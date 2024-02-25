防潮小貼士 達人教路「回南天」冇有怕

每逢春天，沿海地區難免有回南天（或稱返潮）現象，主要是冷空氣走後，暖濕氣流迅速反攻，致使氣溫回升、空氣濕度加大，由於屋內溫度低於室外，令室內冰冷物件表面容易產生水珠，衣物也難以晾乾。如此環境特別容易孳生細菌和霉菌，因此要做好防潮除濕準備。今次跟大家分享台、日兩地家居整理達人楊賢英及佐藤亮介教授的防潮小技巧，令大家可「爽住」應付潮濕春天。

長期抽濕 循環再用 要數除濕最簡單快捷的方法，楊賢英首推使用抽濕機，由於耗電量不高，建議可天天使用。使用時要關上門窗，並將衣櫃及抽屜打開，想有更佳效果的話，可同時開着電風扇作輔助。如果針對如衣櫃、鞋櫃等局部空間的話，則可放入乾燥劑來吸走水分，除濕後可透過太陽照射或放入微波爐低溫烘乾便可重用。如果吸濕範圍較細的話，則可利用梳打粉來除濕，使用時將之放入棉布內即可，而吸滿濕氣的梳打粉還可用來清潔廚房油污，物盡其用。

鋪掛報紙 保護衣物 至於日本人氣整理達人佐藤亮介，則曾於電視節目中分享了既環保又低成本的舊報紙防濕法。話說報紙含有木纖維，能發揮吸濕、防潮作用，加上報紙的油墨具有獨特氣味，兼備了除蟲功效。佐藤教路將報紙鋪在衣櫃底層，並且可在掛起的衣服之間也同時掛上報紙，藉以發揮相關效果。至於廁所出現的霉菌，他建議沐浴後以逾50℃熱水沖刷牆壁及浴缸，及每個月以消毒酒精來回擦拭天花板，便能有效防止霉菌孳生。

鹽水拖地 殺菌乾爽 除了達人教路，網絡上亦廣傳不少於回南天對付濕立立的方法。例如最煩人的地面濕漉漉，不僅容易使人滑倒，而且拖地後往往會濕上加濕。其實網上流傳只需在30至40℃的熱水中加入一匙粗鹽，攪拌至溶解後拖地就可令水氣更快揮發，有助防潮之餘，也有殺菌作用。而且粗鹽中更含有氯化鎂和氯化鈣，既能吸水，並且在地板乾燥後會變成微小顆粒，可延長地面乾爽狀態。

撰文：何雨晴

部分圖片：互聯網