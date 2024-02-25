粉紅花海怒放 全港4大賞櫻新熱點

春天正值櫻花季節，到日本旅行賞花是不少港人的指定活動，倘若未能出發到日本賞花，其實香港也有不少地方的櫻花已含苞待放，最重要是品種多樣，包括富士櫻、吉野櫻等，雖然盛放程度不及日本，但也令人賞心悅目。大家不妨把握最佳觀賞期與至愛親朋，享受春日的溫暖和浪漫吧！

品種多樣 季節限定 櫻花是薔薇科李屬櫻亞屬植物的統稱，主要分布於北半球的溫帶地區，尤其是中國、日本和韓國等亞洲國家。有說最早起源於幾百萬年前的喜馬拉雅地區一帶，後來在日本被培育出多達100個品種，當中最具代表性的栽培品種為染井吉野櫻。

櫻花的開花期一般為3月至4月，花朵呈五瓣形狀，常見的顏色包括粉紅色、白色和紅色等。不過花期短暫，大約只有7至14日，因此也使得櫻花成為一種珍貴且受追捧的花卉。不過櫻花需要低溫氣候以刺激花芽生長，惟香港天氣較和暖潮濕，放種植的品種有所不同，因此較日本早開花，也會影響櫻花的開花狀態和盛放時間。

沙田：連成一線 淡雅迷人 如果想一邊吹吹海風，一邊觀賞櫻花，那就可以到位於沙田的安景街公園，每年2至3月都有數十棵櫻花在城門河邊連成一直線地盛開，預計3月上旬是最佳觀賞期。今年所種植的櫻花品種亦比往年多，包括香水櫻、洲府枝垂櫻、染井吉野櫻和富士櫻等，其中富士櫻是台灣原生種山櫻花和日本山櫻的嫁接雜交品種，與吉野櫻的花瓣顏色一樣，都是偏淡雅、粉嫩。也可以看到蝴蝶、蜜蜂飛撲櫻花的畫面。安景街公園鄰近港鐵屯馬線石門站C出口，步行約10分鐘便可到達。除了櫻花之外，還栽種了一些風鈴木樹，繁花盛放，美不勝收。

大埔：如墨暈染 別具詩意 大埔海濱公園也是觀賞櫻花的好地方，公園內種植的櫻花品種是重瓣山櫻花、富士櫻和罕見的墨染櫻等，開花期約於2月下旬至3月上旬。其中重瓣山櫻花呈吊鐘形狀，顏色偏紅，雖然數量不多，但其獨特形狀和顏色成為了公園的主角，在杜鵑園附近的小山坡上，吸引不少人慕名前往。至於墨染櫻則是日本所培育出來的品種，其樹枝顏色深如淡墨，花形相對較圓潤，剛開花時顏色偏純白淡雅，但過多一段時日後，顏色便會由白色轉為粉紅色，猶如水墨般暈染，不過花期較遲，一般為3月下旬。公園內除了種有櫻花之外，還有不少燦爛花卉可觀賞，例如細葉粉撲花、繡球花及黃花風鈴木等。大家可於大埔墟港鐵站選乘K17港鐵接駁巴士直達，或由港鐵站B出口出發，步行30分鐘即達。

將軍澳：單車公園 飄雪美景 位於將軍澳的香港單車館公園亦種植了31棵櫻花樹，品種分別是鐘花櫻桃、富士櫻以及吉野櫻。櫻花大約會在3月上旬至中旬開花，盛開時吸引不少遊人到此散步賞櫻，如果櫻花數量夠多，待到3月尾花朵凋零後，便會形成「飄雪」現象，可欣賞到另一番美景。公園內有兩處地方種有櫻花樹，分別是單車館旁邊和中央草坪近將軍澳的公園旁。另外，還有宮粉羊蹄甲、繡球花、黃花風鈴木等。公園內亦設有緩跑徑、兒童遊樂場和中央大草坪，也可以於單車徑踏單車，享受休閒時光。前往方法簡單便利，可於港鐵坑口站B2或將軍澳站A1出口步行10分鐘，穿過環保大道的隧道便看到香港單車館公園。

