肉彈牙鮮香，味道濃郁。至於烤得面層微焦的香烤米飯，和鵝肝腸、本地老字號品牌臘腸和帕爾馬芝士拌勻品嘗，富脂香又嚼勁足。最後是以炭烤菠蘿或火燄雪山等甜品作結，延續炭火的餘韻。

（查詢電話：2217 0088）

台系燒肉 日本燒肉素來備受烤肉迷愛戴，灣仔新開的日式和牛燒肉店，是來自台灣的過江龍品牌。店子在台北地區有4間分店，更獲台灣十大日式燒肉店之一的美譽，來到香港，也是主打性價比高的日本A5和牛燒肉。開業初期特別請來當地大廚協助，讓港人吃到台灣總店的風味，再加上設有冷藏和牛專家，利用手工切割技術，保證每一片和牛都完美呈現於客人面前。

為了讓大家充分體驗燒烤的樂趣，特別推出「專人代烤」和「自己烤」兩種選擇，若然揀選自己烤還會有優惠價，驚自己燒焦食材影響口感？餐廳也有「發電操作手冊」，每款食材有詳細介紹燒烤時間，自己動手也可燒到恰到好處。

和牛油脂足 日本A5頂級和牛牛小扒油脂含量多而有少許筋膜，牛味濃郁而富嚼勁。日本頂級和牛「月見金磚」是富油花的菲力牛扒芯，烤香後蘸烤肉醬和生蛋黃享用，滿嘴脂香。A5和牛夏多布里昂即是牛柳最嫩的中心位置，每隻牛可能只得1至2公斤，燒烤後先閒置5分鐘，再兩面各燒30秒，質感軟腍兼且肉味濃郁。

人氣的和牛牛舌有薄片和厚切選擇，前者鋪滿日式鹽葱，牛舌捲好烤香，香氣撲鼻；後者厚切燒烤，口感滿滿。平常吃燒肉最多配傳統的燒肉醬汁品嘗，這裏的醬料區有11款配搭，包括意大利黑松露醬、日本鹽昆布、明太子、特製辣椒粉、柚子燒肉醬和油封大蒜等，為日式燒肉帶來新口味。意猶未盡的話，還可以揀選鋪滿和牛和海膽的「直理丼」或「招牌極生牛肉佐帕爾馬芝士」作結，令人分外滿足。

（查詢電話：9039 9848）

煙熏選材 想食物散發出煙熏香氣，除了用荔枝木外，坊間亦有不同的木材選擇。好似蘋果木的優點是煙熏滲透力高，只用少許木碎，已可讓食物沾染濃厚香氣。核桃木的煙熏滲透力屬中等，適合用於燒烤派對時大量燃燒，以熏香食材。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

荔枝木煙熏戰斧牛扒

牛扒先高溫燒烤表面，放在開放式烤架上燒至合適熟度，再放入西班牙烤爐加熱至表面焦香，讓每部分都散發木炭香。 炭烤白鱔

白鱔切件，放在烤架上加鹽和黑胡椒燒熟，表面放上蒜蓉和意大利番荽橄欖油，彈牙而富油香。 開放式廚房讓客人安坐主用餐區也能聞到陣陣炭火香氣。 頂級和牛牛舌（薄切）

牛舌包住鹽葱，放在燒爐上烤約30秒，小心不要讓鹽葱漏出便成，鹹香入味。 用餐區以灰白色打造簡約工業風，晚市設有開放式醬料區，讓大家自由配搭。 烤生蠔

肥美法國生蠔燒烤後加入柚子胡椒牛油和檸檬柚子熏香，最後加點辣椒油、柑橘醬油和糖漬炸薑絲，口感豐富。 香烤米飯

意大利Acquerello米加炒香本地臘腸和鵝肝腸，加帕爾馬芝士燒至表面焦脆，鹹香脆口。 日本A5頂級和牛莎朗

單面烤至金黃色，翻轉烤2分鐘，拿起閒置5分鐘，兩面再各烤1分鐘，油脂豐富，入口即溶。 （左）真理丼、（右）招牌極生牛肉佐帕爾馬芝士

丼飯有和牛、魚子醬、海膽、雞蛋和松露，拌勻吃滋味十足。而厚多士上置有牛肉他他，再灑上大量芝士碎，肉嫩富芝士香。 （左）蘋果木和（右）核桃木的香氣各有不同，前者煙熏味濃，後者味道適中。 海膽多士

經炭火烘烤的多士塗上黑松露蛋黃醬，再放燒香的日本宮崎A4和牛西冷片和海膽，鮮甜富肉香。 廚房置有開放式烤架，旁邊的Josper烤爐也可令食物表面迅速加熱，封鎖肉汁，添加煙熏香氣。 日本A5頂級和牛月見金磚

將和牛放在中間大火位置，一邊烤至金黃色，翻轉烤1分鐘，蘸蛋黃燒肉汁享用，油潤嫩滑。 餐廳請來冷藏和牛專家切割肉類，保證每一片和牛都呈完美狀態。