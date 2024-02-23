全球第一艘Houseyacht四海為家逍遙遊

船身長達44米的「Reina Live L44 DR」，貌似一幢雙層獨立屋。（Reina Boats）

在很多人眼中，遊艇的功能不限於載人出海，還可成為避世、遊玩的生活空間，只要有着入住House（洋房）似的舒適度，四海為家也可變成一件美事！今次介紹的概念遊艇，號稱全球第一艘Houseyacht，其構思就是將「House」與「Yacht」來個大合體，為一眾海洋愛好者創造一個舒適的家。

意念創新 設施齊全 以美國佛羅里達州為總部的Reina Boats，為遊艇業界中首個提出「Houseyachts」概念的品牌。有別於只能在平靜水道中停留的船屋（Houseboats），Houseyachts可作遠程航行之餘，更將水上住宿體驗提升至最高水平，概念遊艇「Reina Live L44 DR」正是第一艘Houseyacht！

先由外觀說起，一身珍珠白的「Reina Live L44 DR」，船體長44米，呈長方體，貌似一幢獨立屋，當中分為上下兩層，並通過旋轉樓梯連接，總面積約41.5平方米。該款遊艇的最大賣點在於內部格局能帶出「家」的感覺，其中底層甲板為生活區，包括客廳、飯廳、廚房、浴室、寢室等，布置以原木色為主調，暖意洋溢，又利用落地玻璃窗引入自然光，令整個空間顯得開揚，舒適度更上一層樓。至於上層為露天甲板，可供住客享受陽光與海風，船尾更設有戲水浮台。值得一提，室內配備玻璃門、百葉窗等智能設施，毋須人手操作，體現了設計師對細節處理一絲不苟。

性能方面，「The Reina Live L44 DR」的船體由航海級鋁材製成，獲CE Class C、ABYC和USCG的認證，能於公海、湖泊及運河中航行，航速為12節。與此同時，它更獲得加州空氣資源委員會（CARB）的超低排放認證，符合環保原則。

同場加映

Your Yacht-Your Home 簡稱「YYYH 40m」的概念遊艇，出自俄羅斯遊艇設計師Max Zhivov之手，長40米，寬9.5米，船體為鋼製，上層建築則由鋁製成，其表面被太陽能電池薄膜所覆蓋，體現了設計師着重永續能源的善用。遊艇的輪廓獨特，結合了經典山墻屋頂，加上船尾採用開放式設計，看起來像一幢樓高兩層的郊區小屋，屋前有草坪、梳化、茶几等，猶如一個小花園，還依附着水上平台，方便停泊小艇。順帶一提，尖銳的船首暗藏一個可向外展開的休閒區，並配備了躺椅，用來享受日光浴最合適不過。

Drakkar S 以挪威語「龍船」來命名的智慧型遊艇，表面呈銀白色，造型簡約，線條流暢，其設計受斯堪的納維亞文化（Scandinavian culture）和維京船（Viking ships）所啟發。由於船身長達26米，內部布置應有盡有，除了有兩間主人房和兩間客房外，還有客廳、廚房、海灘俱樂部等配置；另外，頂篷可以打開，使室內空間顯得更明亮開揚。值得一提，「Drakkar S」特別適合航海經驗不足的人士，因它通過智能手機來控制，只須輸入目的地，人工智能就能自動設定航線，還能自主識別水面及水下障礙物，確保安全抵達。

Scala 由德國Focus Yacht Design設計的概念遊艇，長60米，船體設計採用SWATH平台（小水線面雙體船體）建造，看起來四平八穩，加上船身呈灰色，流露出媲美大理石的硬淨感，猶如一幢漂浮於海面的豪華別墅。憑藉獨特的幾何輪廓，加上船寛達24米，使遊艇擁有高大的起居空間，樓底平均高達3米，可給乘客提供舒適的入住體驗。從預想圖所見，內部設計寬敞明亮，並設有全景休息室和水下休息室；上層甲板的日光浴平台，面積達到400平方米，活動空間可謂極其充裕。

撰文：何雨晴

圖片：互聯網

甲板與內部裝修以原木色為主調，暖意洋溢。（Reina Boats） 底層甲板設有生活區、用餐區、廚房、浴室和兩間睡房。（Reina Boats） 上層建築被太陽能電池薄膜所覆蓋。（Max Zhivov） 內部設計簡約，以中性色調為主。（Max Zhivov） 甲板上的日光浴平台，佔地達400平方米，活動空間充裕。（Focus Yacht Design） 頂層設有露天甲板，可讓住客盡情享受陽光與海風。（Reina Boats） 室內配備玻璃門、百葉窗等智能設施，毋須人手操作。（Reina Boats） 長26米的「Drakkar S」，同屬Max Zhivov的得意之作。（Max Zhivov） 雖然設計師未有透露「Scala」的性能細節，但預計有力跨越大西洋。（Focus Yacht Design） 內部配置齊備的「Reina Live L44 DR」，預計價格可達100萬英鎊（約987萬港元）！（Reina Boats） 「Your Yacht-Your Home」結合了經典山墻屋頂，輪廓獨特。（Max Zhivov） 住客可透過應用程式控制遊艇航行，更能自主避開障礙物。（Max Zhivov） 從預想圖所見，遊艇內部安裝了落地玻璃，自然光充足，環境十分開揚。（Focus Yacht Design）