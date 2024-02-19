好玩東南亞菜 刺激又滋味

加多加多沙律

青豆、青瓜、豆卜等4至5款蔬菜，配加入花生、椰醬和其他配料混合的醬汁，與蝦片一起進食，是印尼人最愛的美食。

不少港人愛在假日出走旅遊，氣溫宜人、風光明媚的東南亞是首選，可以狂玩水上活動做Spa兼嘗遍美食。想去玩又無時間出門？本地有新開的東南亞風味餐廳，除提供創意和傳統的菜式外，更有玩樂體驗，讓大家不用搭飛機都有度假感覺。

九龍城：享受衝浪樂趣 不少人去東南亞都愛玩各項水上活動，自問平衡感好、身手敏捷的更愛去衝浪！一間剛於啟德開業的東南亞風味餐廳酒吧，以衝浪島嶼為主題，佔地逾1.4萬平方呎，廣闊空間再加高樓底，令人保持身心放鬆。餐廳一面設有大型室內衝浪場，由於創辦人曾於峇里居住了4年，希望為客人身處餐廳都有度假感覺，於是將海邊衝浪文化帶到室內；還特別設置先進的衝浪模擬器，加上專業的教練作指導，無論是初學者或專業衝浪者都可以從中找到樂趣。

傳統馬拉佳餚 玩完衝浪，正好移師到餐廳，品嘗由主廚Heri Raharjo主理的印尼、泰國和越南等地東南亞美食。頭盤可先來一客大蝦木瓜沙律或加多加多沙律，前者鮮爽開胃，後者以多款蔬菜配傳統的加多加多醬製作，滿口花生香氣。吃過沙律，來一口熱辣辣又香辛的泰式大蝦冬蔭功湯，品嘗鮮香蝦肉，令胃口大開。

適合分享的主菜有很多選擇，鮮嫩的青檸辣椒蒸盲鰽魚，面層鋪滿免治肉碎，加酸爽青檸汁、辣椒和蒜蓉等調混的醬汁，先蒸後煮，上桌時置有小火爐保持微溫，鮮嫩魚肉配泰式珍珠奶茶，酸香鮮味。愛惹味的可柯打招牌菜的巴東牛肉；牛肉加用椰奶、紅辣椒和蒜等混合的醬汁慢煮3至4小時，入口即溶，配番薯片加添口感。最後來一口甜美的斑蘭薄餅卷，又或是各式特飲或雞尾酒，滿足之餘，又能洗去一身運動後的疲憊。

（查詢電話：3564 8345）

尖沙咀：摩登創意泰菜 泰國是不少香港人的旅遊熱門地之一，除了水上活動和Spa外，近幾年當地亦有很多著名和星級的餐廳開業，讓泰菜變得高級和富創意。尖沙咀新開的創意泰菜館及無國界風格酒吧，菜式由廚藝總監周世韜師傅設計。周師傅在泰菜上融入中式烹調手法，為客人帶來不一樣的泰國美食體驗。

泰國人氣高企的冬蔭功，除了採用南薑、香茅和檸檬葉等10多款香料和調味料製作外，周師傅特地加入索汁的腐皮配海鮮炮製成「泰皇冬蔭功」，鮮味突出又富層次。另一道「冬蔭功脆皮燒雞」，就將泰國湯品融入中式炸子雞，三黃雞抹上冬蔭功醬醃過夜，經中式風乾過程再炸，惹味又香脆。

多變咖喱菜式 適合配飯或麵包的咖喱，同樣多選擇。升級的「泰皇咖喱龍蝦」選用原隻澳洲龍蝦炮製，和咖喱汁及滑蛋一起吃，嫩滑又濃厚。經24小時慢煮的紅咖喱和牛面頰，表面裹上酥皮烤焗，肉質軟腍又不肥膩，令人胃口大開。店內亦有多款加入中泰食材如椰青水、青檸、五香糖水和香茅等調配創意而成的雞尾酒，喝時配泰式脆蠔餅，又或以泰國翟道翟周末市場紅磚屋作藍本設計的紅磚豆腐，隨時令你猶如置身泰國夜市之中。

（查詢電話：9833 0788）

中泰混搭有秘訣 中菜和泰菜都喜歡用上多種香料入饌，周師傅指兩地的香料部分可混搭烹調。好像溫和的黃咖喱加入中式八角，讓咖喱散發濃厚芬芳，令人齒頰留香。要留意是四川的青及紅花椒，味道獨特，加入泰國菜內有機會喧賓奪主，故不宜用作配搭。

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

青檸辣椒蒸盲鰽魚

原條魚蒸約15分鐘後，加免治肉碎，以及用薑、蒜、芫荽和青檸汁等混合的醬汁再煮滾，肉鮮味酸香。 室內衝浪場不受天氣影響，更有專業教練作衝浪指導。 主廚Heri Raharjo 泰皇冬蔭功

冬蔭功湯加原隻魷魚、大蝦和青口等海鮮外，還特別加入腐皮吸汁，酸爽辛辣。 八角和黃咖喱混合，可以散發香料的芬芳。 泰式大蝦冬蔭功湯

南薑、香茅、辣椒醬和冬蔭功醬等熬煮而成，配大蝦肉和蘑菇等，香辛惹味。 餐廳旁邊就是衝浪場，客人可邊用餐邊欣賞衝浪，氣氛熱鬧。 泰皇咖喱龍蝦

黃咖喱配澳洲龍蝦燜煮，再加入雞蛋烹調，令咖喱入口更軟滑，香辛鮮味。 冬蔭功脆皮燒雞

三黃雞加秘製冬蔭功醬醃過夜，經風乾再脆炸至外皮金黃，為雞肉添上一絲酸辣風味。 麻香十足的青花椒，未能發揮泰菜甜、酸、辣的特性。 巴東牛肉

牛臀肉加椰奶、紅辣椒和香料等超過15款材料混合的巴東醬慢煮3至4小時，配炸香番薯片，口感十足。 高樓底顯得空間十足，再加上置有不少綠色植物，猶如去了東南亞度假。 紅咖喱和牛面頰

和牛面頰慢煮1日，包酥皮再烤焗，淋上紅咖喱慢慢享用，層次豐富。 廚藝總監周世韜師傅