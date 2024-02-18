副刊

年年有「魚」 「紅」運當頭

龍年養紅龍，行運一條龍。 龍年養紅龍，行運一條龍。
龍年養紅龍，行運一條龍。
今年是甲辰龍年，有一種寵物勢必大受歡迎，就是集貴氣和財氣象徵的「龍吐珠」，即是不少人鍾情的龍魚！由於外形酷似傳說中的龍，加上靈氣逼人，因而被視為風水魚的極品，有趨吉避凶、招財等作用。
有3類品種
俗稱「龍吐珠」的龍魚，其實是「亞洲龍魚」（學名：Scleropages Formosus），品種有3類，分別為紅龍、金龍及銀龍，以銀龍較普通，紅龍、金龍則是高一級的選擇，其中金龍可分為「過背金龍」、「高背金龍」，紅龍則有「超級紅龍」、「辣椒紅龍」、「血紅龍」等級別，並且每條龍魚均有Bar Code、證書以識別級數，尊貴程度媲美鑽石、名錶！
霸氣凜然
龍魚之所以會成為尊貴級觀賞魚，更是王者級風水魚的原因，除了優美外形及優雅泳姿，還有天生磅礴的氣勢，猶如水中之龍而令人着迷，更因其名字吉利，具有「行運一條龍」、「龍騰四海」等寓意。
此外，因魚身鱗片泛金屬光澤般的色彩，配合其身上如金或紅的鱗色，可謂威風凜凜、神采飛揚，因應魚缸的顏色和燈光效果，更能反映出不同色彩，如此游龍怎能不讓人着迷？不過由於龍魚天性霸道，如將兩條龍魚同缸飼養易起爭鬥，因此有些人喜歡以「豬仔魚」作龍魚的伴侶，既能消弭其氣，又能取「豬籠入水」之意，當然神仙魚、鸚鵡魚等，亦是不錯的伴侶選擇。
飼養貼士
作為水中之龍的龍魚，首選當然要精神翼翼為上，故此在選擇龍魚時，留意其水中姿態，頭部應呈仰首動態，身體不應有傾側、歪斜等狀態。魚部尾鰭應如手掌般張開，不應呈萎縮狀態。如果龍魚無鬚，猶如老虎無牙，故必須留意魚鬚是否筆直，呈丫枝形狀為佳。至於魚頭形態，主要分湯匙、平頭及尖頭形，可按個人喜好選擇。
魚缸水溫宜維持攝氏28度至32度，每星期換三分之一缸水，魚糧分量適可而止，見魚肚微脹即代表已有7成飽，可以停止餵食。此外，要留意水中的酸鹼值（pH值），飼養金龍應維持在6pH值左右。
吸納財氣
據李文淵師傅表示從玄學角度來看，所謂「山管人丁水管財」，魚五行屬水，故此被視為財星。飼養龍魚，因龍具有運化水的能力，而龍亦代表高貴、財勢和權力，所以具有更強吸納財氣的作用。
另外，今年甲辰龍年二黑在東南，五黃在正西，故此東南方和正西方均忌有動象而不利養魚。而正東一白屬水，東北六白屬金，正南七赤屬金，因此正東方、東北方和正南方均有利養魚以加強金生水的財運。至於肖雞、肖鼠和肖猴者今年為合太歲，合處喜動而有利養魚，而肖龍和肖狗人士因刑沖太歲而不利動，故不宜養魚。
龍魚知多啲
牠是古代遺留下來的原始物種，由於研究價值高，所以有「活化石」之稱。龍魚的壽命一般可長達20至30歲，售價由入門級的數百元至過百萬元不等，視乎質素而定。
撰文：林國豪
部分圖片：互聯網
龍魚鱗片泛金屬光澤，貴氣無比。龍魚鱗片泛金屬光澤，貴氣無比。
龍魚鱗片泛金屬光澤，貴氣無比。
每條龍魚的魚頭各有不同形態，主要分湯匙、平頭及尖頭形。每條龍魚的魚頭各有不同形態，主要分湯匙、平頭及尖頭形。
每條龍魚的魚頭各有不同形態，主要分湯匙、平頭及尖頭形。
高級的龍魚均有證書認證。高級的龍魚均有證書認證。
高級的龍魚均有證書認證。
全球算命師大賽總幹事李文淵師傅全球算命師大賽總幹事李文淵師傅
全球算命師大賽總幹事李文淵師傅
不少人會在缸中為龍魚添置伴侶。不少人會在缸中為龍魚添置伴侶。
不少人會在缸中為龍魚添置伴侶。
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