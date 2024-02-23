全球第一艘Houseyacht四海為家逍遙遊
在很多人眼中，遊艇的功能不限於載人出海，還可成為避世、遊玩的生活空間，只要有着入住House（洋房）似的舒適度，四海為家也可變成一件美事！今次介紹的概念遊艇，號稱全球第一艘Houseyacht，其構思就是將「House」與「Yacht」來個大合體，為一眾海洋愛好者創造一個舒適的家。
意念創新 設施齊全
以美國佛羅里達州為總部的Reina Boats，為遊艇業界中首個提出「Houseyachts」概念的品牌。有別於只能在平靜水道中停留的船屋（Houseboats），Houseyachts可作遠程航行之餘，更將水上住宿體驗提升至最高水平，概念遊艇「Reina Live L44 DR」正是第一艘Houseyacht！
先由外觀說起，一身珍珠白的「Reina Live L44 DR」，船體長44米，呈長方體，貌似一幢獨立屋，當中分為上下兩層，並通過旋轉樓梯連接，總面積約41.5平方米。該款遊艇的最大賣點在於內部格局能帶出「家」的感覺，其中底層甲板為生活區，包括客廳、飯廳、廚房、浴室、寢室等，布置以原木色為主調，暖意洋溢，又利用落地玻璃窗引入自然光，令整個空間顯得開揚，舒適度更上一層樓。至於上層為露天甲板，可供住客享受陽光與海風，船尾更設有戲水浮台。值得一提，室內配備玻璃門、百葉窗等智能設施，毋須人手操作，體現了設計師對細節處理一絲不苟。
性能方面，「The Reina Live L44 DR」的船體由航海級鋁材製成，獲CE Class C、ABYC和USCG的認證，能於公海、湖泊及運河中航行，航速為12節。與此同時，它更獲得加州空氣資源委員會（CARB）的超低排放認證，符合環保原則。
同場加映
Your Yacht-Your Home
簡稱「YYYH 40m」的概念遊艇，出自俄羅斯遊艇設計師Max Zhivov之手，長40米，寬9.5米，船體為鋼製，上層建築則由鋁製成，其表面被太陽能電池薄膜所覆蓋，體現了設計師着重永續能源的善用。遊艇的輪廓獨特，結合了經典山墻屋頂，加上船尾採用開放式設計，看起來像一幢樓高兩層的郊區小屋，屋前有草坪、梳化、茶几等，猶如一個小花園，還依附着水上平台，方便停泊小艇。順帶一提，尖銳的船首暗藏一個可向外展開的休閒區，並配備了躺椅，用來享受日光浴最合適不過。
Drakkar S
以挪威語「龍船」來命名的智慧型遊艇，表面呈銀白色，造型簡約，線條流暢，其設計受斯堪的納維亞文化（Scandinavian culture）和維京船（Viking ships）所啟發。由於船身長達26米，內部布置應有盡有，除了有兩間主人房和兩間客房外，還有客廳、廚房、海灘俱樂部等配置；另外，頂篷可以打開，使室內空間顯得更明亮開揚。值得一提，「Drakkar S」特別適合航海經驗不足的人士，因它通過智能手機來控制，只須輸入目的地，人工智能就能自動設定航線，還能自主識別水面及水下障礙物，確保安全抵達。
Scala
由德國Focus Yacht Design設計的概念遊艇，長60米，船體設計採用SWATH平台（小水線面雙體船體）建造，看起來四平八穩，加上船身呈灰色，流露出媲美大理石的硬淨感，猶如一幢漂浮於海面的豪華別墅。憑藉獨特的幾何輪廓，加上船寛達24米，使遊艇擁有高大的起居空間，樓底平均高達3米，可給乘客提供舒適的入住體驗。從預想圖所見，內部設計寬敞明亮，並設有全景休息室和水下休息室；上層甲板的日光浴平台，面積達到400平方米，活動空間可謂極其充裕。
撰文：何雨晴
圖片：互聯網
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