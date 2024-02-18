年年有「魚」 「紅」運當頭

今年是甲辰龍年，有一種寵物勢必大受歡迎，就是集貴氣和財氣象徵的「龍吐珠」，即是不少人鍾情的龍魚！由於外形酷似傳說中的龍，加上靈氣逼人，因而被視為風水魚的極品，有趨吉避凶、招財等作用。

有3類品種 俗稱「龍吐珠」的龍魚，其實是「亞洲龍魚」（學名：Scleropages Formosus），品種有3類，分別為紅龍、金龍及銀龍，以銀龍較普通，紅龍、金龍則是高一級的選擇，其中金龍可分為「過背金龍」、「高背金龍」，紅龍則有「超級紅龍」、「辣椒紅龍」、「血紅龍」等級別，並且每條龍魚均有Bar Code、證書以識別級數，尊貴程度媲美鑽石、名錶！

霸氣凜然 龍魚之所以會成為尊貴級觀賞魚，更是王者級風水魚的原因，除了優美外形及優雅泳姿，還有天生磅礴的氣勢，猶如水中之龍而令人着迷，更因其名字吉利，具有「行運一條龍」、「龍騰四海」等寓意。

此外，因魚身鱗片泛金屬光澤般的色彩，配合其身上如金或紅的鱗色，可謂威風凜凜、神采飛揚，因應魚缸的顏色和燈光效果，更能反映出不同色彩，如此游龍怎能不讓人着迷？不過由於龍魚天性霸道，如將兩條龍魚同缸飼養易起爭鬥，因此有些人喜歡以「豬仔魚」作龍魚的伴侶，既能消弭其氣，又能取「豬籠入水」之意，當然神仙魚、鸚鵡魚等，亦是不錯的伴侶選擇。

飼養貼士 作為水中之龍的龍魚，首選當然要精神翼翼為上，故此在選擇龍魚時，留意其水中姿態，頭部應呈仰首動態，身體不應有傾側、歪斜等狀態。魚部尾鰭應如手掌般張開，不應呈萎縮狀態。如果龍魚無鬚，猶如老虎無牙，故必須留意魚鬚是否筆直，呈丫枝形狀為佳。至於魚頭形態，主要分湯匙、平頭及尖頭形，可按個人喜好選擇。

魚缸水溫宜維持攝氏28度至32度，每星期換三分之一缸水，魚糧分量適可而止，見魚肚微脹即代表已有7成飽，可以停止餵食。此外，要留意水中的酸鹼值（pH值），飼養金龍應維持在6pH值左右。

吸納財氣 據李文淵師傅表示從玄學角度來看，所謂「山管人丁水管財」，魚五行屬水，故此被視為財星。飼養龍魚，因龍具有運化水的能力，而龍亦代表高貴、財勢和權力，所以具有更強吸納財氣的作用。

另外，今年甲辰龍年二黑在東南，五黃在正西，故此東南方和正西方均忌有動象而不利養魚。而正東一白屬水，東北六白屬金，正南七赤屬金，因此正東方、東北方和正南方均有利養魚以加強金生水的財運。至於肖雞、肖鼠和肖猴者今年為合太歲，合處喜動而有利養魚，而肖龍和肖狗人士因刑沖太歲而不利動，故不宜養魚。

龍魚知多啲 牠是古代遺留下來的原始物種，由於研究價值高，所以有「活化石」之稱。龍魚的壽命一般可長達20至30歲，售價由入門級的數百元至過百萬元不等，視乎質素而定。

撰文：林國豪

部分圖片：互聯網

龍魚鱗片泛金屬光澤，貴氣無比。 每條龍魚的魚頭各有不同形態，主要分湯匙、平頭及尖頭形。 高級的龍魚均有證書認證。 全球算命師大賽總幹事李文淵師傅 不少人會在缸中為龍魚添置伴侶。