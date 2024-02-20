全新體驗！玩轉史諾比東瀛人氣景點

早前重開的Snoopy Museum Tokyo入口經全新設計，讓遊客經由史諾比的嘴巴走進館內。

提起由Charles M. Schulz編繪、自1950年起於美國報章連載的《花生漫畫》（PEANUTS），當中的史諾比（Snoopy）等角色深受世界各地粉絲歡迎，其中日本更設有多個話題爆燈的《花》景點，例如位於東京町田市南町田Grandberry Park的Snoopy Museum Tokyo日前便經過大翻新，內裏無論展館內容、陳設及產品都煥然一新！另外三重縣伊勢市有全新綜合型店舖Snoopy Village伊勢登場，加上神戶的PEANUTS Hotel亦推出了適合白色情人節的住宿方案，令粉絲隨處也可見到史諾比的蹤影！

町田市：本月重開 睇頭十足 剛於2月重新開幕的Snoopy Museum Tokyo有5大亮點，焦點有全新展區Snoopy Wonder Room，內裏擺放了來自世界各地粉絲們的珍貴收藏品，服裝、文具等應有盡有，中心位置更將不同大小、質地、表情的史諾比毛絨玩具像一座塔般堆積起來，十分壯觀。另外，擺放了8米長史諾比像的標誌性展區Snoopy Room則「升呢」，加入了長約2分鐘的全新聲光演出「Snoopy覺醒」。伴隨着翻新，館內同步推出全新企劃展Traveling PEANUTS， 展出約45幅描繪史諾比和好朋友愉快的冒險旅程畫作，而館內常設展PEANUTS Gang Gallery則透過原畫複製品、古董商品、幻燈片等眾多展品，深入探討史諾比與朋友間的經典情節和瑣事。另外博物館商店Brown's Store一口氣新增了165款原創周邊商品，與此同時，博物館旁邊的主題咖啡店PEANUTS Café也更新了菜單，創作出與企劃展「旅行花生」有關的異國風餐點，包括墨西哥捲餅、爆谷奶昔、法式士多啤梨忌廉可麗餅等，值得大家品嘗一番。入場費成人¥2,000（約HK$104）。

伊勢市：三店合一 又食又買 以《花生漫畫》世界觀及日本傳統甜品為主題的Snoopy茶屋，其位於伊勢的分店早前大擴充，除了原本的茶屋部分，還加入了Snoopy Chocolat和Woodstock Nest Sweets＆Goodies兩間新店，以綜合型店舖 Snoopy Village伊勢的全新面貌登場。其中茶屋部分新增了Snoopy CHAYA an.co.an外賣櫃位，供應多款採用北海道產紅豆製作的豆沙餡甜點。至於主打朱古力的Snoopy Chocolat則有該店限定、以伊勢清新空氣及珍珠為靈感設計的白朱古力棒及白朱古力包裹的夏威夷果仁等出品。Woodstock Nest顧名思義以黃色小鳥Woodstock為主題的店舖，提供精緻甜點，最特別是充滿伊勢風味的布甸，在滑溜的奶黃布甸上配以醬油汁，炮製獨特的鹹甜滋味。而每間店舖各有自家出品的雜貨精品，例如Snoopy茶屋有以伊勢大海為靈感設計的透明文件夾、迷你毛巾及杯墊等，Snoopy Chocolat則有方形手提包、午餐手提包及多功能箱等男女啱用的商品，令人買唔停手。

神戶市：滿載愛意 住宿方案 位於神戶市中心、日本首間PEANUTS HOTEL，顧名思義是以《花生漫畫》為主題的酒店。共有18間客房，每間的設計和裝潢都完全不同，而且每個樓層的主題也不一樣，吸引不少《花》粉絲到此住宿。與此同時，酒店不時會推出特色住宿計劃，即日起至3月14日推出「充滿愛的可愛甜點住宿方案」，非常適合即將到來的白色情人節。方案包括早晚兩餐，晚餐在酒店內的PEANUTS DINER神戶享用，主菜是神戶牛漢堡扒配淡路洋葱醬，並附上以莎莉布朗和奈勒斯的愛為主題的粉紅色朱古力火鍋，搭配史諾比煎餅、焦糖香蕉、棉花糖、柚子味啫喱等一起享用。而早餐則有3款供選擇，包括有迷你漢堡配餐湯、沙律及乳酪，另有史諾比法式多士及查理布朗英式鬆餅可選。房間方面，推介以查理布朗和其妹莎莉布朗各自的戀愛遭遇為主題的Room 62，粉紅色的裝潢更添浪漫。房價¥48,400起（約HK$2,517）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網

Snoopy Wonder Room放滿世界各地粉絲的珍貴收藏品，中心位置更堆起了「公仔塔」。 常設展PEANUTS Gang Gallery透過多種展品探討史諾比與朋友間的經典情節和瑣事。 伊勢市的Snoopy茶屋經擴充後，成為集三店於一身的綜合型店舖Snoopy Village伊勢。 Snoopy茶屋有融合傳統和式美學的產品，透明文件夾¥440（約HK$23）、毛巾¥550（約HK$29）、杯墊¥330（約HK$17）、（小）手提袋¥1,650（約HK$86）、（中）手提袋¥2,200（約HK$114）。 PEANUTS HOTEL即日起至3月14日推出住宿方案，晚餐包括粉紅色的朱古力火鍋，搭配史諾比煎餅等一起享用。 早餐有3款選擇，其中一款是迷你漢堡配餐湯、沙律及乳酪。 Snoopy Room「升呢」加入了長約2分鐘的全新聲光演出「Snoopy覺醒」。 Brown’s Store一口氣新增165款原創周邊商品，滿足粉絲購買欲。 茶屋店內布置帶有古色古香味道。 以紅豆及忌廉奶黃等作餡料的Snoopy鯛魚燒每個售¥350（約HK$18）。 主菜是神戶牛漢堡扒配淡路洋葱醬。 以查理布朗和其妹莎莉布朗各自的戀愛遭遇為主題的Room 62，粉色系的裝潢可愛又浪漫。 特別企劃展Traveling PEANUTS展出約45幅畫作，描繪史諾比和好友的冒險之旅。 必買穿上博物館制服的史諾比毛公仔，各售¥6,050（約HK$315）。 每間店的天花都掛有圖案布簾。 Snoopy Chocolat有方形手提袋，可放入A4大小物品，售¥4,400

（約HK$229）。 酒店餐廳PEANUTS DINER神戶的布置充滿特色。 位於神戶市中心的PEANUTS HOTEL，共設有18間《花》主題客房。