東涌：人氣必到 寓意好運 數到近期最具人氣的賞櫻熱點，一定是位於東涌赤鱲角南路、去年才開幕的東涌櫻花園莫屬。以往會種植100棵廣州櫻，而今年開始則改種85棵好運來櫻花樹，並已於2月中旬起開花，粉紅色的花朵綴滿枝頭，預計2月是賞櫻黃金期。大家甫入園，便已經被粉色花海所包圍，抬頭更見纜車在藍天白雲下穿梭往返，浪漫感十足。

大家可以入內打卡賞櫻，感受初春氣息，並盡情拍照打卡留下倩影。前往東涌櫻花園的交通相當便捷，可以乘搭大嶼山北部穿梭路線，在飛機燃料庫站落車，再沿着觀景路南行5分鐘即達。另外，亦可以由港鐵東涌站出發，經過纜車站，沿赤鱲角南路過橋步行15分鐘亦可達，還可以沿途欣賞開揚景致，令身心舒暢。

達人教影 留住最美一刻 擔任了兩年半人像攝影師的Vivien經常為模特兒拍攝硬照，攝影風格偏向日系清新、光感強且帶有柔和感，她謂：「在香港影櫻花多數會很多人，所以拍攝時會盡量拿低角度，既避開人群和背景雜物的同時，畫面又可以結合更多櫻花和藍天。此外，由於櫻花面積不大且人多，故此可使用約85mm的定焦鏡頭，其帶有壓縮效果能夠令櫻花看上去更茂盛，光圈則使用2.8左右，能帶出虛化背景之餘，又能讓櫻花朵朵分明。倘若使用太大光圈，櫻花反而會變形和更模糊。」

至於拍照時間方面，Vivien建議下午3點至5點左右，光線會比較明亮充足，容易拍出靚相，她續指：「想顏色更鮮艷可以順光拍攝，至於想感覺更夢幻朦朧的話，則可以逆光拍照。」而模特兒的服飾穿搭同樣講究，她認為白色或粉色系衣服最適合，除了粉紅之外，粉藍或粉紫色也是不錯之選，配搭日系長裙就更顯溫柔。

同場加映：夢幻打卡好去處 迷人Pink天橋

許多女生都喜歡粉紅色，位於葵涌的石籬邨鄰近石泰樓，就有一座全粉紅色天橋，吸引不少女生前往打卡拍照，當遊人走在天橋斜坡時，頓時有種走進了粉紅色的時光隧道般，夢幻感滿分！前去拍照時，建議穿着粉色調或白色的衣服，拍出來的效果會更好看。大家可以在港鐵葵芳站乘搭31M巴士，到石籬邨石佳樓落車，再步行約5分鐘即可到達，不過需要留意的是天橋臨近民居，拍攝時盡量保持安靜，避免過分吵鬧。

洋溢法式風情

位於尖沙咀K11 Musea內的西日餐廳Camellia，以巴黎的「世界花都」為內裝設計靈感，店內遍布不同粉色系的山茶花，並有一幅由9,999朵山茶花砌成的特色打卡牆，營造浪漫甜蜜氣氛，予人恍如置身花海之中，同時洋溢法式優雅風情，最適合三五知己和情侶拍照留念。餐廳主打西式日系下午茶「Camellia Fiesta Afternoon Tea Set」，以雲朵鮮果乳酪杯作主打，另外亦提供主食如意大利飯和薄餅等。如果女生們胃口不大，餐廳全新推出、專為小鳥胃而設的Croffle & Bagel Set是不錯之選，有多款鹹甜口味配料供選擇，惹味香口。

撰文：李芷玲

部分攝影：方偉堅