Halcyon 4+2門概念 邊行邊充

全新純電概念車Halcyon以800V STLA Large電動化平台構建，不僅採用4+2車門設計，前擋風玻璃更進一步往車頭延伸，為駕駛者帶來寬廣視野。

智能手機可以無線充電，未來的電動車一樣可以，仲能夠邊行車邊充電，說的是一種名為動態無線電力傳輸技術（Dynamic Wireless Power Transfer，簡稱DWPT）。佳士拿（Chrysler）最近發表的4+2門純電概念車Halcyon便應用了此技術，只要行駛在鋪設了無線充電系統的道路上即可邊行邊充。

動態無線電力傳輸 DWPT動態無線電力傳輸技術透過於瀝青路面下裝設線圈系統，只要配備特殊接收器的車輛駛過，便可將能量無線傳輸至車上電池，大大節省旅途中搵充電站、排隊及等待充電的時間。最重要是其充電效率跟快速充電站相若，所產的磁場強度對車上乘客沒有影響。至於全新發布的Halcyon，以800V STLA Large電動化平台構建，車載不含鎳、鈷或錳的新型鋰硫電池，重量更輕之餘，能量密度更高，更具成本效益及可持續性。據廠方表示，其碳足迹將比現時同類電池低60%之多；同時宣布將於明年，即品牌誕生100周年，推出旗下首款純電動車，並計劃於2028年轉型為全電動車品牌。

回收物料具可持續性 Halcyon獨特的銀色車身以回收金屬製成，車體更採用低趴及斜背跑格設計，車身離地距僅約101mm，並透過全方位空氣動力學手段，包括加入前氣簾、兩側空氣動力板、纖薄的鏡頭式電子側鏡、生物識別門鎖等，配合主動式空氣擴散器、尾擾流板、空氣懸掛等，提升空氣動力學性能和續航表現。有別於傳統汽車，它採用往車頭延伸的大型擋風玻璃，變相拉長了駕駛艙；與之相連的玻璃車頂採用蝴蝶鉸鏈式開合設計，加埋兩側對開車門，隨時變出寬敞進出空間。車廂更是充滿未來感，95%鋪陳屬可持續物料，像地台板木材具可追溯性；軚環、椅背、門檻的廠徽裝飾均由回收CD製成；白色絨面革有73%來自回收PET膠樽；布料更是100%再生Mélange Heather聚酯纖維。

AI虛擬助理先進科技 車載第4級自動駕駛系統、生物識別系統及AI虛擬助理等先進科技。當中AI虛擬助理能透過連接手機甚至智能家居，獲取你的日程表、最舒適溫度等，作出個人化偏好的遠端設定。當走近車身時，生物識別系統便會啟動，伴隨LED照明及歡迎聲效等，前輪拱後方的空氣動力板上廠徽還會顯示出充電狀態。車門經面部識別自動解鎖打開，系統若偵測到駕駛者攜帶行李或背包，還能將Stow 'n Go 後座椅的座墊收起騰出儲物空間。另一特別之處是車上設有觀星模式，軚環、腳踏和15.6吋中央觸控屏幕可收起，Stow 'n Go前座椅自動轉換成躺臥位置，透過擋風玻璃擴增實境HUD投射出相關的星座資訊，帶來不一樣的出行體驗。

同場加映：「龍騰新歲」Bespoke高級定制系列 龍年依始，勞斯萊斯（Rolls-Royce）特別打造出奢華瑰麗的「龍騰新歲」Bespoke高級定制車型，當中包括三款Phantom Extended及一款Cullinan，均由古德伍德勞斯萊斯之家設計並手工打造，靈感來自代表着力量、成功和繁榮的騰龍。設計師不僅為各車型設計出專屬車色，更手工繪上鳳凰紅Bespoke腰線，巧妙地融入龍元素。

內裝方面，首次採用由677顆「星星」描繪出的龍形圖案星光車頂，周圍環繞着璀璨星光。頭枕更有由5,449針織成的龍刺繡，龍尾上針腳角度的微妙變化，不僅增強了刺繡的流暢性，亦營造出流動感覺。當中三款於前乘客席對開的錶台位置，手工繪畫上3D翱翔遊龍藝術作品；後排鋼琴黑餐桌板則以不銹鋼鑲嵌工藝打造出12生肖圓曆，其中「龍」以金色突出，餐桌板中央的龍形圖案也同時以金色描繪。另一以龍為主題的Bespoke高級定制不銹鋼藝術作品則鑲嵌於餐桌板的鋼琴黑飾面之上。

撰文：林登麗